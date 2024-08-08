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Discord kapandı mı, yasaklandı mı? Son dakika DISCORD ERİŞİM ENGELİ mi geldi? 2024 Türkiye’de Discord kapatılacak mı?

BTK'nın son dönemde aldığı kararlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle bazı dijital platformlara getirilen erişim engellerinin ardından, popüler iletişim uygulaması Discord’un da kapanacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Discord’a erişim engeli mi geliyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 16:56 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 16:58
Discord kapandı mı, yasaklandı mı? Son dakika DISCORD ERİŞİM ENGELİ mi geldi? 2024 Türkiye’de Discord kapatılacak mı?

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BTK'nın peş peşe aldığı erişim engeli kararlarının ardından, popüler iletişim uygulaması Discord'un da Türkiye'de erişim engeliyle karşılaşacağı iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

DİSCORD KAPANACAK MI? DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

Discord'un kapanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Popüler iletişim uygulaması Discord, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip ve bu durum, uygulamanın kapanma ihtimalini oldukça düşük kılıyor. Ancak, resmi bir açıklama olmadığı sürece kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

DİSCORD NEDİR?

Discord, arkadaşlarınızla, oyun topluluklarıyla ve geliştiricilerle sesli, görüntülü ve yazılı sohbet etmenizi sağlayan ücretsiz bir iletişim uygulamasıdır. Yüz milyonlarca kullanıcısıyla Discord, çevrimiçi iletişimin en popüler yollarından biri haline gelmiştir. Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android ve internet tarayıcıları gibi neredeyse tüm platformlarda kullanılabilen bu uygulama, kullanıcılarına çeşitli amaçlar için sunucu oluşturma imkânı tanır.

8 AĞUSTOS DİSCORD NEDEN YAVAŞ? ÇÖKTÜ MÜ?

Discord'da 8 Ağustos günü itibarıyla herhangi bir problem gözükmüyor. Kullanıcılar zaman zaman Discord'da yavaşlık olduğunu ifade ediyor. Problemin kaynağı internet altyapısı ya da lokal kaynaklı bir problem olabilir.

Son 24 saatte Discord'un performansıSon 24 saatte Discord'un performansı

Discord'un resmi kanalları ve topluluk forumları, herhangi bir teknik sorun veya planlı bakım çalışması hakkında bilgi sağlamak için en iyi yerlerdir.

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