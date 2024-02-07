İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu! SpaceX duyurdu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu.
SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.
SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.
DÜNYA'YA DÖNÜŞ SÜRECİ
Dönüş yolculuğu için Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek.
Kapıların kapatılmasının ardından istasyondan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek, atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.
Sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkacak
Ses hızının 20 katını aşan bu süratte kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor, bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.
Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan kapsül, paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.
POTANSİYEL NOKTALARDAN BİRİSİNE İNECEK
Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.