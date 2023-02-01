Togg'da ön sipariş süreci başlıyor: NFT açık artırması için tarih belli oldu

Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak.

5 ŞUBAT'TA NFT AÇIK ARTIRMA

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı kaydedildi.