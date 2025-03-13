Siber saldırı ne demek? Verilerim hacklenirse ne olur?

Günümüzde dijitalleşme hız kazandıkça, bireyler ve şirketler için veri güvenliği hayati bir konu haline geldi. Siber saldırılar bilgisayar sistemlerine, ağlara ve verilere yetkisiz erişim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kötü niyetli girişimlerdir. Bu saldırılar, bireyleri olduğu kadar büyük ölçekli şirketleri de tehdit eder. Peki kişisel veya kurumsal verileriniz bir siber saldırıya uğrarsa ne olur? İşte detaylı açıklaması...
AA
Bireysel Açıdan Siber Saldırılar ve Olası Sonuçları
Bireyler için siber saldırılar genellikle kimlik hırsızlığı, finansal dolandırıcılık ve kişisel verilerin ifşası gibi tehlikeler barındırır.
-
Kimlik Hırsızlığı: Kişisel bilgilerin (TC kimlik numarası, banka bilgileri, sosyal medya hesapları vb.) çalınması sonucunda dolandırıcılık faaliyetlerine maruz kalabilirsiniz.
-
Finansal Kayıplar: Banka hesaplarınızdan yetkisiz işlemler yapılabilir, kredi kartı bilgileriniz ele geçirilebilir.