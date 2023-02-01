Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 01.02.2023 14:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2023 14:36
    ABONE OL

    Togg'da ön sipariş süreci başlıyor: NFT açık artırması için tarih belli oldu

    Türkiye Yüzyılı'nın imza projelerinden biri olan Togg, trafiğe çıkmak için gün sayıyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinde ön sipariş süreci başlıyor. Togg'a özel Trumore mobil uygulamasında, NFT açık artırması, YeniLig yarışması ve çekilişle ön sipariş hakkı sunulacak. NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı duyuruldu.

    AJANSLAR
    Togg’da ön sipariş tarihi belli oldu

    Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak.

    5 ŞUBAT'TA NFT AÇIK ARTIRMA
    Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı kaydedildi.

    Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

    2023 BOYUNCA TESLİM EDECEĞİZ
    "Bir otomobilden fazlası için"     yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu.

        Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.

        TRUMORE YERİNİ ALDI
        Doğuştan elektrikli Togg'un ekosisteminin yapı taşlarından biri olan Trumore, geçtiğimiz haftalarda mobil mağazalarda yayınlanmıştı.

        Togg'un dijital platformu Trumore, yayınlandığı günden bu yana 100 bin indirme barajını aştı.

        Togg, bu uygulama vasıtasıyla sunulan 100. Yıl Özel Seri NFT'lerden birine sahip olanların, satın aldıkları NFT'yle aynı sıra numarasını taşıyan 2 bin 23 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olabileceği bilgisini verdikten sonra uygulama yoğun ilgi gördü.

            Almanya da başkonsolosluğunu kapattı!
            Haberler Teknoloji Togg'da ön sipariş süreci başlıyor: NFT açık artırması için tarih belli oldu
                SON DAKİKA