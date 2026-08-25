Eğitimde dijitalleşme ters tepti: Avrupa okullarında tabletin yerini kağıt kalem alıyor
Sosyal medyanın yarattığı dijital yorgunluk, dünya genelinde "eskiye dönüş" akımı başlattı. Z kuşağı bildirim bombardımanından kaçmak için tuşlu telefonlara sığınırken, Avrupa ülkeleri eğitimde tableti bırakıp kağıt kaleme dönüyor.
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- Gençler, sosyal medyanın olumsuz etkileri nedeniyle dijital dünyadan uzaklaşıp eski teknolojilere yöneliyor.
- ABD'de Meta'ya karşı gençlerin sosyal medya bağımlılığına dair dava sürüyor.
- Avrupa ülkeleri, çocukları korumak amacıyla sosyal medya yasaklarını tartışıyor.
- Yeni Zelanda, 16 yaş altı için sosyal medya yasağı getirmeye yönelik yasa tasarısı hazırlıyor.
- Birçok ülke, eğitimde dijital cihazlar yerine kâğıt ve kalem kullanımına geri dönüyor.
Sosyal medyanın olumsuz etkileri dünya genelinde tartışılırken gençler dijital dünyaya sırtını dönmeye başladı. Bitmeyen ekran süresi ve bildirim bombardımanından sıkılan Z kuşağı, tuşlu telefon gibi eski teknolojilere yönelmeye başladı
Son yıllarda günlük hayatın parçası haline gelen Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformları dünyanın gündeminden düşmüyor. Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke, çocukları korumak için yeni yasakları tartışıyor.
ABD'de ise gençlerin sosyal medya bağımlılığına sürüklendiği iddialarıyla Meta'ya açılan tarihi dava sürüyor.
Bu yönde çabalar her geçen gün artarken son dönemde gençlerin dijital dünyadan çıkıp eskiye dönmesi dikkat çekiyor. Dijital yoğunluğa karşı farklı yollar arayan özellikle Z kuşağı, geçmişin teknolojilerine yöneliyor.
Euronews'te yer alan habere göre, bitmek bilmeyen ekran süresi, sürekli gelen bildirimler ve giderek büyüyen "kaçırma korkusu" (FOMO), daha fazla insanı sürekli çevrimiçi bir yaşamın içine çekiyor.
Bu durumun depresyon, kaygı ve düşük özgüven gibi ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkisine dair endişeler de giderek artıyor. Tüm bunların sonucunda Z kuşağından giderek daha fazla kişi, dijital detoks yapmanın ve sosyal medyadan uzaklaşmanın yollarını arıyor.
TUŞLU TELEFON, İPOD...
Kapaklı telefonlar, iPod'lar ve eski tip fotoğraf makineleri gibi retro teknolojiler ise sürekli bağlantıdan uzaklaşmak isteyen gençler için yeniden cazip hale geliyor.
Temel, tek işlevli telefonlar da şu günlerde güçlü bir geri dönüş yapıyor. Özellikle hafta sonları ve sosyal buluşmalar için ikinci bir cihaz olarak tercih ediliyor.
Bu cihazlar, dikkati çekebilecek bildirimlere ve uygulamalara erişimi büyük ölçüde sınırlıyor. Bitmeyen olumsuz içerik kaydırma alışkanlığını azaltarak ruh sağlığını da olumlu etkileyebiliyor.
ESKİ YAZILIMI KULLANIYOR
Öte yandan siber saldırı korkusu da bazı kullanıcıları yeni teknolojiler yerine eski cihaz ve yazılımlara yöneltiyor. BBC'de yer alan habere göre, Finlandiyalı siber güvenlik uzmanı Mikko Hyppönen, yıllarca teknik desteği sona ermiş bir eski e-posta yazılımını kullanıyor.
Bunun nedeni yazılımın kusursuz güvenli olması değil, zamanla hackerların ilgisini kaybetmiş olması.
ÜLKELER KÂĞIT KALEME GERİ DÖNÜYOR
Çok sayıdaki ülkede başlatılan tabletle eğitim programları beklenen etkiyi vermedi.
Bazı ülkeler yeniden sınıflarda fiziksel kitap, defter ve kalemlere geri dönülmesi gerektiği yönünde politikaları savunuyor. Dijital eğitimin öncülerinden Danimarka, tabletleri kaldırıp yeniden kâğıt ve kaleme döndü.
İsveç de 2025 başında, okul öncesi eğitimde dijital cihazların kullanılması zorunluluğunu kaldırdı. Norveç, Almanya, Polonya ve Hollanda gibi birçok ülke de aynı yasağı getirmeye hazırlanıyor.
Yani dijital dönem yerine analog döneme dönüş artıyor.
YENİ ZELANDA DA HAREKETE GEÇTİ
AVRUPA başta olmak üzere birçok ülke, çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak için peş peşe yeni kararlar alıyor.
Yeni Zelanda'da da 16 yaş altına sosyal medya yasağı için yasa tasarısı hazırlanıyor.
Sosyal medyanın çocukları zararlı içeriklere, bağımlılık yaratan teknolojilere ve baskılara maruz bıraktığını belirten Başbakan Christopher Luxon, çocukları korumak için sosyal medya şirketlerinin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.
Luxon, bu kapsamda, parlamentoya "Çevrim İçi Güvenlik (Asgari Yaş ve Çocuk Güvenliği Risk Değerlendirmesi) Yasa Tasarısı"nı sunacaklarını ifade etti.
Tasarı çerçevesinde, Instagram, TikTok, Snapchat ve Facebook gibi platformların kullanıcılarının 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak için makul adımlar atması zorunlu olacak.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere platformların küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası uygulanabilecek.
Yaklaşık 20 ülke, çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı.