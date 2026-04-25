Apple cephesinden gelen yeni sızıntılar iPhone dünyasında köklü bir dönüşümün habercisi. Dynamic Island küçülüyor, kamera büyüyor ve sahneye bir de katlanabilir Ultra modeli çıkıyor.
SIZINTI MAKETLER HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU
Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone Ultra ve iPhone 18 Pro Max modellerine ait maket görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Daha önce doğru tahminleriyle öne çıkan kaynakların paylaştığı bilgiler cihazların fiziksel ölçülerinden ekran yapısına kadar birçok kritik detayı gözler önüne seriyor.
DAHA FAZLA EKRAN ALANI SUNUYOR
MacRumors'da yer alan habere göre Apple'ın dikkat çeken tasarım unsurlarından biri olan Dynamic Island yeni modellerde ciddi şekilde küçülüyor. Genişlik yaklaşık 20 mm'den 15 mm'ye düşüyor. Yaklaşık %25 daha fazla kullanılabilir ekran alanı sunuluyor.
Bu değişim yalnızca estetik değil aynı zamanda kullanım deneyimini de doğrudan etkiliyor. Daha kompakt yapı sayesinde bildirimler daha zarif bir şekilde sunulabilecek. Uzmanlara göre bu küçülme Face ID teknolojisinin ekran altına taşınmasının bir sonucu olabilir.
KAMERA BÜYÜYOR
Yeni modellerde en dikkat çeken değişimlerden biri de kamera tarafında yaşanıyor.
KATLANABİLİR DÖNEM BAŞLIYOR
Sızıntıların en çarpıcı detayı ise "Ultra" modeli. İddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone'unu 2026 sonuna doğru bu isimle tanıtacak. Bu modelin klasik iPhone çizgisinden ayrılarak tamamen yeni bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.
Premium segmentte yeni rekabet
Apple'ın bu hamlesi yalnızca tasarım değil strateji değişimi anlamına da geliyor. Katlanabilir ekran + gelişmiş kamera kombinasyonu markayı üst segmentte yeniden konumlandırabilir. Standart modellerin ise biraz daha gecikmeli şekilde piyasaya çıkması bekleniyor.
5 SORUDA YENİ MODEL HAKKINDA MERAK EDİLENLER
1. Katlanabilir iPhone Ultra'da neden bazı özellikler kısıtlı?
Apple'ın ultra ince (yaklaşık 4,5 mm) ve katlanabilir tasarım hedefi cihaz içinde alan kısıtlamasına yol açıyor. Bu nedenle MagSafe, telefoto kamera ve Face ID gibi bazı donanımlar çıkarılmış olabilir.
2. iPhone Ultra'da Face ID neden olmayabilir?
Cihazın çok ince olması nedeniyle Face ID için gerekli olan TrueDepth kamera sistemi sığmayabilir. Bu yüzden Apple'ın Touch ID'ye geri dönmesi bekleniyor.
3. iPhone Ultra'da hangi kamera özellikleri eksik olacak?
Sızıntılara göre cihazda yalnızca geniş açılı ve ultra geniş açılı olmak üzere iki kamera bulunacak. Pro modellerdeki telefoto (zoom) kamera yer almayacak.
4. MagSafe ve Eylem Düğmesi neden iPhone Ultra'da olmayabilir?
Prototiplerde MagSafe mıknatıslarının yer almadığı görülüyor. Aynı şekilde Action Button (Eylem Düğmesi) da cihazda bulunmayabilir. Bu durum tasarımda yer kazanma amacıyla yapılmış olabilir.
5. iPhone Ultra'da SIM kart desteği olacak mı?
MacRumors'a göre iPhone Ultra yalnızca eSIM ile çalışacak. Yani fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacak.