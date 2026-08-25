Eğitimde dijitalleşme ters tepti: Avrupa okullarında tabletin yerini kağıt kalem alıyor

Birçok ülke, eğitimde dijital cihazlar yerine kâğıt ve kalem kullanımına geri dönüyor.

Yeni Zelanda, 16 yaş altı için sosyal medya yasağı getirmeye yönelik yasa tasarısı hazırlıyor.

Bu durumun depresyon, kaygı ve düşük özgüven gibi ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkisine dair endişeler de giderek artıyor. Tüm bunların sonucunda Z kuşağından giderek daha fazla kişi, dijital detoks yapmanın ve sosyal medyadan uzaklaşmanın yollarını arıyor.

Euronews'te yer alan habere göre, bitmek bilmeyen ekran süresi, sürekli gelen bildirimler ve giderek büyüyen "kaçırma korkusu" (FOMO), daha fazla insanı sürekli çevrimiçi bir yaşamın içine çekiyor.

Bu yönde çabalar her geçen gün artarken son dönemde gençlerin dijital dünyadan çıkıp eskiye dönmesi dikkat çekiyor. Dijital yoğunluğa karşı farklı yollar arayan özellikle Z kuşağı, geçmişin teknolojilerine yöneliyor.

Son yıllarda günlük hayatın parçası haline gelen Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformları dünyanın gündeminden düşmüyor. Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke, çocukları korumak için yeni yasakları tartışıyor.

Sosyal medyanın olumsuz etkileri dünya genelinde tartışılırken gençler dijital dünyaya sırtını dönmeye başladı. Bitmeyen ekran süresi ve bildirim bombardımanından sıkılan Z kuşağı, tuşlu telefon gibi eski teknolojilere yönelmeye başladı

TUŞLU TELEFON, İPOD...

Kapaklı telefonlar, iPod'lar ve eski tip fotoğraf makineleri gibi retro teknolojiler ise sürekli bağlantıdan uzaklaşmak isteyen gençler için yeniden cazip hale geliyor.

Temel, tek işlevli telefonlar da şu günlerde güçlü bir geri dönüş yapıyor. Özellikle hafta sonları ve sosyal buluşmalar için ikinci bir cihaz olarak tercih ediliyor.

Bu cihazlar, dikkati çekebilecek bildirimlere ve uygulamalara erişimi büyük ölçüde sınırlıyor. Bitmeyen olumsuz içerik kaydırma alışkanlığını azaltarak ruh sağlığını da olumlu etkileyebiliyor.

ESKİ YAZILIMI KULLANIYOR

Öte yandan siber saldırı korkusu da bazı kullanıcıları yeni teknolojiler yerine eski cihaz ve yazılımlara yöneltiyor. BBC'de yer alan habere göre, Finlandiyalı siber güvenlik uzmanı Mikko Hyppönen, yıllarca teknik desteği sona ermiş bir eski e-posta yazılımını kullanıyor.

Bunun nedeni yazılımın kusursuz güvenli olması değil, zamanla hackerların ilgisini kaybetmiş olması.