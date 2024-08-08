Discord kapandı mı, yasaklandı mı? Son dakika DISCORD ERİŞİM ENGELİ mi geldi? 2024 Türkiye’de Discord kapatılacak mı?

Discord'un kapanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Popüler iletişim uygulaması Discord, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip ve bu durum, uygulamanın kapanma ihtimalini oldukça düşük kılıyor. Ancak, resmi bir açıklama olmadığı sürece kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

DİSCORD NEDİR?

Discord, arkadaşlarınızla, oyun topluluklarıyla ve geliştiricilerle sesli, görüntülü ve yazılı sohbet etmenizi sağlayan ücretsiz bir iletişim uygulamasıdır. Yüz milyonlarca kullanıcısıyla Discord, çevrimiçi iletişimin en popüler yollarından biri haline gelmiştir. Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android ve internet tarayıcıları gibi neredeyse tüm platformlarda kullanılabilen bu uygulama, kullanıcılarına çeşitli amaçlar için sunucu oluşturma imkânı tanır.