Kozmik turuncu gidiyor koyu kiraz geliyor: iPhone 18 hangi renk? İşte Apple’ın 2026 paleti

Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 Pro serisine dair yeni sızıntılar ortaya çıktı. En çok dikkat çeken detay “Koyu Kiraz” adı verilen yeni kırmızı ton oldu. Ayrıca tasarımda küçük değişiklikler ve farklı renk seçenekleri de gündemde.

  • Apple'ın 2026 Eylül'ünde tanıtması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde 'Koyu Kiraz' adlı derin şarap tonuna yakın kırmızı renk seçeneği sunulacak.
  • iPhone 18 Pro serisinde Kozmik Turuncu gibi parlak tonlar yerine açık mavi, koyu gri ve gümüş gibi daha sade ve klasik renkler yer alacak.
  • iPhone 18 Pro'da Dinamik Ada'nın küçültülerek ekran alanının artırılması ve arka kamera bölgesiyle cam yüzey arasındaki geçişlerin pürüzsüzleştirilmesi planlanıyor.
  • Apple'ın katlanabilir bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı ve bu cihazın açıldığında tablet benzeri kullanım sunacağı iddia ediliyor.
  • Katlanabilir iPhone modelinin gümüş, beyaz ve koyu indigo gibi sınırlı renk seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor.

Apple'ın 2026 yılında tanıtması beklenen iPhone 18 serisiyle ilgili yeni sızıntılar özellikle Pro modellerin renk seçeneklerine dair dikkat çekici bilgiler ortaya koydu. İddialara göre şirket, "Kozmik Turuncu" gibi önceki nesilde öne çıkan renklerin yerine bu kez daha koyu ve sofistike tonlara yöneliyor.

Apple'ın 2026 Eylül'ünde tanıtması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde 'Koyu Kiraz' adlı derin şarap tonuna yakın kırmızı renk seçeneği sunulacak.

Yeni "koyu kiraz" rengi öne çıkıyor

Sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde en dikkat çeken renk, "Koyu Kiraz" adı verilen bir kırmızı olacak. Bu rengin Apple'ın her yıl Pro serisi için sunduğu imza renklerden biri olarak konumlandırılması bekleniyor.

iPhone 18 Pro serisinde Kozmik Turuncu gibi parlak tonlar yerine açık mavi, koyu gri ve gümüş gibi daha sade ve klasik renkler yer alacak.

macworld'de yer alan habere göre daha önce farklı kaynaklarda "koyu kırmızı" olarak anılan tonun aslında daha şık ve koyu bir bordo-kiraz aralığında olacağı belirtiliyor. Apple'ın mevcut parlak tonları bırakıp daha premium bir görünüme odaklandığı bu nedenle Kozmik Turuncu gibi canlı renklerin yeni seride yer almayabileceği ifade ediliyor.

iPhone 18 Pro'da Dinamik Ada'nın küçültülerek ekran alanının artırılması ve arka kamera bölgesiyle cam yüzey arasındaki geçişlerin pürüzsüzleştirilmesi planlanıyor.

Diğer renk seçenekleri daha sade ve klasik tonlar

Sızdırılan bilgilere göre Apple, Koyu Kiraz'ın yanı sıra birkaç alternatif renk üzerinde de çalışıyor:

  • Açık mavi (mevcut iPhone 17'nin sis mavisine benzer bir ton)
  • Koyu gri
  • Gümüş

Ancak bu renklerin son hali henüz kesinleşmiş değil. Apple'ın Pro serilerde genellikle dört renk sunduğu bilinse de bu sayının lansmana kadar değişebileceği ifade ediliyor.

Tasarımda küçük ama önemli değişiklikler var

Renklerin yanı sıra iPhone 18 Pro'nun tasarımında da bazı küçük güncellemeler bekleniyor. En dikkat çeken iddialardan biri Dinamik Ada'nın daha küçük hale getirilerek ekran alanının artırılması.

Ayrıca arka kamera bölgesiyle cam yüzey arasındaki geçişlerin daha pürüzsüz hale getirileceği ve genel tasarımın daha bütünleşik bir görünüm kazanacağı da konuşuluyor.

Apple'ın katlanabilir bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı ve bu cihazın açıldığında tablet benzeri kullanım sunacağı iddia ediliyor.

Katlanabilir iPhone iddiası

Sızıntılar yalnızca Pro modellerle sınırlı değil. Apple'ın "iPhone Ultra" ya da benzeri bir isimle katlanabilir bir model üzerinde çalıştığı da öne sürülüyor. Bu cihazın açıldığında tablet benzeri bir kullanım sunacağı ve oldukça ince bir gövdeye sahip olacağı iddia ediliyor. Renk seçeneklerinin ise Pro modellere kıyasla daha sınırlı olacağı gümüş, beyaz ve koyu indigo gibi daha sade tonlardan oluşacağı belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone modelinin gümüş, beyaz ve koyu indigo gibi sınırlı renk seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor.

Lansman ne zaman?

Mevcut bilgilere göre iPhone 18 Pro serisinin 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Katlanabilir modelin ise aynı etkinlikte veya daha sonraki bir tarihte piyasaya çıkabileceği konuşuluyor. Apple'ın her yıl olduğu gibi resmi duyuruya kadar tasarım ve renk seçeneklerinde değişiklik yapabileceği de özellikle vurgulanıyor.

iOS 27 geliyor: Bu 4 iPhone modeli artık güncelleme almayacak! Liste yayınlandı
XChat uygulaması nedir? Şifreleme, gruplar ve mesajlaşma özellikleri
WhatsApp'a rakip XChat geliyor!

