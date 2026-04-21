Sistem kullanıcıların geçmiş satın alımları, konum verileri ve tercihlerini analiz ederek alışveriş ve seyahat önerilerinde bulunabiliyor. Örneğin alışveriş önerilerinde geçmiş satın alımlar dikkate alınabiliyor. Seyahat planlarında konum, yürüyüş süresi ve kullanıcı tercihleri birlikte analiz edilebiliyor. Google, bu özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve kullanıcıların hangi servislerin bağlanacağına kendilerinin karar verdiğini özellikle vurguluyor.

Google kişisel verilerin doğrudan model eğitimi için kullanılmadığını ve özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni odak kişiselleştirme Şirket ayrıca kişisel verilerin doğrudan model eğitimi için kullanılmadığını belirtiyor. Ancak yine de bu gelişme yapay zekâ alanında veri gücünün ne kadar kritik hale geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.