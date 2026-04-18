Apple'ın 2026 yılında tanıtması beklenen iPhone 18 serisiyle ilgili yeni sızıntılar özellikle Pro modellerin renk seçeneklerine dair dikkat çekici bilgiler ortaya koydu. İddialara göre şirket, "Kozmik Turuncu" gibi önceki nesilde öne çıkan renklerin yerine bu kez daha koyu ve sofistike tonlara yöneliyor.
Yeni "koyu kiraz" rengi öne çıkıyor
Sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde en dikkat çeken renk, "Koyu Kiraz" adı verilen bir kırmızı olacak. Bu rengin Apple'ın her yıl Pro serisi için sunduğu imza renklerden biri olarak konumlandırılması bekleniyor.
macworld'de yer alan habere göre daha önce farklı kaynaklarda "koyu kırmızı" olarak anılan tonun aslında daha şık ve koyu bir bordo-kiraz aralığında olacağı belirtiliyor. Apple'ın mevcut parlak tonları bırakıp daha premium bir görünüme odaklandığı bu nedenle Kozmik Turuncu gibi canlı renklerin yeni seride yer almayabileceği ifade ediliyor.
Diğer renk seçenekleri daha sade ve klasik tonlar
Sızdırılan bilgilere göre Apple, Koyu Kiraz'ın yanı sıra birkaç alternatif renk üzerinde de çalışıyor:
Ancak bu renklerin son hali henüz kesinleşmiş değil. Apple'ın Pro serilerde genellikle dört renk sunduğu bilinse de bu sayının lansmana kadar değişebileceği ifade ediliyor.
Tasarımda küçük ama önemli değişiklikler var
Renklerin yanı sıra iPhone 18 Pro'nun tasarımında da bazı küçük güncellemeler bekleniyor. En dikkat çeken iddialardan biri Dinamik Ada'nın daha küçük hale getirilerek ekran alanının artırılması.
Ayrıca arka kamera bölgesiyle cam yüzey arasındaki geçişlerin daha pürüzsüz hale getirileceği ve genel tasarımın daha bütünleşik bir görünüm kazanacağı da konuşuluyor.
Katlanabilir iPhone iddiası
Sızıntılar yalnızca Pro modellerle sınırlı değil. Apple'ın "iPhone Ultra" ya da benzeri bir isimle katlanabilir bir model üzerinde çalıştığı da öne sürülüyor. Bu cihazın açıldığında tablet benzeri bir kullanım sunacağı ve oldukça ince bir gövdeye sahip olacağı iddia ediliyor. Renk seçeneklerinin ise Pro modellere kıyasla daha sınırlı olacağı gümüş, beyaz ve koyu indigo gibi daha sade tonlardan oluşacağı belirtiliyor.
Lansman ne zaman?
Mevcut bilgilere göre iPhone 18 Pro serisinin 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Katlanabilir modelin ise aynı etkinlikte veya daha sonraki bir tarihte piyasaya çıkabileceği konuşuluyor. Apple'ın her yıl olduğu gibi resmi duyuruya kadar tasarım ve renk seçeneklerinde değişiklik yapabileceği de özellikle vurgulanıyor.