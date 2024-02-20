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Telefonda, Chrome ve Tarayıcıda Yer İşaretleri Nasıl Eklenir, Nereden Geri Getirilir? Yer İmleri Çubuğu Nerede?

Günümüzde internet, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu nedenle, sık ziyaret ettiğimiz web sitelerine hızlıca ulaşabilmek, zaman tasarrufu ve verimlilik açısından büyük önem taşır. Chrome yer imleri ve yer imleri çubuğu, bu ihtiyacı karşılayan pratik çözümler sunar. İster bilgisayarda ister telefonda olsun, Chrome yer imlerini etkin şekilde kullanarak sık kullandığınız sitelere kolayca erişebilirsiniz. Peki telefonda, chrome ve tarayıcıda yer işaretleri nasıl eklenir, nereden geri getirilir? Yer imleri çubuğu nerede?

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 12:13 Güncelleme 20 Şubat 2024, 12:14
Telefonda, Chrome ve Tarayıcıda Yer İşaretleri Nasıl Eklenir, Nereden Geri Getirilir? Yer İmleri Çubuğu Nerede? 1

Chrome yer imleri ve yer imleri çubuğu, internet deneyiminizi daha verimli ve düzenli hale getirmek için mükemmel araçlardır. Bu rehber, farklı cihazlarda yer imleri eklemenin, düzenlemenin ve geri getirmenin basit yollarını sunarak, günlük internet kullanımınızı kolaylaştırır. Peki telefonda, chrome ve tarayıcıda yer işaretleri nasıl eklenir, nereden geri getirilir? Yer imleri çubuğu nerede?

Telefonda, Chrome ve Tarayıcıda Yer İşaretleri Nasıl Eklenir, Nereden Geri Getirilir? Yer İmleri Çubuğu Nerede? 2

Yer İmleri Nerede Bulunur ve Nasıl Eklenir?

Chrome, favori web sitelerinizi hatırlamanıza yardımcı olmak için yer imleri özelliğini sunar. Bu özellik, tüm cihazlarınızda yer imlerinizi ve şifreler gibi kayıtlı öğeleri senkronize etmenize olanak tanır.

Telefonda, Chrome ve Tarayıcıda Yer İşaretleri Nasıl Eklenir, Nereden Geri Getirilir? Yer İmleri Çubuğu Nerede? 3

Bilgisayarda Yer İmi Ekleme:

  1. Chrome'u açın ve ziyaret etmek istediğiniz siteye gidin.
  2. Adres çubuğunun sağında bulunan Yıldız simgesine tıklayın.

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