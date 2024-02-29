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Twitch açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı? 👾 Twitch'e erişim var mı? Son dakika gelişmesi...

Son dakika haberi...Türkiye'de popüler yayın platformu Twitch, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla yasadışı bahis ve kumar yayınları nedeniyle erişime engellendi.Peki, Twitch açıldı mı, erşim enegeli kaldırıldı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 18:25 Güncelleme 29 Şubat 2024, 18:25
Twitch açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı? 👾 Twitch’e erişim var mı? Son dakika gelişmesi...

Twitch ve Kick kullanıcıları, Türkiye'deki yetkililerin ve platform yönetimlerinin görüşmelerini yakından takip ederek, erişim engelinin kaldırılacağı tarih konusunda bilgi bekliyor. Son dakika gelişmesine göre Twitch'e gelen erişim engeli kaldırıldı.

TWITCH NE ZAMAN AÇILACAK?

Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirilmişti. Twitch erişim engeli 29 Şubat 2024 itibariyle kaldırıldı.

Twitch, canlı yayın platformu olarak bilinen bir çevrimiçi video yayını servisidir. 2011 yılında kurulmuş olan Twitch, başlangıçta özellikle video oyunu yayınlarına odaklanmıştır, ancak zaman içinde geniş bir içerik yelpazesi sunmaya başlamıştır. Twitch, kullanıcılara kendi canlı video yayınlarını yapma, izleme ve diğer yayıncılarla etkileşimde bulunma imkanı sağlar.

TWITCH NEDİR?

Twitch'in temel özellikleri şunlardır:

Canlı Yayınlar: Kullanıcılar, video oyunlarından sanat ve müziğe kadar çeşitli konularda canlı yayınlar yapabilir

Yayıncılar ve İzleyiciler: Twitch, yayıncılar ile izleyicileri bir araya getirir. İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında sohbet edebilir, yayıncılara bağış yapabilir veya abone olabilirler.

Oyun Yayınları: Twitch, özellikle video oyunlarına odaklandığı için, birçok popüler oyunun canlı yayınlarını barındırır. Bu, oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri ve oyun içi deneyimlerini paylaşmaları için bir platform sunar.

Etkileşim: İzleyiciler, canlı yayınlar sırasında yayıncılarla ve diğer izleyicilerle sohbet edebilir, oylama yapabilir ve etkileşimde bulunabilirler.

Kültür ve Eğlence: Twitch, sadece oyunlara değil, aynı zamanda sanat, müzik, talk-show'lar ve diğer çeşitli içerik türlerine de ev sahipliği yapar.

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