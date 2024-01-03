Sahibinden.com neden açılmıyor, perde arkası nedir? Client Hold ne demek? Sahibinden flaş açıklama yaptı!

Sahibinden.com sitesine kullanıcılar tarafından erişilemiyor. Bu durum, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açarken, şirketin resmi açıklaması ise yaşananların teknik sorunlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Peki sahibinden.com olayı nedir? Client Hold ne demek? İşte tüm detaylar...
Sahibinden.com'un Domain Yenileme Sorunu
Öne çıkan iddialardan biri, 30 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken domain adı yenileme işleminin sahibinden.com yetkilileri tarafından unutulduğu yönünde. 'Whois' verileri incelendiğinde, domain için yenileme ödemesinin 1 Ocak 2024'te yapıldığı görülüyor. 30 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasındaki bu gecikme süresince, domain sağlayıcı şirketin site adını otomatik olarak askıya aldığı ve bu durumun sahibinden.com'un 'Client Hold' statüsüne geçmesine ve erişim sorunlarına yol açtığı anlaşılıyor.
ABD Adresi İddiaları
Sosyal medyada dolaşan diğer bir iddia, 'Whois' verilerinde yer alan ABD adresine dayanıyor. Bu verilere göre, başka bir kullanıcının sahibinden.com adresini satın almış olabileceği öne sürülüyor. Ancak, verilerdeki ilk kayıt tarihi olan 30 Aralık 1999 ve yenileme tarihi olan 1 Ocak 2024, ödemenin geç yapılmasına rağmen alan adının hala şirket tarafından kontrol edildiğini gösteriyor. Alan adı sağlayıcılar, ödeme gecikmesi durumunda, domaini geçici olarak askıya alıyor ve ödeme yapıldıktan sonra hizmeti yeniden başlatıyor. 'Whois' verilerindeki ABD adresi, hizmet sağlayıcının ABD merkezli olduğunu işaret ediyor.