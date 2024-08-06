Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesinde 5 Türk şirket! | ’’Cumhurbaşkanımızın desteği mühendislerimizin alın teri’’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün

"TÜRKİYE, DÜNYADA İLK 100 LİSTESİNDE 5 VE ÜZERİ ŞİRKETİ BULUNAN 5 ÜLKEDEN BİRİ "

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin açıklamasında, Türk savunma sanayisinin her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini, güçlendiğini ve yükseldiğini ifade etti.

ASELSAN 42. sırada

''CUMHURBAŞKANIMIZ DESTEĞİ, MÜHENDİSLERİMİZİN ALIN TERİ''

Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50'de 2, ilk 100'de ise toplam 5 firmamız yer alıyor. Türkiye savunma sanayisi alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu.

Uluslararası alanda yakalanan bu başarının arkasında, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alın teri bulunuyor. Defence News İlk 100'de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Savunma sanayi ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz."