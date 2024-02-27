PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Türk Telekom iştiraki Argela'nın ağ çözümlerini bölge ülkeleri kullanıyor

Geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olarak konumlanmasında öncü rol üstlenen Türk Telekom, bu vizyonu kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
Türk Telekom iştiraki Argela’nın ağ çözümlerini bölge ülkeleri kullanıyor

Geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olarak konumlanmasında öncü rol üstlenen Türk Telekom, bu vizyonu kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor. Türk Telekom'un yenilikçi çözümler üreten iştiraki Argela, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Azerbaycan'ın lider mobil operatörü Azercell ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda Argela Network & Müşteri Güvencesi (NCA) platformunun yeni ürünlerini sistemine entegre eden Azercell, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Gerçek Zamanlı İzleme (RTM), Hizmet Kalitesi İzleme (SQM) ve Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM) platformlarını barındıran Argela NCA Ürün Paketi, büyük veri analitiğine dayanan yapısıyla ağ operatörlerinin, ağları ve hizmetleri üzerinde uçtan uca görünürlük elde etmelerine olanak tanıyor. Tüm popüler OTT uygulamaları ve video akış hizmetleri de dahil olmak üzere ses ve veri hizmetleri için gerçek zamanlı izleme ve anormallik tespit imkanı sunan platform, her abonenin hizmet deneyimine ilişkin önemli veriler de sağlıyor.

DÜNYA PAZARINA SUNULUYOR
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi iş birlikleri ve projelerle yerli ekosistemin güçlenmesini desteklemek amacıyla kullanıyor, çözümlerimizin global arenada pazara girmesi için köprü rolü üstleniyoruz. Önemli Ar-Ge çalışmaları yürüten iştirakimiz Argela'nın geliştirdiği çözümler hem bölgemizde hem de dünya pazarında kullanılıyor. Bu kapsamda Azercell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok kıymetli buluyorum. Bu iş birliği bölgemizdeki ülkelere teknoloji deneyimimizi aktarmamızın en güzel örneği. Teknoloji üreterek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini almanız mümkün
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor’u da geçtiler
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında son durum ne?
Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi
Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri yine iş başında! Murat Kurum’un videosunu kesip alçak algı operasyonuna soyundular
Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor
SON DAKİKA