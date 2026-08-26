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Geleceğin yiyeceği olabilir! Bilim insanları plastikten kurabiye üretti

Plastik ve tarımsal atıklar, bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntemle gıdaya dönüştürülüyor. ABD'deki Southern Illinois Üniversitesinde geliştirilen sistemle elde edilen ham maddeler, özel maya kültürleri ve 3D gıda yazıcıları kullanılarak kurabiye formuna getirildi. “µBites” adı verilen ürünün özellikle zorlu koşullarda gıda üretimine alternatif oluşturması hedefleniyor.

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Geleceğin yiyeceği olabilir! Bilim insanları plastikten kurabiye üretti

ABD'deki Southern Illinois Üniversitesi araştırmacıları, plastik ve tarımsal atıkları yenilebilir ürünlerin ham maddesine dönüştürebilen yeni bir sistem geliştirdi. Çalışma kapsamında ortaya çıkan "µBites" adlı kurabiyeler, atıklardan gıda üretiminin mümkün olup olmadığını ortaya koyuyor.

ABD'li bilim insanları plastik ve tarımsal atıklardan gıda üretmeyi başardı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden ve SIU Carbondale İletişim/Amerikan Kimya Derneği tarafından yayımlanan görüntülerden alınmıştır.)ABD'li bilim insanları plastik ve tarımsal atıklardan gıda üretmeyi başardı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden ve SIU Carbondale İletişim/Amerikan Kimya Derneği tarafından yayımlanan görüntülerden alınmıştır.)

PET PLASTİK VE TARIMSAL ATIKLAR İŞLENİYOR

Sistemde PET plastiklerin yanı sıra mısır sapı ve yaprağı gibi tarımsal atıklar kullanılıyor. Bu malzemeler oksijen ve su eşliğinde yüksek sıcaklık ve basınç altında işlenerek karbon içeren yapı taşlarına ayrıştırılıyor.

Southern Illinois Üniversitesindeki araştırmacılar yeni bir sistem geliştirdi.Southern Illinois Üniversitesindeki araştırmacılar yeni bir sistem geliştirdi.

MAYA KÜLTÜRLERİ DEVREYE GİRİYOR

İşlem sonucunda elde edilen sıvı ham madde, özel olarak geliştirilen maya kültürleriyle buluşturuluyor. Farklı maya türleri kullanılarak protein, yağ, vitamin, aroma ve renk gibi gıdanın temel bileşenlerinin üretilmesi sağlanıyor.

Sistem, PET plastikleri ve mısır atıklarını gıda hammaddesine dönüştürüyor.Sistem, PET plastikleri ve mısır atıklarını gıda hammaddesine dönüştürüyor.

VANİLYA AROMASI VE TURUNCU RENK ÜRETİLEBİLİYOR

Araştırmacıların genetik olarak tasarladığı maya türlerinden biri vanilin üreterek ürüne vanilya aroması kazandırıyor. Bir başka maya ise havuca turuncu rengini veren ve vücutta A vitaminine dönüşebilen beta-karoten pigmentini sağlıyor.

İşlenen atıklar özel maya kültürleriyle besleyici bileşenlere çevriliyor.İşlenen atıklar özel maya kültürleriyle besleyici bileşenlere çevriliyor.

3D YAZICIYLA KURABİYE ŞEKLİ VERİLİYOR

ScienceAlert'te yer alan habere göre elde edilen farklı bileşenler karıştırılarak hamur haline getiriliyor. Daha sonra üç boyutlu gıda yazıcılarıyla şekillendirilen hamur, mikrodalga fırında pişirilerek "µBites" adı verilen kurabiyelere dönüştürülüyor.

Genetik olarak tasarlanan mayalar aroma, renk, protein ve vitamin üretebiliyor.Genetik olarak tasarlanan mayalar aroma, renk, protein ve vitamin üretebiliyor.

İNSAN TÜKETİMİ ÖNCESİ GÜVENLİK TESTLERİ SÜRÜYOR

Laboratuvar analizlerinde üründe toksik kimyasallar, ağır metaller veya gıda patojenlerine rastlanmadığı bildirildi. Ancak ürünün insanlar tarafından tüketilmesine yönelik tat testlerine geçilmeden önce simüle sindirim ve güvenlik çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

Elde edilen malzeme 3D gıda yazıcılarıyla şekillendiriliyor.Elde edilen malzeme 3D gıda yazıcılarıyla şekillendiriliyor.

ZORLU KOŞULLARDA GIDA ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Sistemin mevcut haliyle atıklardaki karbonun yarısından fazlasını gıdaya dönüştürebildiği belirtiliyor. Yaklaşık 1-2 gün içerisinde sonuç verebilen yöntemin afet bölgeleri, çöller, kutuplar ve denizaltılar gibi zorlu ortamlarda kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Laboratuvar testlerinde toksik kimyasal ve ağır metale rastlanmadı.Laboratuvar testlerinde toksik kimyasal ve ağır metale rastlanmadı.

GELECEKTE AY VE MARS GÖREVLERİNDE KULLANILABİLİR

Araştırmacılar, teknolojinin yalnızca Dünya'daki olağanüstü koşullarla sınırlı kalmayabileceğini düşünüyor. Sistem, gelecekte Ay ve Mars görevlerinde atıkları gıda üretiminde değerlendiren alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.

1. Plastik atıklardan nasıl kurabiye üretildi?
PET plastikler ve tarımsal atıklar işlenerek karbon yapı taşlarına ayrıştırıldı. Bu maddeler özel mayalarla gıda bileşenlerine dönüştürüldü.
2. Kurabiyelere hangi yöntemle şekil verildi?
Hazırlanan hamur, üç boyutlu gıda yazıcılarıyla şekillendirildi ve mikrodalga fırında pişirildi.
3. "µBites" nedir?
"µBites", plastik ve tarımsal atıklardan elde edilen bileşenlerle geliştirilen küçük kurabiyelere verilen isimdir.
4. Ürünün insan tüketimi için güvenli olduğu kanıtlandı mı?
Henüz tamamen değil. Laboratuvar testlerinde toksik kimyasal, ağır metal ve gıda patojeni tespit edilmedi ancak insan tüketimi öncesi ek güvenlik testleri sürüyor.
5. Bu teknoloji nerelerde kullanılabilir?
Sistemin afet bölgeleri, çöller, kutuplar ve denizaltıların yanı sıra gelecekte Ay ve Mars görevlerinde kullanılması hedefleniyor.
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