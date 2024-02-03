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Astronot Alper Gezeravcı'nın babası açıkladı! Uzaya götürdüğü Yörük kültürüne ait eşyalar belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürdüğü Yörük kültürüne ilişkin eşyaların yün eğirmede kullanılan kirmen ve nazar boncuğu olduğu öğrenildi. Baba Gezeravcı, "Bir Yörük evladı ve öğretmen çocuğu, astronot olarak uzaya çıktı. Bir insan bununla nasıl gurur duyabilirse, biz onun çok daha fazlasını hissediyor ve mutlu oluyoruz." dedi. Anne Gezeravcı, "Güveç yemeğini de hazırladım, İstanbul'a geldiğinde yedireceğim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 11:04 Güncelleme 03 Şubat 2024, 11:20
Astronot Alper Gezeravcı’nın babası açıkladı! Uzaya götürdüğü Yörük kültürüne ait eşyalar belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürdüğü Yörük kültürüne ilişkin eşyaların yün eğirmede kullanılan kirmen ve nazar boncuğu olduğu öğrenildi.

Gezeravcı'nın ailesi, ISS'den dönüşü beklenen oğullarını karşılamak üzere gittikleri ABD'den çevrim içi görüşmeyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi kalabalığı selamladı. (18 Ocak 2024)SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi kalabalığı selamladı. (18 Ocak 2024)

Ali Baba Gezeravcı, son 14 günü sevinç ve mutlulukla geçirdiklerini, bunun oğullarına kavuşmalarıyla daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Ailece sevinçli olduklarını belirten Gezeravcı, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Allah bu mutluluğu bütün sevenlerimize de tattırsın. Tanıdıklarımız bize telefonla ya da sosyal medya hesaplarımızdan sık sık ulaşarak sürece ilişkin bilgi almak istedi. Telefon hiç elimden düşmedi. Gönül dostu kardeşlerim, akrabalarım, hısımlarım ve komşularımla bu duyguları paylaşmak için sürekli istişarelerde bulundum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ile de görüştük. Onun bizimle paylaştığı duyguları da tanıdıklarıma aktardım. Bir Yörük evladı ve öğretmen çocuğu, astronot olarak uzaya çıktı. Bir insan bununla nasıl gurur duyabilirse, biz onun çok daha fazlasını hissediyor ve mutlu oluyoruz. Sevinçlerimizi hep dostlarımızla paylaşıyoruz. Onun bu zamana kadarki görüntülerini izledim. Başarılar diledim. O başarıların memleketimize geldiğinde devamını diliyorum."

Alper Gezeravcı'nın ailesi Alper Gezeravcı'nın ailesi

"GÜVEÇ YEMEĞİ İSTANBUL'DA HAZIR"

Anne Sıddıka Gezeravcı da oğlunun dönüşüyle ilgili heyecanlı ve sevinçli olduklarını anlattı.

Herkesin kendilerini tebrik ettiğini aktaran Gezeravcı, "Çevremiz, 'Allah herkese nasip etsin' diye dua etti. Mutluluğumuzu paylaştılar." dedi.

Gezeravcı, kendisini bu süreçte en çok gururlandıran şeyin, oğlunun 14 gün içerisinde başarıyla gerçekleştirdiği bilimsel deney çalışmaları olduğunu ifade etti.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaAlper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

Alper Gezeravcı'nın yanında götürdüğü Yörük kültürüne ait unsurlara ilişkin de bilgi veren anne Gezeravcı, "Alper, yanında Yörük kültürümüze ait yün eğirip ip elde etmeye yarayan 'kirmen'i ve bir de nazar boncuğu götürdü. Güveç yemeğini de hazırladım. İstanbul'a geldiğinde yedireceğim. Alper, bizden sadece iyiliğimizi ve kendisini karşılamaya sağlıklı şekilde gelmemizi istedi. 'Siz huzurlu olun yeter.' dedi." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, oğlunun, yaptıkları görüntülü görüşmelerde kendilerine güneşin doğuş ve batışını izlettiğini belirterek, geldiğinde oğluna uzaya nasıl alıştığını soracağını söyledi.

Alper Gezeravcı'nın yeğeni KaranAlper Gezeravcı'nın yeğeni Karan

"ABİMİN AĞZINDAN 14 GÜNÜ DİNLEMEK İSTERİM"

Kardeşi Murat Gezeravcı da yaşadıkları gurura işaret ederek, sevdikleri, devlet büyükleri ve Türk milletinin paylaşmasıyla bu mutluluk ve gururun çoğaldığını dile getirdi.

Heyecanlı bir bekleme sürecinde olduklarını kaydeden Gezeravcı, "İnşallah kavuştuğumuzda bu mutluluğu daha da çok yaşayacağız." diye konuştu.

Aralarında Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu dört kişilik Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan SpaceX Dragon Freedom uzay aracı, Himalayalar'ın kuzeyinde Çin'in 260 mil yukarısında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşırken görüntülendiAralarında Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu dört kişilik Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan SpaceX Dragon Freedom uzay aracı, Himalayalar'ın kuzeyinde Çin'in 260 mil yukarısında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşırken görüntülendi

ISS'deki diğer astronotların ağabeyiyle benzer fizyolojik değişimlere uğradığını gördüklerini ifade eden Gezeravcı, "Bu süreci daha öncesinde abim bize özetlemişti. Korkulacak bir şey olmadığını ve orada karşılaşılabilecek durumlardan biri olduğunu biliyorduk. O sebeple tedirgin olmadık. Bizi heyecanlandıran kısım dünyaya görüntüsünü onun kamerasından izlemek oldu. Onun keyifli halleri bizi çok mutlu etti. Abimin ağzından 14 günü dinlemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ağabeyinin, yeğeni Karan ile görüştüğü esnada onu neşelendirmek için yer çekimsiz ortamda takla attığını anlatan Gezeravcı, Karan'ın da koltukların üzerinde aynı hareketleri yapmaya çalıştığını bildirdi.

Alper Gezeravcı'nın yeğeni KaranAlper Gezeravcı'nın yeğeni Karan

"AMCAMA ARTIK SARILABİLECEĞİM DEĞİL Mİ?"

Gelinleri Hilal Gezeravcı ise Alper Gezeravcı ile görüntülü olarak bir kez görüşebildiklerini, onun haricinde telefonla konuşma imkanı yakaladıklarını belirtti.

Oğlu Karan'ın amcasından "yıldız" talep etmesini de değerlendiren Hilal Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz yıldız göremedik ama güneşi çok parlak haliyle gün batımında izleme şansımız oldu. Artık yıldız kısmı sürpriz olacak herhalde biz de merakla bekliyoruz. Karan, amcasını televizyonda görünce çok mutlu oldu. Sürekli Alper abiden bahsettiğimiz ve ne zaman geleceğini konuştuğumuz için bu aralar kavuşma anına odaklanmış durumda. O sebeple gün sayıyor. Biz sorduğumuzda 'üzüldüm' diyor ama özlediği için aslında bugünlerde biraz hüzünlü. Kavuşmaları çok heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Alper abiyi yer çekimsiz ortamda görünce hepimiz çok şaşırdık. Karan da bizim tepkilerimize şaşırıyordu muhtemelen. Amcasıyla görüştüğü anlarda çok mutluydu. Buraya gelirken de hep söylediği şey 'Amcama artık sarılabileceğim değil mi?' oldu. Şu an herhalde aramızda ona en çok kavuşmayı ve sarılmayı bekleyen Karan. Alper abinin geldiğinde ilk olarak Karan'ın gönlünü yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Karan ne isterse ilk onu yapacaktır."

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