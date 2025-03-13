Siber saldırı ne demek? Verilerim hacklenirse ne olur?

Günümüzde dijitalleşme hız kazandıkça, bireyler ve şirketler için veri güvenliği hayati bir konu haline geldi. Siber saldırılar bilgisayar sistemlerine, ağlara ve verilere yetkisiz erişim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kötü niyetli girişimlerdir. Bu saldırılar, bireyleri olduğu kadar büyük ölçekli şirketleri de tehdit eder. Peki kişisel veya kurumsal verileriniz bir siber saldırıya uğrarsa ne olur? İşte detaylı açıklaması...