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    • Teknoloji
    • 25.01.2023 14:59
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    • 25.01.2023 15:42
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    Son dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! Gidecek isimleri Başkan Erdoğan duyuracak

    Son dakika haberi...Türkiye Yüzyılı'nın hedefleri arasında yer alan, uzaya ilk yolculuk programında dev bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Uzay yolcularının kamuoyuna tanıtılmasının ardından; Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuk için son hazırlıkların tamamlanmasına geçilecek.

    AJANSLAR
    Türkiye’nin uzay yolculuğu başlıyor!

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

    ADAYLARIMIZ BELLİ
    Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
    Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Orada bilimsel deneyleri arkadaşımız gerçekleştirecek. Uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok katkısı oldu.

    Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100'üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek.

    36 BİN KİŞİ KAYIT YAPTIRDI
    Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapmışlardı. Uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını son olarak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım açıklamıştı. Buna göre; site 5 milyon kişi tarafından tıklandı. 36 bin kişi kayıt yaptırdı ve 460 kişi ise uzaya götürülebilecek halde.

    ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER NELER?
    Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS'ye gönderilecek.

        Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında; 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak- anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor.

        10 YIL SÜREYLE GÖREV YAPACAK
        Ayrıca başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ila 110 kg arasında olması gerekiyor. İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirmeleri geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecek.

        Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı testler süreci sonrasında belirlenecek. Adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilerek, 10 yıl süreyle görev yapacak.
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            Haberler Teknoloji Son dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! Gidecek isimleri Başkan Erdoğan duyuracak
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