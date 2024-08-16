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HÜRJET 100. uçuş sınavını da geçti | Havada 1 saat 27 dakika!

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı, 1 saat 27 dakika havada kalırken uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini de başarıyla geçti.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 19:53 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 20:25
HÜRJET 100. uçuş sınavını da geçti | Havada 1 saat 27 dakika!

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi.

HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

HÜRJET 100. SORTİSİNİ TAMAMLADI

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2023'te havalanan HÜRJET, 100'üncü uçuşu kapsamında test faaliyetlerine devam etti.

HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı. HÜRJET, test faaliyetlerini bitirmesinin ardından 100'üncü uçuşu kapsamında gösteri uçuşu sergiledi. Bu uçuşla birlikte HÜRJET, bugüne kadar 118 saat toplam uçuş süresine ve maksimum 0.9 mach hıza ve 30 bin fit irtifaya ulaştı.

İLK TESLİMAT 2025'TE PLANLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen proje, 2017 yılında başlatıldı. Proje kapsamında TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen HÜRJET, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip bulunuyor.

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ederken ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

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