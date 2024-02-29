Twitch açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı? 👾 Twitch’e erişim var mı? Son dakika gelişmesi...

Twitch ve Kick kullanıcıları, Türkiye'deki yetkililerin ve platform yönetimlerinin görüşmelerini yakından takip ederek, erişim engelinin kaldırılacağı tarih konusunda bilgi bekliyor. Son dakika gelişmesine göre Twitch'e gelen erişim engeli kaldırıldı.
TWITCH NE ZAMAN AÇILACAK?
Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirilmişti. Twitch erişim engeli 29 Şubat 2024 itibariyle kaldırıldı.
Twitch, canlı yayın platformu olarak bilinen bir çevrimiçi video yayını servisidir. 2011 yılında kurulmuş olan Twitch, başlangıçta özellikle video oyunu yayınlarına odaklanmıştır, ancak zaman içinde geniş bir içerik yelpazesi sunmaya başlamıştır. Twitch, kullanıcılara kendi canlı video yayınlarını yapma, izleme ve diğer yayıncılarla etkileşimde bulunma imkanı sağlar.
TWITCH NEDİR?
Twitch'in temel özellikleri şunlardır:
Canlı Yayınlar: Kullanıcılar, video oyunlarından sanat ve müziğe kadar çeşitli konularda canlı yayınlar yapabilir
Yayıncılar ve İzleyiciler: Twitch, yayıncılar ile izleyicileri bir araya getirir. İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında sohbet edebilir, yayıncılara bağış yapabilir veya abone olabilirler.