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TikTok'a erişim engeli geldi mi? TİKTOK kapatıldı mı? Türkiye'de yasaklama kararı gündemde! Instagram'dan sonra...

Sosyal medya platformlarına yönelik erişim engelleri, Türkiye'deki kullanıcıları endişelendiriyor. 2 Ağustos tarihinde "katalog suçlar" kapsamında Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası gözler, benzer uygulamalara çevrildi. Özellikle Instagram kullanıcılarının alternatif olarak yöneldiği TikTok'un da kapatılabileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:32 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:32
TikTok’a erişim engeli geldi mi? TİKTOK kapatıldı mı? Türkiye’de yasaklama kararı gündemde! Instagram’dan sonra...

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Son günlerde sosyal medyanın gündemini meşgul eden konuların başında TikTok'un geleceği geliyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın yaptığı açıklamalar, popüler video platformunun Türkiye'de tamamen kapatılabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Yayman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor." ifadesini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

TİKTOK KAPANACAK MI?

Instagram'a getirilen erişim engeli sebebiyle sosyal medya kullanıcıları TikTok gibi alternatif platformlara yöneliyor. TikTok'un kapatıp kapatılmayacağı merak edilirken konuya ilişkin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman açıklamalarda bulundu.

TikTok kapatılacak mı? "Türkiye için güvenlik meselesi"

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN YAYMAN AÇIKLADI!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun çalışmalarını DHA'ya değerlendirdi. Yayman, komisyonun 3 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nun ardından en fazla toplantı yapan komisyon olduğunu belirtti. Yayman, 28'inci Yasama Dönemi içerisinde dijital ağ sağlayıcılarının komisyon toplantılarına katıldığını, arama motoru Google yetkililerini dinlediklerini ve dijital mecralarda yaşanan sorunların konuşulduğunu belirtti.

'BUNLARI BİR ÖZGÜRLÜK ALANI OLARAK GÖRMÜYORUM'

Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydederek, "TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum" dedi.

'MUSTAFA KEMAL İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI ASLA ONAYLAMIYORUM'

Yayman, AK Parti hükümeti olarak yasaklamalar ile sansür uygulamalarına kesinlikle karşı olduklarını ancak sosyal medya platformlarının da sorumluluklarına uygun davranması gerektiğini kaydetti. Yayman, son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek, "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir ve trolleşmenin bu noktaya gelmesi aslında dijital dünyanın içine girdiği krizin en önemli göstergelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

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