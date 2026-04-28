Google, YouTube üzerinde kullanıcı deneyimini dönüştürecek yeni bir arama modelini test ediyor. "Ask YouTube" adı verilen bu özellik, klasik arama sonuçlarının ötesine geçerek kullanıcıya sohbet tabanlı bir deneyim sunuyor. Sistem, yapılan sorgulara yalnızca video listesi değil, aynı zamanda yapay zeka destekli metin özetleri ve kaynak videolarla birlikte yanıt veriyor.
Bu yeni yapı, kullanıcıların aradıkları bilgiye daha hızlı ulaşmasını hedeflerken, video içeriklerini de bağlamsal olarak öne çıkarıyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA NASIL ÇALIŞIYOR?
Search Engine Journal'da yer alan habere göre, Ask YouTube özelliği aktif edildiğinde arama çubuğunda yeni bir buton beliriyor. Kullanıcı bir sorgu girdiğinde sistem kısa bir yükleme sürecinin ardından sonuçları farklı bir formatta sunuyor.
İlk olarak, sorguya yanıt veren bir metin özeti gösteriliyor. Bu özetin altında ise doğrudan ilgili bölüme zaman damgasıyla yönlendiren bir video yer alıyor. Sayfanın devamında uzun videolar ve Shorts içeriklerinden oluşan ek galeriler bulunuyor.
Kullanıcı deneyimi burada bitmiyor. Aynı ekran üzerinden yeni sorular sorulabiliyor ve süreç bir sohbet akışı şeklinde ilerliyor.
KİMLER KULLANABİLİYOR?
Deneysel özellik şu an için sınırlı bir kullanıcı grubuna açık. Ask YouTube:
kullanıcılar tarafından erişilebiliyor.
Test sürecinin 8 Haziran'a kadar devam etmesi planlanıyor.
GERÇEK KULLANIMDA NASIL SONUÇ VERİYOR?
Yapılan testlerde sistemin oldukça yapılandırılmış bir sonuç sayfası sunduğu görülüyor.
Örneğin bir sorguda:
Bunların altında ise ilgili içerikler, kaynak videolar ve kısa videolar listeleniyor. Kullanıcılar aynı konu içinde yeni sorular sorarak detaylı bilgiye ulaşabiliyor.
DOĞRULUK TARTIŞMASI VE GERİ BİLDİRİM
YouTube, bu özelliğin henüz test aşamasında olduğunu açık şekilde belirtiyor. Paylaşılan bilgilere göre, oluşturulan yanıtların doğruluğu her zaman aynı seviyede olmayabilir.
Bu nedenle kullanıcıların, verilen yanıtları değerlendirmesi ve geri bildirim göndermesi isteniyor. Sistem, beğeni veya beğenmeme seçenekleriyle birlikte geliştirilmeye devam ediyor.
İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN KRİTİK SORU
Yeni sistem, içerik üreticileri açısından önemli bir belirsizliği de beraberinde getiriyor. Bir videonun neden ana kaynak olarak seçildiği ya da neden hiç gösterilmediği konusunda henüz net bir kriter paylaşılmış değil.
Bu durum, içeriklerin görünürlüğü ve erişimi üzerinde doğrudan etkili olabilir.
YOUTUBE ARAMA DENEYİMİ NEREYE GİDİYOR?
Ask YouTube, platformun yapay zeka destekli arama yatırımlarının yeni adımı olarak öne çıkıyor. Daha önce test edilen sistemlerde yalnızca video kesitleri gösterilirken bu yeni modelde metin özetleri merkezde yer alıyor.
Videolar ise artık ana içerik değil, destekleyici kaynak olarak konumlandırılıyor. Bu değişim, kullanıcı alışkanlıklarını ve içerik üretim stratejilerini doğrudan etkileyebilecek bir dönüşüme işaret ediyor.
SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?
Mevcut planlamaya göre test süreci 8 Haziran'da sona erecek. Ancak Google'ın bu özelliği uzatması veya daha geniş bir kullanıcı kitlesine açması ihtimaller arasında yer alıyor.
Özelliğin kalıcı hale gelmesi durumunda, YouTube arama deneyimi köklü bir değişim yaşayabilir.