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2025’te uçak kazaları neden arttı? Bilim insanlarının değerlendirdi

Son aylarda arka arkaya yaşanan uçak kazaları, “Uçuş güvenliği tehdit altında mı?” sorusunu gündeme getirdi. Karayipler’den Washington’a, Güney Kore’den Kanada’ya uzanan kazalar zincirinde yüzlerce insan hayatını kaybederken, uzmanlar olayların farklı nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 00:02 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 00:02
2025’te uçak kazaları neden arttı? Bilim insanlarının değerlendirdi

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Yılın ilk üç ayında 100'den fazla kişinin hayatına mal olan uçak kazaları, yolcular arasında endişe yaratırken uzmanlar yaşanan artışın sebeplerini araştırıyor. Son olarak Honduras'ta ünlü müzisyen Aurelio Martínez'in de hayatını kaybettiği kazayla birlikte, gökyüzündeki güvenlik soruları yeniden gündemde. Peki, bu kazalar tesadüf mü, yoksa havacılıkta gözden kaçan büyük bir sorun mu var?

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

2025'TE UÇAK KAZALARI

2025 yılında bir dizi ticari uçak kazası, kamuoyunun dikkatini havacılık güvenliğine çekti. Yıl başlangıcından bu yana gerçekleşen kazalarda 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Son olarak Honduras'ta meydana gelen trajik kaza, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

SON KAZALAR

-Honduras, 17 Mart 2025: Roatán Adası'ndan kalkış yapan Lanhsa Havayolları'na ait bir uçak, Karayip Denizi'ne düştü. Olayda Honduraslı ünlü müzisyen Aurelio Martínez dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

-Toronto, Şubat 2025: Delta Connection 4819 sefer sayılı uçak, sert iniş sırasında ters döndü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.

-Washington DC, Ocak 2025: American Airlines'a ait bir uçak ile bir ordu helikopteri havada çarpıştı ve 67 kişi hayatını kaybetti.

-Güney Kore, Aralık 2024: Jeju Hava Yolları'na ait 2216 sefer sayılı uçak Muan Havalimanı'nda betona çarparak düştü ve 179 kişi yaşamını yitirdi.

UÇAK KAZALARININ SEBEPLERİ

Havacılık uzmanları ve bilim insanları, son kazaların farklı sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor:

-Pilot Hatası: En yaygın sebepler arasında bulunuyor.

-Mekanik Arıza: Uçak içindeki ekipmanların ömrünün dolması veya bakım eksiklikleri kaza riskini artırabiliyor.

-Hava Koşulları: Kar, sis ve fırtınalar iniş ve kalkışlarda ciddi risk oluşturuyor.

-Hava Trafik Kontrol Hataları: Yanlış yönlendirmeler çarpışmalara neden olabilir.

-Kırım ve Pist İhlalleri: Özellikle küçük havalimanlarında pist kullanımındaki hatalar kazalara yol açabiliyor.

-Kuş Çarpması: Motor arızalarına sebep olabilir.

HAVACILIK GÜVENLİĞİ VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

MIT Sloan İşletme Okulu'ndan Prof. Arnold Barnett, uçak kazalarındaki artışın bir tesadüf olduğunu düşünüyor. "Her ay tarifeli uçuşlarda ölümcül kazalar görümüyor. Sistematik bir sorun kanıtlanmadı" diyor.

BBC'de paylaşılan rapora Ocak 2025'teki toplam hava kazası sayısının 52 olduğunu ve bu oranın da Ocak 2024'teki 58, Ocak 2023'teki 70 kazaya kıyasla daha düşük olduğunu gösteriyor. Havacılık uzmanı Anthony Brickhouse ise "İstatistiksel olarak uçak yolculuğu, havaalanına giderken arabayla seyahat etmekten daha güvenlidir" diyor.

UÇAKTA EN GÜVENLİ KOLTUKLAR

Uçağın arka orta koltuklarında oturan yolcuların ölüm oranı: %28

Uçağın orta koridor koltuklarında oturan yolcuların ölüm oranı: %44

Bu istatistikler, uçak kazalarında hayatta kalma olasılığının oturduğunuz yere göre değişebileceğini gösteriyor.

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