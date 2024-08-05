LinkedIn çöktü mü? 5 Ağustos 2024 son dakika LinkedIn erişim sorunu! Instagram gibi...

LinkedIn tarafından yapılan açıklama

LinkedIn'in açıklaması ise şu şekilde;

"Bazı üyelerimiz LinkedIn'de sorun yaşıyor olabilir. Bu konu üzerinde aktif olarak çalışıyoruz ve gelişme olduğunda sizinle mutlaka güncel durumu paylaşacağız. Sabrınız için teşekkür ederiz!"