Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Yerli ve milli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Trumore ile Teknoloji Kampüsü gezilebilecek! Büyük gün yarın

Yerli ve milli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Trumore ile Teknoloji Kampüsü gezilebilecek! Büyük gün yarın

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Trumore platformu üzerinden Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine ve Togg'un test edilmesine imkan sağlayacak. Uygulamaya ilişkin detayların yarın açıklanacağı bildirildi.

27.01.2023 16:52 - Son Güncelleme: 27.01.2023 16:52
Yerli ve milli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Trumore ile Teknoloji Kampüsü gezilebilecek! Büyük gün yarın

Togg, Trumore platformu üzerinden Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine ve Togg'un test edilmesine imkan sağlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerli ve milli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Trumore ile Teknoloji Kampüsü gezilebilecek! Büyük gün yarın

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'müzü ziyaret etmek, akıllı cihazımızla test sürüşü yapmak ister misiniz? Trumore'u indirin, 28 Ocak'ı bekleyin." ifadelerine yer verildi.

Yerli ve milli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Trumore ile Teknoloji Kampüsü gezilebilecek! Büyük gün yarın

Uygulamaya ilişkin detayların yarın açıklanacağı bildirildi.

Yerli ve milli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Trumore ile Teknoloji Kampüsü gezilebilecek! Büyük gün yarın

Türkiye'nin küresel teknoloji markası TOGG sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli otomobil TOGG’da flaş gelişme! Trumore ile Teknoloji Kampüsü gezilebilecek! Büyük gün yarın

20 OCAK'TA TÜM PLATFORMLARDAYDI!

Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore 20 Ocak'ta App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini almıştı.

TOGG için ön sipariş talepleri belli oldu! Trumore! Bugün tüm platformlarda

SON DAKİKA