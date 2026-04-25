Yeni modellerde en dikkat çeken değişimlerden biri de kamera tarafında yaşanıyor.

Sızıntıların en çarpıcı detayı ise "Ultra" modeli. İddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone'unu 2026 sonuna doğru bu isimle tanıtacak. Bu modelin klasik iPhone çizgisinden ayrılarak tamamen yeni bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.

Apple'ın bu hamlesi yalnızca tasarım değil strateji değişimi anlamına da geliyor. Katlanabilir ekran + gelişmiş kamera kombinasyonu markayı üst segmentte yeniden konumlandırabilir. Standart modellerin ise biraz daha gecikmeli şekilde piyasaya çıkması bekleniyor.

Kamera büyümesi daha büyük sensörler ve gelişmiş periskop lens sistemleri için yapılıyor.

(Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

5 SORUDA YENİ MODEL HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1. Katlanabilir iPhone Ultra'da neden bazı özellikler kısıtlı?

Apple'ın ultra ince (yaklaşık 4,5 mm) ve katlanabilir tasarım hedefi cihaz içinde alan kısıtlamasına yol açıyor. Bu nedenle MagSafe, telefoto kamera ve Face ID gibi bazı donanımlar çıkarılmış olabilir.

2. iPhone Ultra'da Face ID neden olmayabilir?

Cihazın çok ince olması nedeniyle Face ID için gerekli olan TrueDepth kamera sistemi sığmayabilir. Bu yüzden Apple'ın Touch ID'ye geri dönmesi bekleniyor.