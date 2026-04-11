Ars Technica'da yer alan habere göre araştırmalar ilginç bir çelişkiye de dikkat çekiyor: Yapay zekâ doğru olduğunda performans artıyor ancak yanlış olduğunda performans ciddi şekilde düşüyor. Buna rağmen kullanıcıların sisteme duyduğu güven genellikle yüksek kalıyor. Bu durum, "akıcı ve kendinden emin" yanıtların doğru kabul edilme eğilimini güçlendiriyor.

Deneylerde maddi teşvik ve geri bildirim yanlış yapay zekâyı düzeltme oranını artırırken, 30 saniyelik zaman baskısı hataları fark etme oranını düşürdü.

KİMLER DAHA AZ ETKİLENİYOR?

Araştırmalar bazı bireylerin yapay zekâ hatalarına karşı daha dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Daha yüksek analitik düşünme becerisine sahip kişiler ve yapay zekâyı mutlak otorite olarak görmeyen kullanıcılar bu gruba giriyor. Buna karşılık yapay zekâya yüksek güven eğilimi olan bireyler yanlış yönlendirmelere daha açık hale geliyor.

Genel tablo ne anlatıyor?

Genel tablo yapay zekânın güçlü bir karar destek aracı olduğunu ancak kontrolsüz kullanıldığında düşünme süreçlerini zayıflatabileceğini gösteriyor. Araştırmacıların vurguladığı temel nokta şu: Yapay zekâya ne kadar güveniyorsanız düşünme kaliteniz de o sistemin doğruluğuyla sınırlı hale gelir. Bu nedenle yapay zekâdan gelen her yanıtı bir "son karar" değil, bir "başlangıç noktası" olarak görmek kritik önem taşıyor.