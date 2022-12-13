Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: İşte Ay'a gönderilecek uzay aracı

Platform modülü, hem Ay'a ulaşmak için gereken ateşlemelerin yapılması hem de Ay'a ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek seyrüsefer, görüntüleme ve bilimsel veri toplama gibi görevlerin yerine getirilmesi için gereken çeşitli alt sistemleri barındırıyor.

Bunlar, uzay aracı veri kotarma, haberleşme, güç ve yönelim ve yörünge kontrol alt sistemlerinden oluşuyor. Tüm bu alt sistemlerle aracın uçuş ve komuta kontrol yazılımları TÜBİTAK UZAY tarafından geliştiriliyor.

Aracın seyrüsefer sistemleri kapsamında araç yüzeylerinde birçok algılayıcı sistem de bulunacak. Bunlardan yıldızizler, yıldızların fotoğraflarını çekip hafızasındaki haritayla karşılaştırarak aracın hangi yöne baktığını belirleyecek.

Yüksek çözünürlüklü kamerayla 5 kilometre genişlikte bir alandan 1 metreden daha iyi çözünürlükte görüntüler elde edilecek.

Geniş açılı video kamera ile Ay'a transfer, Ay yörüngesi ve yüzeye iniş aşamaları kapsamındaki operasyonlar sırasında çeşitli videolar alınacak.

Hibrit itki sistemi yörünge yükseltme görevinde kullanılarak tarihçe kazanırken çift yakıtlı kimyasal itki sistemi ile yörünge ve yönelim elde etme ateşlemeleri gerçekleştirilecek.