Video aramalarında yapay zeka devrimi: Ask YouTube nedir, içerik üreticilerini neler bekliyor?

Google, video izleme alışkanlıklarını kökten değiştirecek yapay zeka destekli "Ask YouTube" özelliğini duyurdu. ABD'de YouTube Premium aboneleri için test sürecine giren bu yeni model, arama sonuçlarını düz bir liste yerine yapay zeka özetleri ve sohbet tabanlı bir deneyime dönüştürüyor. Peki Ask YouTube nedir ve içerik üreticilerini nasıl etkileyecek? İşte tüm detaylar.

  • Google, YouTube'da yapay zeka destekli 'Ask YouTube' adlı yeni bir arama modelini test ediyor ve sistem klasik video listesi yerine metin özetleri ile zaman damgalı videolar sunuyor.
  • Özellik şu an ABD'de yaşayan, 18 yaş üzeri, YouTube Premium abonesi olan ve masaüstü cihazdan İngilizce arama yapan kullanıcılara açık.
  • Test süreci 8 Haziran'a kadar devam edecek ve kullanıcılar sohbet akışı şeklinde yeni sorular sorabiliyor.
  • YouTube, sistemin henüz test aşamasında olduğunu ve oluşturulan yanıtların doğruluğunun her zaman aynı seviyede olmayabileceğini belirtiyor.
  • Bir videonun neden ana kaynak olarak seçildiğine dair net kriter paylaşılmadığı için içerik üreticileri görünürlük konusunda belirsizlik yaşıyor.

Google, YouTube üzerinde kullanıcı deneyimini dönüştürecek yeni bir arama modelini test ediyor. "Ask YouTube" adı verilen bu özellik, klasik arama sonuçlarının ötesine geçerek kullanıcıya sohbet tabanlı bir deneyim sunuyor. Sistem, yapılan sorgulara yalnızca video listesi değil, aynı zamanda yapay zeka destekli metin özetleri ve kaynak videolarla birlikte yanıt veriyor.

Bu yeni yapı, kullanıcıların aradıkları bilgiye daha hızlı ulaşmasını hedeflerken, video içeriklerini de bağlamsal olarak öne çıkarıyor.

Ask YouTube, arama sonuçlarını sohbet tabanlı bir deneyime dönüştürüyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve YouTube'a aittir)

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Search Engine Journal'da yer alan habere göre, Ask YouTube özelliği aktif edildiğinde arama çubuğunda yeni bir buton beliriyor. Kullanıcı bir sorgu girdiğinde sistem kısa bir yükleme sürecinin ardından sonuçları farklı bir formatta sunuyor.

İlk olarak, sorguya yanıt veren bir metin özeti gösteriliyor. Bu özetin altında ise doğrudan ilgili bölüme zaman damgasıyla yönlendiren bir video yer alıyor. Sayfanın devamında uzun videolar ve Shorts içeriklerinden oluşan ek galeriler bulunuyor.

Kullanıcı deneyimi burada bitmiyor. Aynı ekran üzerinden yeni sorular sorulabiliyor ve süreç bir sohbet akışı şeklinde ilerliyor.

KİMLER KULLANABİLİYOR?

Deneysel özellik şu an için sınırlı bir kullanıcı grubuna açık. Ask YouTube:

  • ABD'de yaşayan
  • 18 yaş ve üzeri
  • YouTube Premium abonesi olan
  • Masaüstü cihaz kullanan
  • İngilizce arama yapan

kullanıcılar tarafından erişilebiliyor.

Test sürecinin 8 Haziran'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Yeni sistem, video listelerinin yanında yapay zeka özetleri sunuyor.

GERÇEK KULLANIMDA NASIL SONUÇ VERİYOR?

Yapılan testlerde sistemin oldukça yapılandırılmış bir sonuç sayfası sunduğu görülüyor.

Örneğin bir sorguda:

  • Otomatik oluşturulan bir başlık
  • Kısa bir açıklama (spot)
  • Özet paragraf
  • Zaman damgalı bir video aynı ekranda yer alıyor.

Bunların altında ise ilgili içerikler, kaynak videolar ve kısa videolar listeleniyor. Kullanıcılar aynı konu içinde yeni sorular sorarak detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Özellik aktif edildiğinde arama çubuğunda yeni bir “Ask YouTube” butonu beliriyor.

DOĞRULUK TARTIŞMASI VE GERİ BİLDİRİM

YouTube, bu özelliğin henüz test aşamasında olduğunu açık şekilde belirtiyor. Paylaşılan bilgilere göre, oluşturulan yanıtların doğruluğu her zaman aynı seviyede olmayabilir.

Bu nedenle kullanıcıların, verilen yanıtları değerlendirmesi ve geri bildirim göndermesi isteniyor. Sistem, beğeni veya beğenmeme seçenekleriyle birlikte geliştirilmeye devam ediyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN KRİTİK SORU

Yeni sistem, içerik üreticileri açısından önemli bir belirsizliği de beraberinde getiriyor. Bir videonun neden ana kaynak olarak seçildiği ya da neden hiç gösterilmediği konusunda henüz net bir kriter paylaşılmış değil.

Bu durum, içeriklerin görünürlüğü ve erişimi üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Deneyim, klasik aramadan çok bir sohbet akışına benziyor.

YOUTUBE ARAMA DENEYİMİ NEREYE GİDİYOR?

Ask YouTube, platformun yapay zeka destekli arama yatırımlarının yeni adımı olarak öne çıkıyor. Daha önce test edilen sistemlerde yalnızca video kesitleri gösterilirken bu yeni modelde metin özetleri merkezde yer alıyor.

Videolar ise artık ana içerik değil, destekleyici kaynak olarak konumlandırılıyor. Bu değişim, kullanıcı alışkanlıklarını ve içerik üretim stratejilerini doğrudan etkileyebilecek bir dönüşüme işaret ediyor.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Mevcut planlamaya göre test süreci 8 Haziran'da sona erecek. Ancak Google'ın bu özelliği uzatması veya daha geniş bir kullanıcı kitlesine açması ihtimaller arasında yer alıyor.

Özelliğin kalıcı hale gelmesi durumunda, YouTube arama deneyimi köklü bir değişim yaşayabilir.

