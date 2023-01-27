Yerli ve milli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Trumore ile Teknoloji Kampüsü gezilebilecek! Büyük gün yarın
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Trumore platformu üzerinden Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine ve Togg'un test edilmesine imkan sağlayacak. Uygulamaya ilişkin detayların yarın açıklanacağı bildirildi.
27.01.2023 16:52 - Son Güncelleme: 27.01.2023 16:52
20 OCAK'TA TÜM PLATFORMLARDAYDI!
Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore 20 Ocak'ta App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini almıştı.
TOGG için ön sipariş talepleri belli oldu! Trumore! Bugün tüm platformlarda