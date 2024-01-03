SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sahibinden.com neden açılmıyor, perde arkası nedir? Client Hold ne demek? Sahibinden flaş açıklama yaptı!

Sahibinden.com'a erişim problemleri yaşıyor. Bu durum, kullanıcılar arasında ve sosyal medyada çeşitli tartışmalara ve spekülasyonlara neden oluyor. Bu spekülasyonlar arasında siteye ne olduğu ve neden erişilemediği konusunda farklı iddialar bulunuyor. Buna karşılık, şirketin resmi açıklamasında, yaşanan erişim sorunlarının arkasında teknik problemlerin olduğu belirtiliyor. Bu açıklama, kullanıcılar arasındaki belirsizliği bir nebze olsun gidermeye yardımcı oluyor ve şirketin sorunu çözmek için çalıştığını gösteriyor. Bu süreçte, kullanıcıların resmi bilgilendirmeleri takip etmeleri ve spekülasyonlara kapılmamaları önem taşıyor. Peki sahibinden.com olayı nedir? Client Hold ne demek? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 16:55 Güncelleme 03 Ocak 2024, 16:55
Sahibinden.com neden açılmıyor, perde arkası nedir? Client Hold ne demek? Sahibinden flaş açıklama yaptı!

Sahibinden.com sitesine kullanıcılar tarafından erişilemiyor. Bu durum, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açarken, şirketin resmi açıklaması ise yaşananların teknik sorunlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Peki sahibinden.com olayı nedir? Client Hold ne demek? İşte tüm detaylar...

Sahibinden.com'un Domain Yenileme Sorunu

Öne çıkan iddialardan biri, 30 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken domain adı yenileme işleminin sahibinden.com yetkilileri tarafından unutulduğu yönünde. 'Whois' verileri incelendiğinde, domain için yenileme ödemesinin 1 Ocak 2024'te yapıldığı görülüyor. 30 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasındaki bu gecikme süresince, domain sağlayıcı şirketin site adını otomatik olarak askıya aldığı ve bu durumun sahibinden.com'un 'Client Hold' statüsüne geçmesine ve erişim sorunlarına yol açtığı anlaşılıyor.

Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden kapandı mı? Siteye erişim yok, arka planı bomba
Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden kapandı mı? Siteye erişim yok, arka planı bomba

ABD Adresi İddiaları

Sosyal medyada dolaşan diğer bir iddia, 'Whois' verilerinde yer alan ABD adresine dayanıyor. Bu verilere göre, başka bir kullanıcının sahibinden.com adresini satın almış olabileceği öne sürülüyor. Ancak, verilerdeki ilk kayıt tarihi olan 30 Aralık 1999 ve yenileme tarihi olan 1 Ocak 2024, ödemenin geç yapılmasına rağmen alan adının hala şirket tarafından kontrol edildiğini gösteriyor. Alan adı sağlayıcılar, ödeme gecikmesi durumunda, domaini geçici olarak askıya alıyor ve ödeme yapıldıktan sonra hizmeti yeniden başlatıyor. 'Whois' verilerindeki ABD adresi, hizmet sağlayıcının ABD merkezli olduğunu işaret ediyor.

Client Hold Durumu Nedir?

Client Hold, bir alan adının geçici olarak durdurulduğu bir durumdur. Genellikle alan adı sahibinin kaydını güncellememesi veya domain kaydının süresinin dolması gibi nedenlerle meydana gelir. Bu durumda, alan adı hizmetleri etkilenir ve web sitesi, e-posta hesapları gibi ilgili hizmetler kullanılamaz hale gelir. Ödeme sorunları ve yasal meseleler gibi sebepler de bu duruma yol açabilir. Bu süreçte, site transferi yapılamaz veya başka birisi tarafından satın alınamaz.

Sahibinden.com'dan Açıklama

Şirketin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup, konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama, yaşanan sorunun arkasında teknik sebeplerin olduğunu ve çözüm için çalışmaların sürdüğünü gösteriyor.

Sahibinden Sitesinden 2. Açıklama Geldi

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan’da Hamas’ı hedef alan Mossad mı var?
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?
Yargıtay’dan Can Atalay kararı: AYM’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri yok
SON DAKİKA