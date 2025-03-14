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İnsansı robot çalışmaları hız kazandı: Rakipleri boş durmuyor!

Tesla'nın insansı robotu Optimus, günlük görevleri yerine getirmek için tasarlandı. Google'ın Gemini'si, Tesla'nın Optimus'u gibi insansı robotlar için yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor. Ancak, Google'ın etik karar alma mekanizmalarına daha fazla odaklandığı görülüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
İnsansı robot çalışmaları hız kazandı: Rakipleri boş durmuyor!

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Gemini projesi, robotik ve yapay zeka alanında benzer çalışmalar yürüten diğer şirketler ve araştırma kurumlarıyla karşılaştırılabilir. Microsoft, Boston Dynamics, Open AI, Tesla'nın insansı robotlarına yakından bakalım.

DERİN ÖĞRENME TEKNİKLERİ
OpenAI, robotların fiziksel görevleri öğrenmesi için simülasyon tabanlı eğitim yöntemleri üzerinde çalışıyor. Özellikle, Dactyl projesi, robotik bir elin karmaşık nesneleri manipüle etmesini sağlamak için derin öğrenme tekniklerini kullanıyor. Google'ın Gemini'si ile benzer şekilde, OpenAI da robotların gerçek dünya koşullarına uyum sağlaması için simülasyonlar kullanıyor. Ancak, OpenAI'ın odak noktası daha çok fiziksel manipülasyon üzerinde iken, Google etik karar alma mekanizmalarına da vurgu yapıyor.

KOŞMAYI SEVİYOR
Boston Dynamics, insansı ve hayvansı robotlar geliştirerek fiziksel dünyada hareket kabiliyetini artırmaya odaklanıyor. Örneğin, Atlas ve Spot gibi robotlar, karmaşık ortamlarda yürüme, koşma ve nesneleri taşıma gibi yeteneklere sahip. Google'ın Gemini'si, Boston Dynamics'in robotlarının fiziksel yeteneklerini yapay zeka ile birleştirerek daha akıllı ve özerk sistemler yaratmayı hedefliyor.

AB DEĞERLERİYLE UYUMLU
Microsoft, yapay zeka sistemlerinin etik kararlar alabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Özellikle, AI Ethics ve Responsible AI gibi girişimler, yapay zekanın insanların değerlerine uygun şekilde davranmasını sağlamayı amaçlıyor. Google'ın ahlaki pusula konsepti, Microsoft'un etik yapay zeka çalışmalarıyla benzerlik gösteriyor. Her iki şirket de yapay zekanın toplumsal etkilerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNLÜK GÖREVLERİ AKSATMIYOR
Tesla, insansı bir robot olan Optimus üzerinde çalışıyor. Bu robot, günlük görevleri yerine getirmek için tasarlandı ve yapay zeka ile fiziksel yeteneklerin birleşimini hedefliyor. Google'ın Gemini'si, Tesla'nın Optimus'u gibi insansı robotlar için yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor. Ancak, Google'ın etik karar alma mekanizmalarına daha fazla odaklandığı görülüyor.

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