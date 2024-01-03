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Domain krizi mi? Sahibinden.com açılmıyor! Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor, neden giremiyorum? Sahibinden neden hata veriyor?

İkinci el alım-satım platformlarından biri olan Sahibinden.com'a erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu durum, platformun kullanıcıları arasında yoğun bir merak ve araştırma konusu haline geldi. Kullanıcılar, siteye neden giremediklerini ve platformun neden hata mesajları verdiğini merak ediyorlar. Bu sorunların teknik bir arızadan mı yoksa büyük bir güncelleme sürecinden mi kaynaklandığı ise en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 14:08 Güncelleme 03 Ocak 2024, 14:08
Domain krizi mi? Sahibinden.com açılmıyor! Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor, neden giremiyorum? Sahibinden neden hata veriyor?

Kullanıcılar Sahibinden'e özellikle son saatlerde giriş yapamıyor. Sitede yaşanan bu teknik aksaklık, gece yarısından bu yana sürüyor. Peki, Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, neden giremiyorum, neden hata veriyor? İşte haberin detayı!

SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ? SAHİBİNDEN.COM NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar, tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden siteye girmeye çalıştıklarında "Bu siteye ulaşılamıyor Sahibinden ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı." uyarısı ile karşılaşıyor.

Sahibinden.com olayı nedir? Client Hold ne demek? ABD detayı var
Sahibinden.com olayı nedir? Client Hold ne demek? ABD detayı var

AÇIKLAMA GELDİ

Sahibinden.com yönetimi, yaşanan erişim sorununa ilişkin ilk resmi açıklamayı Instagram hesapları üzerinden yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ERİŞİM PROBLEMİ NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

Gece saatlerinden itibaren artan şikayetler üzerine, Sahibinden.com yönetimi Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan resmi açıklamada, yaşanan sorunun alan adı hizmeti sağlayan firma ile yaşanan teknik bir problem olduğu belirtildi.

İddialar arasında en çarpıcı olanı, popüler e-ticaret platformunun domain yenileme ödemelerini unuttuğu oldu. 30 Aralık 2023 tarihinde sona eren domain yenileme sürecinde, sahibinden.com'un yetkililerinin ödeme yapmayı unuttuğu iddia ediliyor.

DOMAİN ÖDEMESİ YAPILMADI MI?

Whois verilerine göre, sahibinden.com domaini için yenileme ödemesi 1 Ocak 2024 tarihinde yapılmış. Ancak, 30 Aralık 2023 tarihinde sona eren eski süreçle yeni ödeme tarihi arasındaki boşluk, domain sağlayıcı şirketin otomatik olarak siteyi askıya almasına neden olmuş. Bu durum, sahibinden.com'un şu anda 'Client Hold' durumunda olmasına ve kullanıcılara erişimin kısıtlandığına işaret ediyor.

Bir diğer iddia ise sahibinden.com'un Whois verilerinde kayıtlı adresinin ABD'de bir eyalet olarak gösterilmesi. Ancak, yapılan araştırmalara göre, bu durumun sahibinden.com'un başka bir kullanıcı tarafından satın alındığı anlamına gelmediği ortaya çıkıyor. İlk kayıt tarihi 30 Aralık 1999 olarak gözüken domainin, ödemenin gecikmesi nedeniyle beklemeye alındığı ve henüz aktif olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca, Whois verilerinde görünen ABD adresi, sadece ana hizmet sağlayıcının ABD merkezli olduğunu gösteriyor.

Domain yenileme ödemelerinde gecikme yaşandığında, alan adı sağlayıcıları genellikle otomatik olarak bir süreliğine askıya alma işlemi uygular. Ödeme yapıldığında ise kısa bir süre içinde site yeniden hizmete açılır.

Sahibinden kapandı mı? Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden ilk açıklamayı yaptı
Sahibinden kapandı mı? Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden ilk açıklamayı yaptı

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