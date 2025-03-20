2025’te uçak kazaları neden arttı? Bilim insanlarının değerlendirdi

Yılın ilk üç ayında 100'den fazla kişinin hayatına mal olan uçak kaza ları, yolcular arasında endişe yaratırken uzmanlar yaşanan artışın sebeplerini araştırıyor. Son olarak Honduras'ta ünlü müzisyen Aurelio Martínez'in de hayatını kaybettiği kazayla birlikte, gökyüzündeki güvenlik soruları yeniden gündemde. Peki, bu kazalar tesadüf mü, yoksa havacılıkta gözden kaçan büyük bir sorun mu var?

Fotoğraflar: AA

2025'TE UÇAK KAZALARI

2025 yılında bir dizi ticari uçak kazası, kamuoyunun dikkatini havacılık güvenliğine çekti. Yıl başlangıcından bu yana gerçekleşen kazalarda 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Son olarak Honduras'ta meydana gelen trajik kaza, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

SON KAZALAR

-Honduras, 17 Mart 2025: Roatán Adası'ndan kalkış yapan Lanhsa Havayolları'na ait bir uçak, Karayip Denizi'ne düştü. Olayda Honduraslı ünlü müzisyen Aurelio Martínez dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

-Toronto, Şubat 2025: Delta Connection 4819 sefer sayılı uçak, sert iniş sırasında ters döndü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.

-Washington DC, Ocak 2025: American Airlines'a ait bir uçak ile bir ordu helikopteri havada çarpıştı ve 67 kişi hayatını kaybetti.

-Güney Kore, Aralık 2024: Jeju Hava Yolları'na ait 2216 sefer sayılı uçak Muan Havalimanı'nda betona çarparak düştü ve 179 kişi yaşamını yitirdi.