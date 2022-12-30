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    • Teknoloji
    • 30.12.2022 14:13
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    • 30.12.2022 14:20
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    Türk uzay yolcusu 2023'ün ikinci yarısında gönderilecek

    Türkiye Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. 2022-2030 yılları arasında Ay'a insanlı erişim hedefine giden yolda ilk adım atılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçilecek Türk uzay yolcusunun, 2023 yılının ikinci yarısında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesinin planlandığını söyledi.

    AJANSLAR
    Türk uzay yolcusu için tarih belli oldu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve Ay'a insanlı gidişin hangi tarihte yapılacağına ilişkin sorularını cevapladı.

    31 PROJE 30,2 MİLYON LİRA DESTEK
    TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde son 20 yılda uzay bilimleri alanında 169 kişiye 40,9 milyon TL destek sağladığını belirten Bakan Varank, uzay çalışmaları alanındaki 31 projeye de 30,2 milyon TL düzeyinde destek verildiğini aktardı.

    Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı tarafından Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen projelere ilişkin proje fizibilite ve bütçelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını, 'Ay Araştırma Programı' ve 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' projelerine devam edildiğini bildirdi.

    UZAY YOLCUSU İÇİN TARİH BELİRLENDİ
    Bakan Varank, 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde sunulan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'ni hatırlatarak, "2022-2030 yılları arasında Ay'a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır.

    Bahse konu strateji belgesinden de görüleceği üzere, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Programında bir Türk vatandaşının uluslararası iş birliği ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkarak, uzaya erişimi ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer alması amaçlanmaktadır.

        Kısacası, seçilen Türk uzay yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için Ay'a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanmaktadır" dedi.

        MİLLİ UZAYPROGRAMI DEVREDE
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevi 2022 yılı Mayıs ayında başlatıldı.

        Haberleşme ve yer gözlem uydularıyla uzay alanında önemli kabiliyetler kazanıldığının belirtildiği programda, Türkiye'nin yerli ve milli kabiliyetini insanlı uzay göreviyle genişleteceği kaydedildi.

        Programda, Türk bilim insanlarının hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecekleri ifade edilerek, böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkanının yakalanacağına dikkat çekildi.

            Bu prestijli misyon ile Türkiye'nin uzaya vatandaşını gönderen ülkeler arasında yer alacağı kaydedildi.

            UZAY YOLCUSUNDA ARANAN ŞARTLAR
            Açıklamada, uzay yolcusu adaylarında aranacak genel şartlar şu şekilde belirtildi:
            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 45 yaşından küçük olmak, kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması.

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