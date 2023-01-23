Bayraktar KIZILELMA ikinci testi de tamamladı! Bu haberin ucu Ali Babacan'a dokunacak...

"BAYKAR TÜM PROJELERİNİ ÖZ KAYNAKLARIYLA GELİŞTİRİYOR"

Başlangıçtan bugüne kadar tüm projelerini tamamen öz sermayesiyle yürüten Baykar'ın devletten destek aldığı ve rekabetten çekindiği iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir geçen hafta yaptığı açıklamada şöyle demişti: "Eleştiri adı altında hedef gösterilen Baykar ise ekosistemin parlayan yıldızı ve ülkemizin gururudur. Baykar'a yönelik söz konusu iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğunu, sektörün koordinasyon ve sorumluluğunu yürüten kurumun Başkanı olarak ifade etmeliyim. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı insansız hava araçları için herhangi bir geliştirme sözleşmesi imzalanmamıştır. Bayraktar Akıncı İHA sisteminin geliştirilmesine ilişkin tüm maliyetler Baykar'ın öz kaynakları ile karşılanmıştır. Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağının geliştirilmesine ilişkin tüm maliyetler de yine kendi öz kaynakları ile sağlanmaktadır. Öte yandan, tedarik sürecinde ise ülkemizin kamu kurumlarınca 2022 yılı savunma ve güvenlik harcamaları içinde, Baykar firmasından tedarik edilen TB2 ve AKINCI sistemleri için firmaya ödenen bedel yüzde 1'in altındadır. Daha önceki yıllarda da bundan farklı bir oran söz konusu değil."

"DÜNYA BU BAŞARIYI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR"

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Baykar'ın 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, kurulduğu günden bu yana tüm gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'ini ihracattan elde eden, 2022 yılında imzalanan sözleşmeler içerisinde ihracat payı yüzde 99'un üzerinde bir firma olduğuna dikkat çekmişti. Demir, savunma sanayisinde geçen yıl yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasının da tek başına Baykar tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek şöyle konuşmuştu: "Böyle bir şirkete, ülkeye ve terörle mücadeleye büyük katkı sağlayan bir şirkete kim dokunmak ister? Tüm dünya bu başarıyı anlamaya çalışırken, böyle yaklaşımlarda bulunmayı haksızlık olarak görüyor ve herkesi insafa davet ediyorum. Doğru tablo budur. Bu başarı, rekabet olmadan, ekosistem olmadan mümkün mü? Geçmişte sadece gözetleme amaçlı bir İHA için bile günlerce izin bekleyen bir ülkeden bugün envanterinde 300'e yakın yerli ve milli İHA ve SİHA bulunan bir ülke haline geldik. Bu başarıda Baykar'ın payını hiç kimse göz ardı edemez."