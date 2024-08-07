Instagram ne zaman açılacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ’Instagram’ gündemiyle toplanıyor! Hüseyin Yayman’dan flaş açıklama | Meta yetkilileri davet edilecek mi?

MECLİS'TE INSTAGRAM MESAİSİ Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman , " En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında 'Instagram' gündemiyle veya 'dijital' gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman

Yayman, sansüre ve yasaklamalara karşı olduklarını ancak dijital ağ sağlayıcılarından da sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini ifade ederek, Instagram'a erişim engeli getirilmesi hususunda da müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Müzakerelerin tabiatı gereği herkesin bir adım geri atması gerektiğine işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"'Instagram bugün açıldı' ya da 'Instagram şu saat açılıyor' şeklindeki ifadeler beklentiyi daha da yükseltiyor. Tarafların farklı bir psikoloji içerisine girmesine yol açıyor. Eğer Instagram hemen açılacaksa neden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taleplerine uyma noktasında öyle davransın? Bir müzakere yürütülüyor. Bir 'dijital diplomasi' yürütülüyor. Bu dijital diplomasi tabiatı gereği biraz daha sonuç odaklı olmayı, ekranlardan uzak bir biçimde bu konunun ele alınması gerekiyor. Instagram'ın ve Meta'nın Türkiye'deki kurallara uyduğu takdirde bu meselenin çok daha kolay bir biçimde çözüleceği kanaatindeyim."