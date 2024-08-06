PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesinde 5 Türk şirket! | ''Cumhurbaşkanımızın desteği mühendislerimizin alın teri''

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak bilinen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 5'e çıktı. Listede bulunan tüm şirketler sıralamasını yükseltirken ASELSAN 42, TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi 84 ve ASFAT 94. sırada yer aldı. Türkiye böylece, savunma sanayisi alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 18:16 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 18:56
Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesinde 5 Türk şirket! | ’’Cumhurbaşkanımızın desteği mühendislerimizin alın teri’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi.

İLK 50'DE 2, İLK 100'DE 5 TÜRK!

Amerikan merkezli Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 42. sırada ASELSAN yer aldı. TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84 ve ASFAT 94. sırada kendisine yer buldu.

Listede 2023'te 4 Türk şirket bulunurken, bu yıl Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de ilk defa yer alarak Türk şirket sayısını 5'e çıkardı.

Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri belli oldu! Türkiye askeri gücüyle ilk 10a imzasını attı!Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri belli oldu! Türkiye askeri gücüyle ilk 10a imzasını attı!
Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri belli oldu! Türkiye askeri gücüyle ilk 10'a imzasını attı!

LİSTEDEKİ TÜM ŞİRKETLER SIRALAMASINI YÜKSELTTİ

Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya, 58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi. Böylece listeye giren tüm Türk şirketleri geçen yıla göre sıralarını yükseltti.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye 1.069 puanı kaptı 3 ülkeye fark attıDünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye 1.069 puanı kaptı 3 ülkeye fark attı
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye 1.069 puanı kaptı 3 ülkeye fark attı

Defence Top 100Defence Top 100

İLK 10 ŞİRKETİN 6'SI ABD, 3'Ü ÇİN, 1'İ BİRLEŞİK KRALLIK'TAN

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı.

Lockheed Martin zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, Boeing 6. sırada kendisine yer buldu.

BAE Systems 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, China North Industries Group Corporation Limited 9 ve L3Harris Technologies 10. sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk GörgünCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün

"TÜRKİYE, DÜNYADA İLK 100 LİSTESİNDE 5 VE ÜZERİ ŞİRKETİ BULUNAN 5 ÜLKEDEN BİRİ "

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin açıklamasında, Türk savunma sanayisinin her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini, güçlendiğini ve yükseldiğini ifade etti.

ASELSAN 42. sıradaASELSAN 42. sırada

''CUMHURBAŞKANIMIZ DESTEĞİ, MÜHENDİSLERİMİZİN ALIN TERİ''

Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50'de 2, ilk 100'de ise toplam 5 firmamız yer alıyor. Türkiye savunma sanayisi alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu.

Uluslararası alanda yakalanan bu başarının arkasında, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alın teri bulunuyor. Defence News İlk 100'de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Savunma sanayi ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Başkan Erdoğan’a bu kez Instagram saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Meta’dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet’in Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik
3 grup tüm İngiltere! Sokak şiddetinin arkasındaki aşırı sağcı gruplar kimler?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e İHA’lı saldırı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini A Haber’de açıkladı: 2025’te rahatlamayı göreceğiz
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Ordu’da saldırıya uğrayan savcı Mücahit Şamil Koca’nın ifadesi ortaya çıktı: Yumruk yedim, 9,5 aylık kızım yaralandı...
Sergey Şoygu’nun Tahran ziyareti Batı’da bomba etkisi yarattı! Rusya İran’a füze mi verecek?
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı
BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir?
SON DAKİKA