Son dönemde yapılan araştırmalar yapay zekâ ile etkileşimin yalnızca bilgi edinme biçimimizi değil aynı zamanda düşünme alışkanlıklarımızı da değiştirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle büyük dil modellerinin (LLM) yaygınlaşmasıyla birlikte bazı kullanıcıların eleştirel düşünme süreçlerini giderek daha fazla yapay zekâya devrettiği gözlemleniyor. Bu durum akademik literatürde "bilişsel teslimiyet" olarak adlandırılmaya başlandı.
BİLİŞSEL TESLİMİYET NEDİR?
Araştırmacılar bu kavramı kullanıcının bir yapay zekâ sisteminin ürettiği yanıtları sorgulamadan kabul etmesi olarak tanımlıyor. Yani kişi verilen cevabın doğruluğunu analiz etmek yerine onu "hazır ve güvenilir bilgi" gibi benimseyebiliyor. Bu yaklaşım geleneksel "bilişsel yük devretme" (örneğin hesap makinesi veya GPS kullanımı) davranışından farklı görülüyor. Çünkü burada kullanıcı yalnızca sonucu değil düşünme sürecinin kendisini de dışsallaştırabiliyor.
KATMAN 1, KATMAN 2 VE "YAPAY BİLİŞ"
Psikoloji literatüründe karar verme süreçleri genellikle ikiye ayrılır:
Yeni araştırmalar yapay zekânın devreye girmesiyle birlikte üçüncü bir alanın oluştuğunu öne sürüyor: "yapay biliş". Bu kavram karar sürecinin insan düşüncesi yerine algoritmik yanıtlarla şekillenmesini ifade ediyor.
DENEYLER NE GÖSTERİYOR?
Pennsylvania Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü deneylerde katılımcılara yapay zekâ destekli problem çözme görevleri verildi. Sistem bazen doğru bazen ise kasıtlı olarak yanlış yanıtlar üretti.
Öne çıkan bulgular neler?
PERFORMANS VE GÜVEN PARADOKSU
Ars Technica'da yer alan habere göre araştırmalar ilginç bir çelişkiye de dikkat çekiyor: Yapay zekâ doğru olduğunda performans artıyor ancak yanlış olduğunda performans ciddi şekilde düşüyor. Buna rağmen kullanıcıların sisteme duyduğu güven genellikle yüksek kalıyor. Bu durum, "akıcı ve kendinden emin" yanıtların doğru kabul edilme eğilimini güçlendiriyor.
Deneyde neler test edildi?
Deneylerde bazı ek koşullar da test edildi:
KİMLER DAHA AZ ETKİLENİYOR?
Araştırmalar bazı bireylerin yapay zekâ hatalarına karşı daha dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Daha yüksek analitik düşünme becerisine sahip kişiler ve yapay zekâyı mutlak otorite olarak görmeyen kullanıcılar bu gruba giriyor. Buna karşılık yapay zekâya yüksek güven eğilimi olan bireyler yanlış yönlendirmelere daha açık hale geliyor.
Genel tablo ne anlatıyor?
Genel tablo yapay zekânın güçlü bir karar destek aracı olduğunu ancak kontrolsüz kullanıldığında düşünme süreçlerini zayıflatabileceğini gösteriyor. Araştırmacıların vurguladığı temel nokta şu: Yapay zekâya ne kadar güveniyorsanız düşünme kaliteniz de o sistemin doğruluğuyla sınırlı hale gelir. Bu nedenle yapay zekâdan gelen her yanıtı bir "son karar" değil, bir "başlangıç noktası" olarak görmek kritik önem taşıyor.