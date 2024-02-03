Astronot Alper Gezeravcı’nın babası açıkladı! Uzaya götürdüğü Yörük kültürüne ait eşyalar belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürdüğü Yörük kültürüne ilişkin eşyaların yün eğirmede kullanılan kirmen ve nazar boncuğu olduğu öğrenildi.
Gezeravcı'nın ailesi, ISS'den dönüşü beklenen oğullarını karşılamak üzere gittikleri ABD'den çevrim içi görüşmeyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi kalabalığı selamladı. (18 Ocak 2024)
Ali Baba Gezeravcı, son 14 günü sevinç ve mutlulukla geçirdiklerini, bunun oğullarına kavuşmalarıyla daha da artacağına inandıklarını söyledi.
Ailece sevinçli olduklarını belirten Gezeravcı, duygularını şu şekilde dile getirdi:
"Allah bu mutluluğu bütün sevenlerimize de tattırsın. Tanıdıklarımız bize telefonla ya da sosyal medya hesaplarımızdan sık sık ulaşarak sürece ilişkin bilgi almak istedi. Telefon hiç elimden düşmedi. Gönül dostu kardeşlerim, akrabalarım, hısımlarım ve komşularımla bu duyguları paylaşmak için sürekli istişarelerde bulundum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ile de görüştük. Onun bizimle paylaştığı duyguları da tanıdıklarıma aktardım. Bir Yörük evladı ve öğretmen çocuğu, astronot olarak uzaya çıktı. Bir insan bununla nasıl gurur duyabilirse, biz onun çok daha fazlasını hissediyor ve mutlu oluyoruz. Sevinçlerimizi hep dostlarımızla paylaşıyoruz. Onun bu zamana kadarki görüntülerini izledim. Başarılar diledim. O başarıların memleketimize geldiğinde devamını diliyorum."
Alper Gezeravcı'nın ailesi
"GÜVEÇ YEMEĞİ İSTANBUL'DA HAZIR"
Anne Sıddıka Gezeravcı da oğlunun dönüşüyle ilgili heyecanlı ve sevinçli olduklarını anlattı.
Herkesin kendilerini tebrik ettiğini aktaran Gezeravcı, "Çevremiz, 'Allah herkese nasip etsin' diye dua etti. Mutluluğumuzu paylaştılar." dedi.
Gezeravcı, kendisini bu süreçte en çok gururlandıran şeyin, oğlunun 14 gün içerisinde başarıyla gerçekleştirdiği bilimsel deney çalışmaları olduğunu ifade etti.