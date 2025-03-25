Instagram çöktü mü, yorumlar, hikayler neden açılmıyor? 25 Mart son dakika Instagram sorunu

25 Mart Salı günü sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları platforma erişim sağlayamıyor. Özellikle yorumlar görünmüyor, hikayeler yüklenmiyor ve ana sayfa yenilenmiyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan erişim problemi sonrası, "Instagram çöktü mü?" sorusu en çok aratılan konular arasına girdi.
Fotoğraflar: AA
📲 INSTAGRAM'DA YORUMLAR NEDEN GÖRÜNMÜYOR?
Popüler sosyal medya platformu Instagram, 25 Mart 2025 Salı günü itibarıyla kullanıcıları şaşırtan bir sorunla gündeme geldi. 📉 Kullanıcılar, fotoğraf ve video paylaşımlarında yorumları göremediklerini, bazı içeriklere yorum yazamadıklarını bildirdi.
Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, binlerce kişi Downdetector platformuna giderek yaşadığı problemi raporladı.
🔍 INSTAGRAM'DA NELER OLUYOR?
🔸 Kullanıcılar, akış yenilenememe, yorumların gözükmemesi ve bazı gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştı.
🔸 Uygulama içinde yorum bölümleri tamamen boş görünmeye başladı.
🔸 Instagram'a giriş yapan birçok kişi, sadece eski yorumları değil, hiçbir yorumu görüntüleyemediğini belirtti.
🌍 SORUN GLOBAL Mİ?
Evet! Sorun sadece Türkiye ile sınırlı değil. Aynı problem, Amerika, Avrupa ve Asya gibi birçok bölgede de raporlandı. Kullanıcılar özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden topluca şikayetlerini dile getirdi.
🛠️ META'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Hayır. Şu an itibarıyla Meta (Instagram'ın sahibi) tarafından konuyla ilgili resmî bir açıklama yapılmış değil. Sorunun teknik bir güncelleme, sunucu problemi veya geçici bir çökmeden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
🧩 NE YAPMALI?
Instagram yorumları görünmüyorsa kullanıcıların şu adımları denemesi öneriliyor:
✅ Uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin.
✅ Wi-Fi ya da mobil veri bağlantınızı kontrol edin.
✅ Uygulamayı kapatıp yeniden açın veya cihazı yeniden başlatın.
✅ Gelişmeleri takip etmek için Downdetector ya da resmi Instagram kanallarını kontrol edin.