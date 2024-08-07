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Instagram ne zaman açılacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'Instagram' gündemiyle toplanıyor! Hüseyin Yayman'dan flaş açıklama | Meta yetkilileri davet edilecek mi?

Türkiye'de BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından kullanıcıların en çok merak ettiği konu "Instagram ne zaman açılacak?" oldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun Instagram için toplanacağını "En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında 'Instagram' gündemiyle veya 'dijital' gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak" sözleriyle duyurdu. Meta yetkililerinin de çağrılabileceğini ifade eden Yayman, "Asla çifte standart istemiyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 16:43 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 17:02
Instagram ne zaman açılacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ’Instagram’ gündemiyle toplanıyor! Hüseyin Yayman’dan flaş açıklama | Meta yetkilileri davet edilecek mi?

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İran'ın başkenti Tahran'a Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail'in suikastıyla şehit edilmesinin ardından Instagram, taziye mesajlarını dahi engelledi.

Instagram'ın skandal hamlesine Türkiye'den de bir hamle geldi. BTK, Instagram'ı kategori suçlar kuralına uyana kadar erişime kapattı.

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MECLİS'TE INSTAGRAM MESAİSİ
Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında 'Instagram' gündemiyle veya 'dijital' gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak." dedi.

Yayman, dijital ağ sağlayıcılarının Türkiye'nin hukukuna, kurallarına, kanunlarına, geleneklerine ve kamu düzenine uygun davranmasını istediklerini söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin YaymanTBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman

Yayman, sansüre ve yasaklamalara karşı olduklarını ancak dijital ağ sağlayıcılarından da sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini ifade ederek, Instagram'a erişim engeli getirilmesi hususunda da müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Müzakerelerin tabiatı gereği herkesin bir adım geri atması gerektiğine işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"'Instagram bugün açıldı' ya da 'Instagram şu saat açılıyor' şeklindeki ifadeler beklentiyi daha da yükseltiyor. Tarafların farklı bir psikoloji içerisine girmesine yol açıyor. Eğer Instagram hemen açılacaksa neden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taleplerine uyma noktasında öyle davransın? Bir müzakere yürütülüyor. Bir 'dijital diplomasi' yürütülüyor. Bu dijital diplomasi tabiatı gereği biraz daha sonuç odaklı olmayı, ekranlardan uzak bir biçimde bu konunun ele alınması gerekiyor. Instagram'ın ve Meta'nın Türkiye'deki kurallara uyduğu takdirde bu meselenin çok daha kolay bir biçimde çözüleceği kanaatindeyim."

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda 2 defa Meta yetkililerini dinlediklerini ve Türkiye'de temsilcilik açılması noktasındaki talepleri dile getirdiklerini anımsatarak, onların da bu talepleri olumlu karşıladıklarını, milletvekillerinin sorularına ikna edici ve samimi cevaplar verdiklerini söyledi.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?
Bundan sonraki süreçte de çifte standart konusunda talepleri olduğunu belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Dijital ağlar, herkesin kendini özgürce ifade edeceği yerlerdir. Buranın birtakım ideolojik, dini ve birtakım değer yüklü kavramlarla farklı bir biçimde ele alınması asla doğru değil. Dijital ağlarda başta Meta olmak üzere kadına şiddet, cinsel içerikli suçlar, sanal kumar... Biz aslında İsmail Heniyye meselesini konuşuyoruz ama aslında buzdağı arkada. Cinsel içerikli paylaşımlar, bağımlılıkla mücadele, uyuşturucunun yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, ergen mobbingi, ötekileştirme, nefret suçları... Bunları maalesef Türkiye de konuşmuyor, dünya da konuşmuyor. Meseleyi çok daha farklı bir noktadan ele alıyor.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİINSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

"ASLA ÇİFTE STANDART İSTEMİYORUZ"
Bizim temel yaklaşımımız şudur; Biz hükümet olarak sansüre ve yasaklamaya karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bütün ağ sağlayıcılarının Türkiye'nin hukukuna uygun bir biçimde davranmasını istiyoruz. Asla çifte standart istemiyoruz. Bir taraftan terör örgütlerinin paylaşımları bir taraftan LGBT paylaşımları, cinsiyetsizleştirme özendirilirken İsmail Heniyye gibi bu toplumun değer atfettiği bir kişi ile yapılan paylaşımların sansürlenmesi asla doğru değil. Müzakerenin kurallarına uygun bir biçimde işlemesi gerektiğini düşünüyoruz."

META YETKİLİLERİ DE ÇAĞRILABİLİR
TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna yapılan toplantı çağrısı konusunda ise Yayman, şunları kaydetti:

"Ben komisyon başkanı olarak milletvekillerimiz ile görüşüyorum. En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında Instagram gündemiyle veya dijital gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak. Bizim komisyonumuz, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonundan sonra en fazla toplantı yapan komisyon. TikToku 4 defa dinledik. Diğer ağ sağlayıcılarını da dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. Dijital müzakerenin en önemli şartının bu görüşmeler olduğuna inanıyoruz. Meta yetkililerini daha önce dinledik. Komisyon üyelerimiz milletvekillerimiz Meta yetkilileri de gelsin derlerse de onları da davet edeceğiz. Şu anda böyle bir talep yok."

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