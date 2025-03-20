Formula 1 efsanesi Eddie Jordan yaşamını yitirdi

İrlandalı iş insanı Eddie Jordan, 1991 yılında kendi adını taşıyan Formula 1 takımını kurarak motor sporları dünyasında büyük bir iz bıraktı. Kısıtlı bütçeye rağmen büyük takımlarla mücadele eden Jordan Grand Prix, 15 yıl boyunca F1 sahnesinde yer aldı ve dört yarış galibiyeti kazandı.

Takımıyla genç yeteneklere fırsat sunan Jordan, Michael Schumacher'in 1991 Belçika GP'de ilk Formula 1 yarışına çıkmasını sağlayarak efsane pilotun kariyerine yön veren isimlerden biri oldu. Ayrıca Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine gibi birçok ünlü sürücü de Jordan takımıyla yarıştı.