Son dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! Gidecek isimleri Başkan Erdoğan duyuracak

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.
ADAYLARIMIZ BELLİ
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Orada bilimsel deneyleri arkadaşımız gerçekleştirecek. Uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok katkısı oldu.
Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100'üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek.
36 BİN KİŞİ KAYIT YAPTIRDI
Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapmışlardı. Uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını son olarak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım açıklamıştı. Buna göre; site 5 milyon kişi tarafından tıklandı. 36 bin kişi kayıt yaptırdı ve 460 kişi ise uzaya götürülebilecek halde.
ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER NELER?
Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS'ye gönderilecek.