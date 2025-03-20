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Formula 1 efsanesi Eddie Jordan yaşamını yitirdi

Formula 1 dünyasının unutulmaz isimlerinden Eddie Jordan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Jordan ailesinden yapılan açıklamaya göre bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden eski takım sahibi, TV yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde hayata gözlerini yumdu.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 21:13 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 21:13
Formula 1 efsanesi Eddie Jordan yaşamını yitirdi

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İrlandalı iş insanı Eddie Jordan, 1991 yılında kendi adını taşıyan Formula 1 takımını kurarak motor sporları dünyasında büyük bir iz bıraktı. Kısıtlı bütçeye rağmen büyük takımlarla mücadele eden Jordan Grand Prix, 15 yıl boyunca F1 sahnesinde yer aldı ve dört yarış galibiyeti kazandı.

Takımıyla genç yeteneklere fırsat sunan Jordan, Michael Schumacher'in 1991 Belçika GP'de ilk Formula 1 yarışına çıkmasını sağlayarak efsane pilotun kariyerine yön veren isimlerden biri oldu. Ayrıca Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine gibi birçok ünlü sürücü de Jordan takımıyla yarıştı.

Eddie Jordan (Takvim Foto Arşiv)Eddie Jordan (Takvim Foto Arşiv)

Mali sıkıntılar nedeniyle Eddie Jordan, 2005 yılında takımını satmak zorunda kaldı. Yıllar içinde el değiştiren ve isim değişiklikleri yaşayan ekip, bugün Aston Martin adıyla Formula 1 mücadelesine devam ediyor.

Eddie Jordan, takım sahipliği sonrası televizyon yorumculuğu ve girişimcilik alanlarında da önemli projelere imza attı. Formula 1'e olan katkıları ve cesur girişimleriyle hatırlanacak olan Jordan, motor sporları dünyasında her zaman özel bir yere sahip