Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri belli oldu: Türkiye askeri gücüyle ilk 10'a imzasını attı!

Global Firepower tarafından merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Orduları" 2024 raporu sonunda yayınlandı. 60'tan fazla parametrenin titizlikle incelendiği ve dünya genelindeki askeri güç dengelerini gözler önüne seren bu kapsamlı analizde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dikkat çekici bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıla kıyasla üç sıra birden yükselen TSK, ilk 10'da kendine yer buldu. Bu yükselişte, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine verdiği önem ve gerçekleştirdiği atılımların büyük etkisi olduğu biliniyor. İşte dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri...