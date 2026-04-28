Google, YouTube'da yapay zeka destekli 'Ask YouTube' adlı yeni bir arama modelini test ediyor ve sistem klasik video listesi yerine metin özetleri ile zaman damgalı videolar sunuyor.

Özellik şu an ABD'de yaşayan, 18 yaş üzeri, YouTube Premium abonesi olan ve masaüstü cihazdan İngilizce arama yapan kullanıcılara açık.

Test süreci 8 Haziran'a kadar devam edecek ve kullanıcılar sohbet akışı şeklinde yeni sorular sorabiliyor.

YouTube, sistemin henüz test aşamasında olduğunu ve oluşturulan yanıtların doğruluğunun her zaman aynı seviyede olmayabileceğini belirtiyor.

Bir videonun neden ana kaynak olarak seçildiğine dair net kriter paylaşılmadığı için içerik üreticileri görünürlük konusunda belirsizlik yaşıyor.

Google, YouTube üzerinde kullanıcı deneyimini dönüştürecek yeni bir arama modelini test ediyor. "Ask YouTube" adı verilen bu özellik, klasik arama sonuçlarının ötesine geçerek kullanıcıya sohbet tabanlı bir deneyim sunuyor. Sistem, yapılan sorgulara yalnızca video listesi değil, aynı zamanda yapay zeka destekli metin özetleri ve kaynak videolarla birlikte yanıt veriyor. Bu yeni yapı, kullanıcıların aradıkları bilgiye daha hızlı ulaşmasını hedeflerken, video içeriklerini de bağlamsal olarak öne çıkarıyor.

Ask YouTube, arama sonuçlarını sohbet tabanlı bir deneyime dönüştürüyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve YouTube'a aittir) YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA NASIL ÇALIŞIYOR? Search Engine Journal'da yer alan habere göre, Ask YouTube özelliği aktif edildiğinde arama çubuğunda yeni bir buton beliriyor. Kullanıcı bir sorgu girdiğinde sistem kısa bir yükleme sürecinin ardından sonuçları farklı bir formatta sunuyor. İlk olarak, sorguya yanıt veren bir metin özeti gösteriliyor. Bu özetin altında ise doğrudan ilgili bölüme zaman damgasıyla yönlendiren bir video yer alıyor. Sayfanın devamında uzun videolar ve Shorts içeriklerinden oluşan ek galeriler bulunuyor. Kullanıcı deneyimi burada bitmiyor. Aynı ekran üzerinden yeni sorular sorulabiliyor ve süreç bir sohbet akışı şeklinde ilerliyor. KİMLER KULLANABİLİYOR? Deneysel özellik şu an için sınırlı bir kullanıcı grubuna açık. Ask YouTube: ABD'de yaşayan

18 yaş ve üzeri

YouTube Premium abonesi olan

Masaüstü cihaz kullanan

İngilizce arama yapan kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Test sürecinin 8 Haziran'a kadar devam etmesi planlanıyor.