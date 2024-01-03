Domain krizi mi? Sahibinden.com açılmıyor! Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor, neden giremiyorum? Sahibinden neden hata veriyor?

Gece saatlerinden itibaren artan şikayetler üzerine, Sahibinden .com yönetimi Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan resmi açıklamada, yaşanan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşanan teknik bir problem olduğu belirtildi.

İddialar arasında en çarpıcı olanı, popüler e-ticaret platformunun domain yenileme ödemelerini unuttuğu oldu. 30 Aralık 2023 tarihinde sona eren domain yenileme sürecinde, sahibinden .com'un yetkililerinin ödeme yapmayı unuttuğu iddia ediliyor.

Whois verilerine göre, sahibinden .com domaini için yenileme ödemesi 1 Ocak 2024 tarihinde yapılmış. Ancak, 30 Aralık 2023 tarihinde sona eren eski süreçle yeni ödeme tarihi arasındaki boşluk, domain sağlayıcı şirketin otomatik olarak siteyi askıya almasına neden olmuş. Bu durum, sahibinden.com'un şu anda 'Client Hold' durumunda olmasına ve kullanıcılara erişimin kısıtlandığına işaret ediyor.

Bir diğer iddia ise sahibinden.com'un Whois verilerinde kayıtlı adresinin ABD'de bir eyalet olarak gösterilmesi. Ancak, yapılan araştırmalara göre, bu durumun sahibinden.com'un başka bir kullanıcı tarafından satın alındığı anlamına gelmediği ortaya çıkıyor. İlk kayıt tarihi 30 Aralık 1999 olarak gözüken domainin, ödemenin gecikmesi nedeniyle beklemeye alındığı ve henüz aktif olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca, Whois verilerinde görünen ABD adresi, sadece ana hizmet sağlayıcının ABD merkezli olduğunu gösteriyor.

Domain yenileme ödemelerinde gecikme yaşandığında, alan adı sağlayıcıları genellikle otomatik olarak bir süreliğine askıya alma işlemi uygular. Ödeme yapıldığında ise kısa bir süre içinde site yeniden hizmete açılır.