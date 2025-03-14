Teknolojinin 7 devi patent savaşlarına yenilerini ekliyor!

Teknoloji dünyasının "Muhteşem Yedilisi" son 10 yılda 200 binin üzerinde patent başvurusu gerçekleştirdi. Yapay zeka, veri işleme ve enerji teknolojileri başvuruların odağında yer aldı. 2024 yılına damgasını vuran "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji devleri Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla, borsada rekor üstüne rekor kırdı.



Geçen yıl yatırımcılarına yüzde 12 ile yüzde 171 arasında getiri sağlayan bu şirketlerin başarısının arkasında güçlü bir inovasyon ve patent stratejisi yatıyor. 40 yılı aşkın süredir sınai haklar alanında faaliyet gösteren Destek Patent; ABD'nin bu 7 teknoloji devinin patent karnesini çıkardı. Araştırma sonuçları, şirketlerin borsa performanslarındaki başarının tesadüf olmadığını, Ar-Ge çalışmaları ve patent portföyleriyle desteklendiğini kanıtlıyor. İşte patent savaşlarındaki son durum karnesi:



20 BİNE YAKIN BAŞVURU

Microsoft, Muhteşem Yedili arasında en yüksek patent başvuru sayısına ulaşan şirket. Özellikle 2005 yılında gerçekleştirdiği 19 bin 693 başvuru ile rekor kıran şirket, son 10 yılda istikrarlı bir şekilde yıllık 13 binin üzerinde patent başvurusu gerçekleştirerek en yüksek başvuru sayısına imza atıyor.



Veri işleme sistemleri ve bilgi arama teknolojilerinde yoğunlaşan Microsoft'un, özellikle bilgisayar programları kontrolü ve iletişim protokolleri alanlarında önemli bir patent portföyü oluşturduğu görülüyor. Apple ise, son 10 yılın en aktif patent başvurusu yapan ikinci şirketi. 2013 yılında 14 bin 118 başvuru ile kendi başvuru rekorunu kıran şirket, son 10 yılda her yıl 10 binin üzerinde patent başvurusu gerçekleştirmeyi başardı.



ELEKTRİKLİ PORTFÖYÜ

Alphabet de Apple ile aynı yıl 9 bin 7 başvuru ile kendi rekorunu kırdı. Müşteri ilişkileri yönetimi ve büyük veri yönetimi konularında yoğunlaşan şirket, özellikle veri madenciliği ve analitik alanlarında güçlü bir patent portföyü oluşturdu.



Amazon'un patent başvurularında 2014 yılı 4 bin 343 başvuru ile zirve yılı oldu. Meta da 2022 yılında 2 bin 354 başvuru ile kendi rekorunu kırarken; optik sistemler, görüntüleme teknolojileri ve veri işleme sistemlerinde yoğunlaştı. Nvidia, 2022 yılında 2 bin 562 başvuru ile rekor kırarken, Tesla daha mütevazı sayılarda patent başvurusu yapmasına rağmen, elektrikli araç teknolojileri alanında önemli portföy oluşturdu.