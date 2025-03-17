Android 15 geldi! İşte mutlaka denemeniz gereken 10 yeni özellik

Google, Android 15 ile mobil işletim sistemine devrim niteliğinde yenilikler ekledi. Yapay zeka destekli asistan Gemini, geliştirilmiş gizlilik ayarları, pil performansını artıran yeni optimizasyonlar ve daha fazlası bu güncellemeyle geliyor.
Google, Android 15 ile mobil işletim sistemine devrim niteliğinde yenilikler ekledi. Yapay zeka destekli asistan Gemini, geliştirilmiş gizlilik ayarları, pil performansını artıran yeni optimizasyonlar ve daha fazlası bu güncellemeyle geliyor.
Android 15, Google'ın yeni nesil yapay zekası Gemini'yi sistemine entegre ediyor. Bu özellik, gerçek zamanlı internet aramaları yaparak doğru ve güncel bilgileri anında ekrana getiriyor. Kullanıcılar, Gemini sayesinde sorularına hızlı ve detaylı cevaplar alabilecekler.
Bu yeni özellikle, artık ekran kaydı alırken sadece belirli uygulamaları kaydetme seçeneğiniz var. Böylece özel veya hassas bilgileri paylaşma konusunda daha fazla kontrol sahibi olacaksınız. Özellikle ekran paylaşımı yaparken büyük bir gizlilik avantajı sağlıyor.
Çoklu görev yapmayı sevenler için büyük bir yenilik! Android 15, iki uygulamayı bir çift olarak kaydetme ve bunları hızlıca bölünmüş ekran modunda başlatma imkanı sunuyor. Örneğin, YouTube ve WhatsApp'ı aynı anda kullanmak isteyenler için harika bir özellik.
Android 15, Material You temasını daha da ileriye taşıyor. Widget'lar ve kullanıcı arayüzü artık daha canlı ve uyumlu renk seçenekleri sunuyor. Böylece telefonunuzu kişiselleştirmek artık çok daha etkileyici görünecek.
Android 15 ile gelen en dikkat çekici özelliklerden biri yeni pil optimizasyonları. Google, arka planda çalışan uygulamaların daha az güç tüketmesini sağlayan yeni algoritmalar geliştirdi. Böylece telefonunuzu daha uzun süre şarj etmeden kullanabileceksiniz.
Yeni sürümle birlikte, kullanıcılar bildirimleri daha detaylı yönetebilecek. Belirli uygulamaların bildirimlerini geçici olarak susturma, öncelikli bildirimleri vurgulama ve rahatsız etmeyin modunu daha akıllıca ayarlama gibi seçenekler sunuluyor.
Google, Android 15 ile konum servislerini daha hassas hale getirdi. Artık cihazınızın konum doğruluğu iyileştirildi, bu da navigasyon uygulamalarında ve konum tabanlı servislerde daha doğru sonuçlar alınmasını sağlıyor.
Android 15, kilit ekranı deneyimini daha işlevsel hale getiriyor. Artık hava durumu, takvim, saat, medya oynatıcı gibi widget'ları doğrudan kilit ekranınıza ekleyebileceksiniz. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını açmadan önemli bilgilere hızlıca erişmesini sağlıyor.
Yeni ses optimizasyon teknolojileri sayesinde medya oynatma kalitesi artırıldı. Android 15, gelişmiş yapay zeka destekli ses profilleri ile farklı kulaklık ve hoparlörlere özel ayarlamalar yapabiliyor. Böylece daha temiz ve dengeli bir ses deneyimi sunuluyor.
Android 15, kullanıcı güvenliğini artırmak için yeni biyometrik kimlik doğrulama geliştirmeleri sunuyor. Artık yüz tanıma ve parmak izi okuyucu daha hızlı ve hassas çalışıyor. Ayrıca, cihazınıza üçüncü taraf uygulamalar tarafından erişimi daha kolay yönetebileceksiniz.
ANDROİD 15 NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?
Google, Android 15'in beta sürümlerini ilk olarak Pixel cihazlara sunacak. Sonrasında Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo gibi üreticiler de bu güncellemeyi kademeli olarak kullanıcılarına dağıtacak. Resmi çıkış tarihi henüz netleşmemiş olsa da, 2025'in ikinci yarısında tam sürümün kullanıma sunulması bekleniyor.