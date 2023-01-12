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Hollanda basınında gündem: TOGG! İşte TOGG'un Hollanda'da satışa çıkacağı tarih

Milli gurur TOGG'un ünü ülke sınırlarını aşalı çok oldu. ABD'de gerçekleşen CES fuarına damga vuran TOGG, Hollanda basınının gözdesi oldu. Manşetlerine taşıyan Hollanda basını TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştirip, ülkede satışa çıkacağı tarihi duyurdu.

12.01.2023 10:10 - Son Güncelleme: 12.01.2023 10:10
Hollanda basınında gündem: TOGG! İşte TOGG’un Hollanda’da satışa çıkacağı tarih

Şubat ayı itibariyle Türkiye'de siparişlerinin alınmaya başlanacağı yerli otomobil Togg, Hollanda'ya ayak basmaya hazırlanıyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştiren AutoWeeek dergisi, Togg'un 2025 yılında Hollanda'da satışa çıkarılacağını açıkladı.

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Hollanda basınında gündem: TOGG! İşte TOGG’un Hollanda’da satışa çıkacağı tarih

TOGG HOLLANDA PAZARINA HAZIRLANIYOR

Hollanda'da yayın yapan AutoWeek adlı otomobil dergisi, Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile yaptığı röportajın detaylarını yayımladı. Türkiye'nin otomobili Togg'un başlangıçta iç pazara odaklanacağını, ardından Orta ve Kuzey Avrupa'ya ihraç edileceği bilgisini paylaşan dergi, Togg'un 2025 yılının başlarında Hollanda'da satışa çıkarılacağını açıkladı.

Hollanda basınında gündem: TOGG! İşte TOGG’un Hollanda’da satışa çıkacağı tarih

Rakiplerine kıyasla barındırdığı özelliklerle adından şimdiden sıkça söz ettiren ve otomobil dünyasının gündeminden düşmeyen Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg, ABD'deki CES fuarındaki etkinliklerle dış pazarda da rekabet oluşturacağı sinyalini verdi.

Hollanda basınında gündem: TOGG! İşte TOGG’un Hollanda’da satışa çıkacağı tarih

STARTI C SEGMENTİYLE VERECEK
Başlangıç itibariyle C segmentinde bir SUV modeliyle piyasaya çıkacak olan Togg, ardından iki farklı segmentte de üretilecek.

Yaklaşık 500 kilometrelik menzile ve 400 beygir gücüne sahip Türkiye'nin otomobili Togg, C segmentindeki SUV ile birlikte elektrikli sedan ve fastback tipinde de üretilecek.

Hollanda basınında gündem: TOGG! İşte TOGG’un Hollanda’da satışa çıkacağı tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi"ni ziyaret etti.

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temasları kapsamında, Togg'un fuardaki standına ziyarette bulundu.

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