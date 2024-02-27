Telefonunda WhatsApp olanlar aman dikkat! Artık kime, ne yazdığınıza dikkat etmeniz gerekecek: Yargıtay'dan emsal karar geldi...

Telefonunda WhatsApp uygulaması olanlar aman dikkat! Bursa'da görülen bir ticari davada mahkeme, WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etmemiş ve "senetle ispat edilmeli" şartını koymuştu. Ancak Yargıtay, bu kararı bozarak, WhatsApp yazışmalarının tek başına doğrudan delil olarak kullanılabileceği yönünde emsal bir karar verdi. İşte detaylar...