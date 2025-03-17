Instagram’da erişim problemi: Arama bölümü çöktü! Ne zaman düzelecek?

Son dönemde sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Meta'ya ait olan popüler platform Instagram 'da kullanıcılar arama bölümüne erişim sağlayamadıklarını belirtti. Bu gelişme sosyal medyada hızla gündem oldu.

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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da yaşanan bu problem, birçok kişinin platformu kullanırken zorlanmasına neden oldu. Kullanıcılar, arama sekmesinin çalışmadığını ve istedikleri hesaplara, etiketlere veya içeriklere ulaşamadıklarını ifade etti. Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Meta ve Instagram yetkilileri konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak daha önce yaşanan benzer erişim problemleri, teknik aksaklıklardan veya sunucu bazlı güncellemelerden kaynaklanabiliyor. Kullanıcılar ise çözüm için sabırsızlıkla açıklama bekliyor.