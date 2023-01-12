Hollanda basınında gündem: TOGG! İşte TOGG’un Hollanda’da satışa çıkacağı tarih

STARTI C SEGMENTİYLE VERECEK

Başlangıç itibariyle C segmentinde bir SUV modeliyle piyasaya çıkacak olan Togg, ardından iki farklı segmentte de üretilecek.

Yaklaşık 500 kilometrelik menzile ve 400 beygir gücüne sahip Türkiye'nin otomobili Togg, C segmentindeki SUV ile birlikte elektrikli sedan ve fastback tipinde de üretilecek.