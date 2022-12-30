Türk uzay yolcusu 2023'ün ikinci yarısında gönderilecek

UZAY YOLCUSUNDA ARANAN ŞARTLAR

Açıklamada, uzay yolcusu adaylarında aranacak genel şartlar şu şekilde belirtildi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 45 yaşından küçük olmak, kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması.