Cebinizdeki iPad: iPhone Ultra ve iPhone 18 Pro Max maketleri sızdı

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone Ultra ve iPhone 18 Pro Max modellerine ait maket görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Lansmana aylar kala ortaya çıkan bu detaylar Apple’ın tasarım anlayışında önemli değişiklikler yapacağını gösteriyor.

Cebinizdeki iPad: iPhone Ultra ve iPhone 18 Pro Max maketleri sızdı
  • Apple'ın iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra modellerine ait maket görüntüleri sosyal medyada yayınlandı ve tasarım detayları ortaya çıktı.
  • Dynamic Island genişliği 20 mm'den 15 mm'ye düşerek yüzde 25 daha fazla ekran alanı sunacak ve Face ID teknolojisinin ekran altına taşınması bekleniyor.
  • iPhone 18 Pro Max'in kamera kalınlığı 11,23 mm'den 11,54 mm'ye çıkarak daha büyük sensörler ve gelişmiş periskop lens sistemleri kullanılacak.
  • Apple ilk katlanabilir iPhone'unu Ultra adıyla 2026 sonuna doğru tanıtacak ancak cihazda MagSafe, telefoto kamera ve Face ID bulunmayacak.
  • iPhone Ultra yaklaşık 4,5 mm kalınlığında olacak, yalnızca eSIM destekleyecek ve iki kamera ile Touch ID özelliğine sahip olacak.

Apple cephesinden gelen yeni sızıntılar iPhone dünyasında köklü bir dönüşümün habercisi. Dynamic Island küçülüyor, kamera büyüyor ve sahneye bir de katlanabilir Ultra modeli çıkıyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar MacRumors'dan servis edilmiştir.

SIZINTI MAKETLER HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone Ultra ve iPhone 18 Pro Max modellerine ait maket görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Daha önce doğru tahminleriyle öne çıkan kaynakların paylaştığı bilgiler cihazların fiziksel ölçülerinden ekran yapısına kadar birçok kritik detayı gözler önüne seriyor.

DAHA FAZLA EKRAN ALANI SUNUYOR

MacRumors'da yer alan habere göre Apple'ın dikkat çeken tasarım unsurlarından biri olan Dynamic Island yeni modellerde ciddi şekilde küçülüyor. Genişlik yaklaşık 20 mm'den 15 mm'ye düşüyor. Yaklaşık %25 daha fazla kullanılabilir ekran alanı sunuluyor.

Bu değişim yalnızca estetik değil aynı zamanda kullanım deneyimini de doğrudan etkiliyor. Daha kompakt yapı sayesinde bildirimler daha zarif bir şekilde sunulabilecek. Uzmanlara göre bu küçülme Face ID teknolojisinin ekran altına taşınmasının bir sonucu olabilir.

KAMERA BÜYÜYOR

Yeni modellerde en dikkat çeken değişimlerden biri de kamera tarafında yaşanıyor.

  • Toplam kalınlık: 11,23 mm → 11,54 mm
  • Lens uç noktasıyla birlikte: 13,77 mm'ye kadar çıkıyor
  • Bu artış, Apple'ın daha büyük sensörler ve gelişmiş periskop lens sistemleri üzerinde çalıştığını gösteriyor.
  • Özellikle düşük ışık performansında ciddi bir sıçrama beklenirken bu hamle premium segmentte rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Yeni modellerde kamera kalınlığı 11,23 mm'den 11,54 mm'ye, lens uç noktasıyla birlikte 13,77 mm'ye çıkacak.

KATLANABİLİR DÖNEM BAŞLIYOR

Sızıntıların en çarpıcı detayı ise "Ultra" modeli. İddialara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone'unu 2026 sonuna doğru bu isimle tanıtacak. Bu modelin klasik iPhone çizgisinden ayrılarak tamamen yeni bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.

Premium segmentte yeni rekabet

Apple'ın bu hamlesi yalnızca tasarım değil strateji değişimi anlamına da geliyor. Katlanabilir ekran + gelişmiş kamera kombinasyonu markayı üst segmentte yeniden konumlandırabilir. Standart modellerin ise biraz daha gecikmeli şekilde piyasaya çıkması bekleniyor.

(Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

5 SORUDA YENİ MODEL HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1. Katlanabilir iPhone Ultra'da neden bazı özellikler kısıtlı?
Apple'ın ultra ince (yaklaşık 4,5 mm) ve katlanabilir tasarım hedefi cihaz içinde alan kısıtlamasına yol açıyor. Bu nedenle MagSafe, telefoto kamera ve Face ID gibi bazı donanımlar çıkarılmış olabilir.

2. iPhone Ultra'da Face ID neden olmayabilir?
Cihazın çok ince olması nedeniyle Face ID için gerekli olan TrueDepth kamera sistemi sığmayabilir. Bu yüzden Apple'ın Touch ID'ye geri dönmesi bekleniyor.

3. iPhone Ultra'da hangi kamera özellikleri eksik olacak?
Sızıntılara göre cihazda yalnızca geniş açılı ve ultra geniş açılı olmak üzere iki kamera bulunacak. Pro modellerdeki telefoto (zoom) kamera yer almayacak.

4. MagSafe ve Eylem Düğmesi neden iPhone Ultra'da olmayabilir?
Prototiplerde MagSafe mıknatıslarının yer almadığı görülüyor. Aynı şekilde Action Button (Eylem Düğmesi) da cihazda bulunmayabilir. Bu durum tasarımda yer kazanma amacıyla yapılmış olabilir.

5. iPhone Ultra'da SIM kart desteği olacak mı?
MacRumors'a göre iPhone Ultra yalnızca eSIM ile çalışacak. Yani fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacak.

