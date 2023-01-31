Muharebe tarihini değiştiren adım: İşte Selçuk Bayraktar'ın ilk uçuş hikayesi

Türkiye'yi İnsansız Hava Araçları teknolojisinde dünya çapında büyük başarılara taşıyan Selçuk Bayraktar'ın, ilk uçağa bindiği günün hikayesini, o günün şahitlerinden Pilot Mehmet Seyyit Türker anlattı.
UÇUŞTAN HEMEN SONRA ÇEKİLDİ
1989 yılı Mayıs ayında 1. Ordu Askeri Samandıra Havalimanı'nda uçuştan hemen sonra çektirilen o karede, ASAM Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Türkkuşu Uçuş Okulu öğretmeni Pilot Ali Yüksel bulunuyor.
Türker, Pilot Ali Yüksel ile birlikte ilk kez o gün uçan Selçuk Bayraktar'ın uçuştan sonra havacılık sevgisini ifade ettiğini ve daha sonraki yıllar için önemli bir an yaşadığını da anlattı.
"HAVACILIK İLE İLK BULUŞTUĞU GÜNDÜR"
Avrasya Stratajik Araştırmalar Merkezi Uzmanı Pilot Mehmet Seyyit Türker, Medyada Selçuk Bayraktar'ın hayatı anlatılırken kullanılan uçak önündeki o fotoğraf karesinin hikayesini anlattı.
Türker, "O fotoğraf karesi 1989 yılının Mayıs ayında çekildi. O fotoğraf karesinin çekildiği gün Selçuk Bayraktar'ın havacılık ile, havaalanı ve uçak ile ilk buluştuğu gündür. Gördüğünüz fotoğrafta ilk başta olan kişi benim. Bu fotoğraf 20-30 milyon kez sosyal medyada gösterilmiştir. Özdemir Bayraktar abi rahmetli olduğu zaman da bu fotoğraf karesi kullanılmıştır.