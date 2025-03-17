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Android 15 geldi! İşte mutlaka denemeniz gereken 10 yeni özellik

Android 15 nihayet resmi olarak tanıtıldı ve kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek birçok yeni özellikle geliyor. Bu sürüm, yapay zeka destekli araçlardan gizlilik odaklı yeniliklere kadar birçok iyileştirme sunuyor. İşte Android 15 ile gelen en dikkat çekici 10 özellik...

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 17:13
Android 15 geldi! İşte mutlaka denemeniz gereken 10 yeni özellik

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Google, Android 15 ile mobil işletim sistemine devrim niteliğinde yenilikler ekledi. Yapay zeka destekli asistan Gemini, geliştirilmiş gizlilik ayarları, pil performansını artıran yeni optimizasyonlar ve daha fazlası bu güncellemeyle geliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

1. Gemini: Küresel Yapay Zeka Asistanı

Android 15, Google'ın yeni nesil yapay zekası Gemini'yi sistemine entegre ediyor. Bu özellik, gerçek zamanlı internet aramaları yaparak doğru ve güncel bilgileri anında ekrana getiriyor. Kullanıcılar, Gemini sayesinde sorularına hızlı ve detaylı cevaplar alabilecekler.

2. Kısmi Ekran Kaydı

Bu yeni özellikle, artık ekran kaydı alırken sadece belirli uygulamaları kaydetme seçeneğiniz var. Böylece özel veya hassas bilgileri paylaşma konusunda daha fazla kontrol sahibi olacaksınız. Özellikle ekran paylaşımı yaparken büyük bir gizlilik avantajı sağlıyor.

3. Uygulama Çiftleri (App Pairs)

Çoklu görev yapmayı sevenler için büyük bir yenilik! Android 15, iki uygulamayı bir çift olarak kaydetme ve bunları hızlıca bölünmüş ekran modunda başlatma imkanı sunuyor. Örneğin, YouTube ve WhatsApp'ı aynı anda kullanmak isteyenler için harika bir özellik.

4. Geliştirilmiş Dinamik Renkler

Android 15, Material You temasını daha da ileriye taşıyor. Widget'lar ve kullanıcı arayüzü artık daha canlı ve uyumlu renk seçenekleri sunuyor. Böylece telefonunuzu kişiselleştirmek artık çok daha etkileyici görünecek.

5. Pil Performansında Büyük Artış

Android 15 ile gelen en dikkat çekici özelliklerden biri yeni pil optimizasyonları. Google, arka planda çalışan uygulamaların daha az güç tüketmesini sağlayan yeni algoritmalar geliştirdi. Böylece telefonunuzu daha uzun süre şarj etmeden kullanabileceksiniz.

6. Daha Gelişmiş Bildirim Kontrolleri

Yeni sürümle birlikte, kullanıcılar bildirimleri daha detaylı yönetebilecek. Belirli uygulamaların bildirimlerini geçici olarak susturma, öncelikli bildirimleri vurgulama ve rahatsız etmeyin modunu daha akıllıca ayarlama gibi seçenekler sunuluyor.

7. Ultra Gelişmiş Konum Hassasiyeti

Google, Android 15 ile konum servislerini daha hassas hale getirdi. Artık cihazınızın konum doğruluğu iyileştirildi, bu da navigasyon uygulamalarında ve konum tabanlı servislerde daha doğru sonuçlar alınmasını sağlıyor.

8. Özel Kilit Ekranı Widget'ları

Android 15, kilit ekranı deneyimini daha işlevsel hale getiriyor. Artık hava durumu, takvim, saat, medya oynatıcı gibi widget'ları doğrudan kilit ekranınıza ekleyebileceksiniz. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını açmadan önemli bilgilere hızlıca erişmesini sağlıyor.

9. Geliştirilmiş Ses Deneyimi

Yeni ses optimizasyon teknolojileri sayesinde medya oynatma kalitesi artırıldı. Android 15, gelişmiş yapay zeka destekli ses profilleri ile farklı kulaklık ve hoparlörlere özel ayarlamalar yapabiliyor. Böylece daha temiz ve dengeli bir ses deneyimi sunuluyor.

10. Yeni Güvenlik ve Gizlilik Özellikleri

Android 15, kullanıcı güvenliğini artırmak için yeni biyometrik kimlik doğrulama geliştirmeleri sunuyor. Artık yüz tanıma ve parmak izi okuyucu daha hızlı ve hassas çalışıyor. Ayrıca, cihazınıza üçüncü taraf uygulamalar tarafından erişimi daha kolay yönetebileceksiniz.

ANDROİD 15 NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Google, Android 15'in beta sürümlerini ilk olarak Pixel cihazlara sunacak. Sonrasında Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo gibi üreticiler de bu güncellemeyi kademeli olarak kullanıcılarına dağıtacak. Resmi çıkış tarihi henüz netleşmemiş olsa da, 2025'in ikinci yarısında tam sürümün kullanıma sunulması bekleniyor.

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