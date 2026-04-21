Google yapay zeka modeli Gemini'de yer alan "Personal Intelligence" özelliğini küresel ölçekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmaya başladı. Bu yeni sistem Gmail, Google Haritalar, Fotoğraflar ve Takvim gibi servisleri Gemini ile entegre ederek daha kişisel, bağlama duyarlı ve kullanıcı odaklı yanıtlar üretmeyi amaçlıyor.
Kişiselden öte "bireysel"
Yapay zeka yarışında artık yalnızca güçlü modeller geliştirmek yeterli görülmüyor. Teknoloji şirketleri kullanıcıyı daha iyi tanıyan, günlük yaşamına daha derin entegre olan sistemlere yöneliyor. Google'ın bu hamlesi de bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Gemini, klasik bir sohbet botu olmanın ötesine geçerek kullanıcının dijital alışkanlıklarını anlayan bir kişisel asistana dönüşüyor.
Kişisel veriyle daha akıllı yanıtlar
Theverge'de yer alan habere göre ilk etapta yalnızca ücretli kullanıcılarla test edilen Personal Intelligence özelliği artık desteklenen ülkelerde daha geniş bir kitleye açılıyor. Sistem; Gmail, Google Fotoğraflar, YouTube, Arama, Haritalar, Takvim ve Drive gibi uygulamalardan gelen verileri analiz ederek daha isabetli öneriler sunabiliyor. Böylece kullanıcıların aynı bilgileri tekrar tekrar girmesine gerek kalmadan daha kişiselleştirilmiş sonuçlar üretilebiliyor.
Örneğin alışveriş önerilerinde geçmiş satın alımlar dikkate alınabiliyor. Seyahat planlarında konum, yürüyüş süresi ve kullanıcı tercihleri birlikte analiz edilebiliyor. Google, bu özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve kullanıcıların hangi servislerin bağlanacağına kendilerinin karar verdiğini özellikle vurguluyor.
Yeni odak kişiselleştirme
Şirket ayrıca kişisel verilerin doğrudan model eğitimi için kullanılmadığını belirtiyor. Ancak yine de bu gelişme yapay zekâ alanında veri gücünün ne kadar kritik hale geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
Google'ın sahip olduğu e-posta, fotoğraf, konum ve arama geçmişi gibi devasa veri ekosistemi Gemini'yi rakiplerinden ayıran en önemli avantajlardan biri olarak görülüyor. Yeni dönemde yapay zekâ yarışının merkezinde artık "en akıllı model" değil "en iyi seni tanıyan model" olma hedefi yer alıyor.
Özellik Türkiye'de aktif mi ve herkes kullanabiliyor mu?
Evet ancak "Kişisel Zeka" özelliği şu anda yalnızca Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine özel sunuluyor. Google, önümüzdeki haftalarda bu özelliği tüm Gemini kullanıcılarına (ücretsiz) erişime açacağını duyurdu.