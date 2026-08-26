Geleceğin yiyeceği olabilir! Bilim insanları plastikten kurabiye üretti
Plastik ve tarımsal atıklar, bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntemle gıdaya dönüştürülüyor. ABD'deki Southern Illinois Üniversitesinde geliştirilen sistemle elde edilen ham maddeler, özel maya kültürleri ve 3D gıda yazıcıları kullanılarak kurabiye formuna getirildi. “µBites” adı verilen ürünün özellikle zorlu koşullarda gıda üretimine alternatif oluşturması hedefleniyor.
ABD'deki Southern Illinois Üniversitesi araştırmacıları, plastik ve tarımsal atıkları yenilebilir ürünlerin ham maddesine dönüştürebilen yeni bir sistem geliştirdi. Çalışma kapsamında ortaya çıkan "µBites" adlı kurabiyeler, atıklardan gıda üretiminin mümkün olup olmadığını ortaya koyuyor.
PET PLASTİK VE TARIMSAL ATIKLAR İŞLENİYOR
Sistemde PET plastiklerin yanı sıra mısır sapı ve yaprağı gibi tarımsal atıklar kullanılıyor. Bu malzemeler oksijen ve su eşliğinde yüksek sıcaklık ve basınç altında işlenerek karbon içeren yapı taşlarına ayrıştırılıyor.
MAYA KÜLTÜRLERİ DEVREYE GİRİYOR
İşlem sonucunda elde edilen sıvı ham madde, özel olarak geliştirilen maya kültürleriyle buluşturuluyor. Farklı maya türleri kullanılarak protein, yağ, vitamin, aroma ve renk gibi gıdanın temel bileşenlerinin üretilmesi sağlanıyor.
VANİLYA AROMASI VE TURUNCU RENK ÜRETİLEBİLİYOR
Araştırmacıların genetik olarak tasarladığı maya türlerinden biri vanilin üreterek ürüne vanilya aroması kazandırıyor. Bir başka maya ise havuca turuncu rengini veren ve vücutta A vitaminine dönüşebilen beta-karoten pigmentini sağlıyor.
3D YAZICIYLA KURABİYE ŞEKLİ VERİLİYOR
ScienceAlert'te yer alan habere göre elde edilen farklı bileşenler karıştırılarak hamur haline getiriliyor. Daha sonra üç boyutlu gıda yazıcılarıyla şekillendirilen hamur, mikrodalga fırında pişirilerek "µBites" adı verilen kurabiyelere dönüştürülüyor.
İNSAN TÜKETİMİ ÖNCESİ GÜVENLİK TESTLERİ SÜRÜYOR
Laboratuvar analizlerinde üründe toksik kimyasallar, ağır metaller veya gıda patojenlerine rastlanmadığı bildirildi. Ancak ürünün insanlar tarafından tüketilmesine yönelik tat testlerine geçilmeden önce simüle sindirim ve güvenlik çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.
ZORLU KOŞULLARDA GIDA ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR
Sistemin mevcut haliyle atıklardaki karbonun yarısından fazlasını gıdaya dönüştürebildiği belirtiliyor. Yaklaşık 1-2 gün içerisinde sonuç verebilen yöntemin afet bölgeleri, çöller, kutuplar ve denizaltılar gibi zorlu ortamlarda kullanılabileceği değerlendiriliyor.
GELECEKTE AY VE MARS GÖREVLERİNDE KULLANILABİLİR
Araştırmacılar, teknolojinin yalnızca Dünya'daki olağanüstü koşullarla sınırlı kalmayabileceğini düşünüyor. Sistem, gelecekte Ay ve Mars görevlerinde atıkları gıda üretiminde değerlendiren alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.