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LinkedIn çöktü mü? 5 Ağustos 2024 son dakika LinkedIn erişim sorunu! Instagram gibi...

LinkedIn çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı. 5 Ağustos akşam saatlerinden itibaren birçok LinkedIn kullanıcısı, platforma erişim sağlamakta zorluk çekti. Kimi kullanıcılar giriş yapamadıklarını belirtirken, kimi kullanıcılar ise mesaj gönderme ve içerik paylaşma konusunda problemler yaşadı. Peki, LinkedIn neden açılmıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 22:16 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 22:51
LinkedIn çöktü mü? 5 Ağustos 2024 son dakika LinkedIn erişim sorunu! Instagram gibi...

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Bugün ( 5Ağustos 2024 ) LinkedIn kullanıcıları birtakım teknik sorunlar yaşadı ve sosyal medyada durum hızla gündem oldu. Peki, LinkedIn çöktü mü? LinkedIn'de sorun mu var? İşte detaylar...

Kullanıcılar, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında yaşadıkları sorunları dile getirerek LinkedIn'in çöktüğünü öne sürdü. Birçok kullanıcı, "LinkedIn'e giremiyorum" ve "LinkedIn çöktü mü?" gibi paylaşımlarda bulundu. 📱💬

LINKEDIN DE INSTAGRAM GİBİ KAPANDI MI?

Pazartesi günü saat 21:00'den itibaren LinkedIn, dünya genelinde bazı kullanıcılar için erişim sorunları yaşıyor. LinkedIn'den yapılan açıklamada, bu sorunun tüm kullanıcıları etkilemediği ve yalnızca belirli kullanıcıların teknik problemlerle karşılaştığı belirtildi.

LinkedIn tarafından yapılan açıklamaLinkedIn tarafından yapılan açıklama

LinkedIn'in açıklaması ise şu şekilde;

"Bazı üyelerimiz LinkedIn'de sorun yaşıyor olabilir. Bu konu üzerinde aktif olarak çalışıyoruz ve gelişme olduğunda sizinle mutlaka güncel durumu paylaşacağız. Sabrınız için teşekkür ederiz!"

Yani uygulama Instagram gibi bir durumla karşı karşıya değil. Teknik sorun giderildikten sonra LinkedIn'in faaliyetine devam etmesi bekleniyor.

Konu hakkında güncel bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

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