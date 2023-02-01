Togg'da ön sipariş süreci başlıyor: NFT açık artırması için tarih belli oldu

Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak.
5 ŞUBAT'TA NFT AÇIK ARTIRMA
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı kaydedildi.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.
2023 BOYUNCA TESLİM EDECEĞİZ
"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu.