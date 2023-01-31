Muharebe tarihini değiştiren adım: İşte Selçuk Bayraktar'ın ilk uçuş hikayesi

Selçuk, o gün 8-9 yaşlarındaydı. Fotoğraf karesinin en sağ tarafındaki ise Öğretmen Pilot Ali Yüksel, halen İçişleri Bakanlığı'nda baş pilot olarak görev yapmaktadır. Selçuk çok akıllı ve zeki bir çocuktu, o gün ilk defa saçını okşadım. Babası ile ilgili sorular sormuştum, hepsini cevapladı. İlk defa o gün uçaklar ile tanıştı. Havacılığa ilk defa o gün adım attı diyebiliriz.