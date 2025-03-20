İkinci Timur Cihantimur vakası olarak ortaya çıkmıştı! Muhammed Gürcan Koçak'ı hayattan koparan şoför hakim karşısında! "İnsana çarptığımı sonradan anladım"

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 18:09

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Koçak, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan minibüs şoförü, polis tarafından kimliği tespit edilerek İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Yapılan soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede, hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Yücedağ, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eyüpsultan'da bozulan UTV'yi tamir eden Koçak'a çarpan minibüs şoförü ilk kez hakim karşısında. (DHA)

"BEN BİRİNE ÇARPTIĞIMI POLİSLER ARADIĞINDA ANLADIM"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Mahmut Yücedağ, "Ben şoförlük yapıyorum. Olay günü hava durumunda çok kötü kar yağışı olacağı söylendi. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışıyordum. Olay günü yolcuyu havalimanına bırakmak için çıktım. Kar yağışı vardı. Yolcumu aldım, yolda temkinli bir şekilde devam ettim. Arabadan bir ses geldi, önce domuza çarptım zannettim. Aracın içindeki yolcular panik oldu. Ben de araçtan inmeden, sağ aynadan bakarak kontrol ettim. Daha sonra yolculara dönerek, 'Bir şey yok' diyerek sakinleştirdim. Yola devam ettim, yolcuları otele bıraktım.

Bıraktıktan sonra aracı kontrol ettiğimde aracın sağ ön tarafındaki sis lambalarının ve sağ üst çamurluk kısmının kırık olduğunu tespit ettim. Daha sonra çarpmış olduğum yere 1 saat içerisinde geri döndüm. Fakat hiçbir şey yoktu. Kimseyi de göremedim. Eve gittim, eşime kaza yaptığımı, domuza vurduğumu ama hiçbir şey göremediğimi söylemedim. Sonraki günlerde de aynı yoldan geçerken hiçbir şey göremedim. Aradan 6 gün geçti, polis memurları evime gelip beni sormuşlar. Polisler beni arayıp nerede olduğumu sordular. Havalimanında olduğumu, yolcu bıraktığımı söyledim. Yolcularımı bıraktıktan sonra polisler beni gelip aldı. Karakola gidip ifade verdim. Ben bu sırada birine çarptığımı anladım.

Herhangi bir kastım bulunmamaktadır. Çarptığımı sonradan anladım. Anlasaydım polise daha önce giderdim. Ben emniyet şeridinin haricinde yol 3 şeritli olduğu için üçüncü şeritten yola devam ediyordum. İnsana vurmuş olduğum aklımın ucundan bile geçmedi. Ben kontrol ettiğim sırada aracın üst kısmı bayağı bir zarar gördüğü için çarptığım yeri kontrol etmek amacıyla geri döndüm. Yolda hiçbir şey göremedim. Hızım en fazla 70 kilometre falandı. Olay yerinden de çok fazla uzaklaşmamıştım. Ben yolda tam ortadan gidiyordum" ifadelerini kullandı.