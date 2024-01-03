Sahibinden.com neden açılmıyor, perde arkası nedir? Client Hold ne demek? Sahibinden flaş açıklama yaptı!

Client Hold Durumu Nedir?

Client Hold, bir alan adının geçici olarak durdurulduğu bir durumdur. Genellikle alan adı sahibinin kaydını güncellememesi veya domain kaydının süresinin dolması gibi nedenlerle meydana gelir. Bu durumda, alan adı hizmetleri etkilenir ve web sitesi, e-posta hesapları gibi ilgili hizmetler kullanılamaz hale gelir. Ödeme sorunları ve yasal meseleler gibi sebepler de bu duruma yol açabilir. Bu süreçte, site transferi yapılamaz veya başka birisi tarafından satın alınamaz.