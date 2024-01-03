Sahibinden.com ne zaman açılacak? Sahibinden kapandı mı? Sahibinden.com domainini kim satın aldı?

Sahibinden.Com Ne Zaman Açılacak?

Sahibinden.com'un ne zaman tekrar erişime açılacağına dair kesin bir tarih vermek şu an için mümkün değil. Şirket tarafından yapılan son açıklamalarda, siteye erişimle ilgili yaşanan sorunların farkında oldukları ve bu sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiği belirtilmişti. Sorunun kaynağının teknik bir arıza olduğu ve kısa süre içinde çözüleceği ifade edildi. Ancak, bu sürecin ne kadar süreceği ve siteye erişimin ne zaman normale döneceği konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Kullanıcıların güncel bilgiler için resmi duyuruları takip etmeleri önerilir.