Türk Telekom iştiraki Argela’nın ağ çözümlerini bölge ülkeleri kullanıyor

Geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olarak konumlanmasında öncü rol üstlenen Türk Telekom, bu vizyonu kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor. Türk Telekom'un yenilikçi çözümler üreten iştiraki Argela, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Azerbaycan'ın lider mobil operatörü Azercell ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda Argela Network & Müşteri Güvencesi (NCA) platformunun yeni ürünlerini sistemine entegre eden Azercell, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Gerçek Zamanlı İzleme (RTM), Hizmet Kalitesi İzleme (SQM) ve Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM) platformlarını barındıran Argela NCA Ürün Paketi, büyük veri analitiğine dayanan yapısıyla ağ operatörlerinin, ağları ve hizmetleri üzerinde uçtan uca görünürlük elde etmelerine olanak tanıyor. Tüm popüler OTT uygulamaları ve video akış hizmetleri de dahil olmak üzere ses ve veri hizmetleri için gerçek zamanlı izleme ve anormallik tespit imkanı sunan platform, her abonenin hizmet deneyimine ilişkin önemli veriler de sağlıyor.

DÜNYA PAZARINA SUNULUYOR

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi iş birlikleri ve projelerle yerli ekosistemin güçlenmesini desteklemek amacıyla kullanıyor, çözümlerimizin global arenada pazara girmesi için köprü rolü üstleniyoruz. Önemli Ar-Ge çalışmaları yürüten iştirakimiz Argela'nın geliştirdiği çözümler hem bölgemizde hem de dünya pazarında kullanılıyor. Bu kapsamda Azercell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok kıymetli buluyorum. Bu iş birliği bölgemizdeki ülkelere teknoloji deneyimimizi aktarmamızın en güzel örneği. Teknoloji üreterek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.