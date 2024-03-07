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Resmi olarak duyuruldu: 158 milyon TL'lik soru! Google bu soruyu çözebilene çuval çuval para dağıtacak!

Google Quantum AI ve Google.org, teknolojinin sınırlarını zorlayan ve toplumsal fayda sağlama vizyonuyla hareket eden bir girişimle ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, kuantum bilişim teknolojisinin potansiyelini toplumsal sorunlara çözüm getirecek şekilde kullanmayı hedefleyen XPRIZE Quantum Applications isimli küresel bir yarışma başlatıldı. 3 yıl sürecek bu öncü yarışma, toplamda 5 milyon dolarlık ödül fonuyla desteklenecek ve katılımcılardan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDG'ler) uygun, toplum yararına katkıda bulunabilecek yenilikçi kuantum hesaplama algoritmaları geliştirmeleri bekleniyor.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:14 Güncelleme 07 Mart 2024, 10:14
Resmi olarak duyuruldu: 158 milyon TL’lik soru! Google bu soruyu çözebilene çuval çuval para dağıtacak!

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Google ve XPRIZE, 3 yıl sürecek ve 5 milyon dolarlık ödülle desteklenecek küresel bir yarışma olan XPRIZE Quantum Applications'ı başlatıyor.

GOOGLE 5 MİLYON DOLARLIK YARIŞMA DÜZENLİYOR!

Bu yarışma, Google Quantum AI ve Google.org'un işbirliğiyle düzenlenen bir küresel girişimdir. Amaç, kuantum hesaplama algoritmalarının geliştirilerek gerçek dünyadaki sorunlara uygulanmasını teşvik etmektir. Yarışma kapsamında, en az bir kuantum algoritması geliştirmiş olan katılımcılar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik çözümler sunacaklar. Toplamda 5 milyon dolarlık ödülle desteklenen bu yarışmada, en iyi çözümleri üretecek takımlar belirlenecek ve sosyal açıdan faydalı uygulamaların kuantum bilgisayarlarıyla nasıl geliştirilebileceği keşfedilecektir. Başvuru detayları ve süreci, resmi XPRIZE Quantum Applications web sitesi üzerinden erişilebilir. Bu girişim, kuantum bilgisayarların potansiyelini geniş bir topluluğa yaymak ve sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla önemli bir adımdır.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışma, dünya genelindeki araştırmacılara, bilim insanlarına ve şirketlere açıktır.
Katılımcılar, en az bir kuantum hesaplama algoritması geliştirmiş olmalıdır.
Başvuran ekiplerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik çözümler üreteceklerini göstermeleri beklenmektedir.

ÖDÜL

Toplam ödül miktarı 5 milyon ABD dolarıdır.
Finale kalan en fazla 20 takım, 1 milyon dolarlık ödül çantasını paylaşacak.
Yarı finalist takımlar arasında 3 milyon dolarlık bir ödül dağıtılacak, en fazla 3 büyük ödül kazanan arasında paylaşılacak ve bir milyon dolar da ikinci sıradaki takımlar arasında paylaştırılacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, resmi XPRIZE Quantum Applications web sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
Başvuran ekiplerin, sosyal açıdan faydalı bir uygulamayı tanımlamaları ve bu uygulama için geliştirdikleri kuantum algoritmasının çözüme ulaşma süresini analiz etmeleri beklenmektedir.
Yarı finalist takımlar, kuantum algoritmalarını çalıştırmak için gereken donanım özelliklerini açıklamalıdır.

YARIŞMA SÜRECİ

Finale kalan takımlar, kuantum algoritmalarını bir sunum eşliğinde jüriye tanıtacak ve analizlerini paylaşacaktır.
Yarı finalist takımlar, kuantum algoritmalarının klasik çözümlere göre daha hızlı ve/veya daha doğru olduğunu kanıtlamalı ve uygulamanın geniş toplum üzerindeki olumlu etkilerini projelendirmelidir.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, sektörler arası uzmanlardan oluşan jüri tarafından gerçekleştirilecek ve kazananlar belirlenecektir.
Detaylı bilgiye ulaşmak, başvuru yapmak ve yarışma yönergelerini incelemek için XPRIZE Quantum Applications resmi web sitesine başvurabilirsiniz.

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