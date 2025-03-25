Instagram çöktü mü, yorumlar, hikayler neden açılmıyor? 25 Mart son dakika Instagram sorunu

25 Mart Salı günü sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları platforma erişim sağlayamıyor . Özellikle yorumlar görünmüyor , hikayeler yüklenmiyor ve ana sayfa yenilenmiyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan erişim problemi sonrası, " Instagram çöktü mü?" sorusu en çok aratılan konular arasına girdi.

Fotoğraflar: AA

📲 INSTAGRAM'DA YORUMLAR NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

Popüler sosyal medya platformu Instagram, 25 Mart 2025 Salı günü itibarıyla kullanıcıları şaşırtan bir sorunla gündeme geldi. 📉 Kullanıcılar, fotoğraf ve video paylaşımlarında yorumları göremediklerini, bazı içeriklere yorum yazamadıklarını bildirdi.

Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, binlerce kişi Downdetector platformuna giderek yaşadığı problemi raporladı.

🔍 INSTAGRAM'DA NELER OLUYOR?

🔸 Kullanıcılar, akış yenilenememe, yorumların gözükmemesi ve bazı gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştı.

🔸 Uygulama içinde yorum bölümleri tamamen boş görünmeye başladı.

🔸 Instagram'a giriş yapan birçok kişi, sadece eski yorumları değil, hiçbir yorumu görüntüleyemediğini belirtti.

🌍 SORUN GLOBAL Mİ?

Evet! Sorun sadece Türkiye ile sınırlı değil. Aynı problem, Amerika, Avrupa ve Asya gibi birçok bölgede de raporlandı. Kullanıcılar özellikle X (eski adıyla Twitter) üzerinden topluca şikayetlerini dile getirdi.