Robot, yüksek hızda gelen ve falso içeren topları anlık olarak analiz edip saniyenin çok küçük bir bölümünde karar vererek isabetli vuruşlar gerçekleştiriyor. Fotoğraf:AA

Maç sonuçları dikkat çekti

Sony AI tarafından paylaşılan verilere göre Ace elit oyunculara karşı oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı. Diğer karşılaşmalarda ise başa baş performans sergiledi. Geliştirme süreci devam eden robotun daha hızlı ve agresif oyun tarzıyla yeni galibiyetler elde ettiği de belirtildi.

Bu proje yapay zekanın yalnızca teorik değil fiziksel ve dinamik ortamlarda da etkin şekilde kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı algılama ve kontrol sistemleri sayesinde robot karmaşık hareketleri başarıyla yönetebiliyor.