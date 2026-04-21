Google dijital hafızanıza bağlanıyor: Gemini kişisel zeka özelliği nedir?

Google yapay zekada yeni bir eşiği daha geride bırakıyor. Gemini’ye eklenen “Personal Intelligence” özelliğiyle sistem artık sadece soruları yanıtlayan bir araç değil kullanıcının dijital yaşamını tanıyan ve buna göre şekillenen kişisel bir asistana dönüşüyor.

Google dijital hafızanıza bağlanıyor: Gemini kişisel zeka özelliği nedir?
  • Google, yapay zeka modeli Gemini'deki Personal Intelligence özelliğini küresel ölçekte daha geniş kullanıcı kitlesine sunmaya başladı.
  • Özellik Gmail, Google Haritalar, Fotoğraflar, Takvim ve Drive gibi servisleri Gemini ile entegre ederek kişiselleştirilmiş yanıtlar üretiyor.
  • Sistem kullanıcıların geçmiş satın alımları, konum verileri ve tercihlerini analiz ederek alışveriş ve seyahat önerilerinde bulunabiliyor.
  • Google, kişisel verilerin doğrudan model eğitimi için kullanılmadığını ve özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu belirtiyor.
  • İlk etapta ücretli kullanıcılarla test edilen özellik şimdi desteklenen ülkelerde yaygınlaştırılıyor.

Google yapay zeka modeli Gemini'de yer alan "Personal Intelligence" özelliğini küresel ölçekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmaya başladı. Bu yeni sistem Gmail, Google Haritalar, Fotoğraflar ve Takvim gibi servisleri Gemini ile entegre ederek daha kişisel, bağlama duyarlı ve kullanıcı odaklı yanıtlar üretmeyi amaçlıyor.

Google, yapay zeka modeli Gemini'deki Personal Intelligence özelliğini küresel ölçekte daha geniş kullanıcı kitlesine sunmaya başladı. Fotoğraf:Google

Kişiselden öte "bireysel"

Yapay zeka yarışında artık yalnızca güçlü modeller geliştirmek yeterli görülmüyor. Teknoloji şirketleri kullanıcıyı daha iyi tanıyan, günlük yaşamına daha derin entegre olan sistemlere yöneliyor. Google'ın bu hamlesi de bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Gemini, klasik bir sohbet botu olmanın ötesine geçerek kullanıcının dijital alışkanlıklarını anlayan bir kişisel asistana dönüşüyor.

Özellik Gmail, Google Haritalar, Fotoğraflar, Takvim ve Drive gibi servisleri Gemini ile entegre ederek kişiselleştirilmiş yanıtlar üretiyor.Fotoğraf:AA

Kişisel veriyle daha akıllı yanıtlar

Theverge'de yer alan habere göre ilk etapta yalnızca ücretli kullanıcılarla test edilen Personal Intelligence özelliği artık desteklenen ülkelerde daha geniş bir kitleye açılıyor. Sistem; Gmail, Google Fotoğraflar, YouTube, Arama, Haritalar, Takvim ve Drive gibi uygulamalardan gelen verileri analiz ederek daha isabetli öneriler sunabiliyor. Böylece kullanıcıların aynı bilgileri tekrar tekrar girmesine gerek kalmadan daha kişiselleştirilmiş sonuçlar üretilebiliyor.

Sistem kullanıcıların geçmiş satın alımları, konum verileri ve tercihlerini analiz ederek alışveriş ve seyahat önerilerinde bulunabiliyor.

Örneğin alışveriş önerilerinde geçmiş satın alımlar dikkate alınabiliyor. Seyahat planlarında konum, yürüyüş süresi ve kullanıcı tercihleri birlikte analiz edilebiliyor. Google, bu özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve kullanıcıların hangi servislerin bağlanacağına kendilerinin karar verdiğini özellikle vurguluyor.

Google kişisel verilerin doğrudan model eğitimi için kullanılmadığını ve özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu belirtiyor.

Yeni odak kişiselleştirme

Şirket ayrıca kişisel verilerin doğrudan model eğitimi için kullanılmadığını belirtiyor. Ancak yine de bu gelişme yapay zekâ alanında veri gücünün ne kadar kritik hale geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

İlk etapta ücretli kullanıcılarla test edilen özellik şimdi desteklenen ülkelerde yaygınlaştırılıyor.

Google'ın sahip olduğu e-posta, fotoğraf, konum ve arama geçmişi gibi devasa veri ekosistemi Gemini'yi rakiplerinden ayıran en önemli avantajlardan biri olarak görülüyor. Yeni dönemde yapay zekâ yarışının merkezinde artık "en akıllı model" değil "en iyi seni tanıyan model" olma hedefi yer alıyor.

Özellik Türkiye'de aktif mi ve herkes kullanabiliyor mu?

Evet ancak "Kişisel Zeka" özelliği şu anda yalnızca Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine özel sunuluyor. Google, önümüzdeki haftalarda bu özelliği tüm Gemini kullanıcılarına (ücretsiz) erişime açacağını duyurdu.

Bilim dünyası uyardı: Yapay zeka sizi sizi daha inatçı ve hatasız hissettiriyorBilim dünyası uyardı: Yapay zeka sizi sizi daha inatçı ve hatasız hissettiriyor
Bilim dünyası uyardı: Yapay zeka sizi sizi daha inatçı ve hatasız hissettiriyor
Verinin silaha dönüştüğü nokta: Palantir nedir, ne yapar?
Palantir nedir, verileri nasıl işliyor?

