Son dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! Gidecek isimleri Başkan Erdoğan duyuracak

36 BİN KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapmışlardı. Uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını son olarak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım açıklamıştı. Buna göre; site 5 milyon kişi tarafından tıklandı. 36 bin kişi kayıt yaptırdı ve 460 kişi ise uzaya götürülebilecek halde.

ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER NELER?

Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS'ye gönderilecek.