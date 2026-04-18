iPhone 18 Pro serisinde Kozmik Turuncu gibi parlak tonlar yerine açık mavi, koyu gri ve gümüş gibi daha sade ve klasik renkler yer alacak.

Apple'ın 2026 yılında tanıtması beklenen iPhone 18 serisiyle ilgili yeni sızıntılar özellikle Pro modellerin renk seçeneklerine dair dikkat çekici bilgiler ortaya koydu. İddialara göre şirket, "Kozmik Turuncu" gibi önceki nesilde öne çıkan renklerin yerine bu kez daha koyu ve sofistike tonlara yöneliyor.

Sızıntılara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde en dikkat çeken renk, "Koyu Kiraz" adı verilen bir kırmızı olacak. Bu rengin Apple'ın her yıl Pro serisi için sunduğu imza renklerden biri olarak konumlandırılması bekleniyor.

Fotoğraf:AA

macworld'de yer alan habere göre daha önce farklı kaynaklarda "koyu kırmızı" olarak anılan tonun aslında daha şık ve koyu bir bordo-kiraz aralığında olacağı belirtiliyor. Apple'ın mevcut parlak tonları bırakıp daha premium bir görünüme odaklandığı bu nedenle Kozmik Turuncu gibi canlı renklerin yeni seride yer almayabileceği ifade ediliyor.