Selçuk Bayraktar tarihe not düştü: TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul'da 'Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katıldı.
Pera Palas'ta gerçekleştirilen etkinliğe dini kanaat önderleri, milletvekilleri, başkonsoloslar, rektörler, gazeteciler, sanatçılar, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve çok sayıda farklı meslek gruplarından kişiler katıldı. Programda İHA, SİHA ve daha birçok güncel gelişmeler ele alındı. Soru-cevap şeklinde ilerleyen Beyoğlu Sohbetleri'nin moderatörlüğünü Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptı.
YENİ BİR DÜNYANIN KAPILARI AÇILDI
Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın bu mücadeleye başladıkları ilk günden beri hedefleri olduğunu söyledi.
Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:
Artık havacılıkta 5'inci nesil denilen insanlı son hava uçakları üretiliyor. Kızılelma'ya 6'ncı nesil demek doğru olmaz çünkü aslında bakarsanız bu neslin devamı değil. Atalarımız nasıl ki Ergenekon'da demir dağı eritip yeni bir dünyanın kapılarını açtıysa bizler için havacılıkta yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını müjdeliyor Kızılelma'nın ilk uçuşu. Daha yürüyecek çok yolumuz var ama en azından bu dünyada artık geleceğin havacılık muharebesinde 'Bizler de varız, oyun kurucuyuz, kural koyucuyuz' anlamına geliyor.
MUHAREBE TARİHİNDE DEVRİM
Bayraktar TB3 dediğimiz insansız hava aracı da kısa pistli gemilere konuşlanabilecek nitelikte bu sınıfta dünyada üretilen ilk insansız hava aracı olacak. Kızılelma ile aynı sınıfta değil ama kısa pistli gemilere kalkıp inme kabiliyeti sayesinde çok büyük keşif imkânı sağlayacak. Hatta tarihe not düşecek olursak; Bayraktar TB3 ve Kızılelma şayet bir gün görev alma imkanına erişecek olursa, nasıl ki Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya muharebe tarihinde paradigma dönüşümünü yaptı, bunlarda muharebe tarihinde devrim yapacak.