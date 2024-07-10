Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye 1.069 puanı kaptı 3 ülkeye fark attı

ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2024 yılı için dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini yayınladı. Her yıl büyük ilgiyle takip edilen listede Türkiye, dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Milli ve yerli savunma sanayisine yaptığı yatırımların meyvelerini toplayan Türk Hava Kuvvetleri, bir önceki yıla göre 2 basamak birden yükselerek listede daha da üst sıralara tırmandı.