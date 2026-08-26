ABD'deki Southern Illinois Üniversitesi araştırmacıları, plastik ve tarımsal atıkları yenilebilir ürünlerin ham maddesine dönüştürebilen yeni bir sistem geliştirdi. Çalışma kapsamında ortaya çıkan "µBites" adlı kurabiyeler, atıklardan gıda üretiminin mümkün olup olmadığını ortaya koyuyor.

ABD'li bilim insanları plastik ve tarımsal atıklardan gıda üretmeyi başardı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden ve SIU Carbondale İletişim/Amerikan Kimya Derneği tarafından yayımlanan görüntülerden alınmıştır.)

PET PLASTİK VE TARIMSAL ATIKLAR İŞLENİYOR

Sistemde PET plastiklerin yanı sıra mısır sapı ve yaprağı gibi tarımsal atıklar kullanılıyor. Bu malzemeler oksijen ve su eşliğinde yüksek sıcaklık ve basınç altında işlenerek karbon içeren yapı taşlarına ayrıştırılıyor.