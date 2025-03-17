Android 15 geldi! İşte mutlaka denemeniz gereken 10 yeni özellik

Google, Android 15 ile mobil işletim sistemine devrim niteliğinde yenilikler ekledi. Yapay zeka destekli asistan Gemini , geliştirilmiş gizlilik ayarları, pil performansını artıran yeni optimizasyonlar ve daha fazlası bu güncellemeyle geliyor.

Bu yeni özellikle, artık ekran kaydı alırken sadece belirli uygulamaları kaydetme seçeneğiniz var. Böylece özel veya hassas bilgileri paylaşma konusunda daha fazla kontrol sahibi olacaksınız. Özellikle ekran paylaşımı yaparken büyük bir gizlilik avantajı sağlıyor.

Android 15 , Google'ın yeni nesil yapay zekası Gemini 'yi sistemine entegre ediyor. Bu özellik, gerçek zamanlı internet aramaları yaparak doğru ve güncel bilgileri anında ekrana getiriyor. Kullanıcılar, Gemini sayesinde sorularına hızlı ve detaylı cevaplar alabilecekler.

3. Uygulama Çiftleri (App Pairs)

Çoklu görev yapmayı sevenler için büyük bir yenilik! Android 15, iki uygulamayı bir çift olarak kaydetme ve bunları hızlıca bölünmüş ekran modunda başlatma imkanı sunuyor. Örneğin, YouTube ve WhatsApp'ı aynı anda kullanmak isteyenler için harika bir özellik.

4. Geliştirilmiş Dinamik Renkler

Android 15, Material You temasını daha da ileriye taşıyor. Widget'lar ve kullanıcı arayüzü artık daha canlı ve uyumlu renk seçenekleri sunuyor. Böylece telefonunuzu kişiselleştirmek artık çok daha etkileyici görünecek.