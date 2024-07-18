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Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri belli oldu: Türkiye askeri gücüyle ilk 10'a imzasını attı!

Global Firepower tarafından merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Orduları" 2024 raporu sonunda yayınlandı. 60'tan fazla parametrenin titizlikle incelendiği ve dünya genelindeki askeri güç dengelerini gözler önüne seren bu kapsamlı analizde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dikkat çekici bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıla kıyasla üç sıra birden yükselen TSK, ilk 10'da kendine yer buldu. Bu yükselişte, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine verdiği önem ve gerçekleştirdiği atılımların büyük etkisi olduğu biliniyor. İşte dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 11:37 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 11:37
Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri belli oldu: Türkiye askeri gücüyle ilk 10’a imzasını attı! 1

Global güç dengelerinin nabzını tutan ve merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Orduları" 2024 raporu, Global Firepower tarafından kamuoyuna duyuruldu. 60'tan fazla parametrenin mercek altına alındığı bu kapsamlı analiz, Türkiye'nin yükselen askeri gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri listesi...

Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri belli oldu: Türkiye askeri gücüyle ilk 10’a imzasını attı! 2

100- KIRGIZİSTAN

Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri belli oldu: Türkiye askeri gücüyle ilk 10’a imzasını attı! 3

99 - LETONYA

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