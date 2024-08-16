HÜRJET 100. uçuş sınavını da geçti | Havada 1 saat 27 dakika!

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100'üncü test uçuşunu başarıyla yerine getirdi.

HÜRJET 100. SORTİSİNİ TAMAMLADI

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2023'te havalanan HÜRJET, 100'üncü uçuşu kapsamında test faaliyetlerine devam etti.

HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı. HÜRJET, test faaliyetlerini bitirmesinin ardından 100'üncü uçuşu kapsamında gösteri uçuşu sergiledi. Bu uçuşla birlikte HÜRJET, bugüne kadar 118 saat toplam uçuş süresine ve maksimum 0.9 mach hıza ve 30 bin fit irtifaya ulaştı.