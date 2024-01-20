İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya ev sahipliği yapacak Uluslararası Uzay İstasyonu, 2000’den bu yana bilinmezlere ışık tutuyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 'yı taşıyan Dragon kapsülü, 4 mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu 'na ulaştırmak üzere ilerliyor. Dragon kapsülünün TSİ 12.27'de uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir Dünya oluştururken evreni anlamak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor.

UUİ'NİN KURULUŞUNA VE YAPISI



UUİ'nin inşası, 1984'te önce dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından, sonrasında da bütçesiyle birlikte ABD Kongresi tarafından onaylandı. 1984 ile 1993 arasında tasarlanan UUİ'nin farklı elementleri ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkeleri tarafından 1980'li yılların sonlarına doğru inşa edilmeye başlandı.

Lego seti gibi her parçası ayrı inşa edilen UUİ, karmaşık robotik sistemler ve uzay giysili insanlarca uzayda bir araya getirildi.