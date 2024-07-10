Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye 1.069 puanı kaptı 3 ülkeye fark attı

ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2024 yılı için dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini yayınladı. Her yıl büyük ilgiyle takip edilen listede Türkiye, dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Milli ve yerli savunma sanayisine yaptığı yatırımların meyvelerini toplayan Türk Hava Kuvvetleri, bir önceki yıla göre 2 basamak birden yükselerek listede daha da üst sıralara tırmandı.
Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" listesi geçtiğimiz aylarda açıklandı. Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde gösterdiği büyük atılımın meyvelerini bu listede de topladı. Bir önceki yıla göre iki basamak birden yükselen Türk Hava Kuvvetleri, dünyanın en güçlüleri arasında ilk sıralarda yer aldı.
İşte o liste...
100 TANZANYA - 39 puan
99 SENEGAL - 39 puan