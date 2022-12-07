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    • Teknoloji
    • 07.12.2022 16:37
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    • 07.12.2022 16:37
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    Google bir örnekle duyurdu! Artık sayfalama yok 'sürekli kaydır' var

    Dünyanın önde gelen arama motoru Google, büyük bir değişikliğe giderek mobil platformlar için sunduğu özelliği masaüstü arama sayfaları için de sunmaya başladı.Google'dan yapılan açıklamaya göre, artık kullanıcılar yaptıkları aramaların sonuçlarını sayfalar halinde görüntülemeyecek.

    takvim.com.tr
    Google’dan yeni özellik! Kullanıcıların işi kolaylaşacak

    Dünyanın önde gelen arama motoru Google, büyük bir değişikliğe gidiyor. Google'dan yapılan açıklamaya göre, artık kullanıcılar yaptıkları aramaların sonuçlarını sayfalar halinde görüntülemeyecek. Yeni güncelleme ile yapılan aramayla ilgili bilgiler sayfalama özelliği yerine sayfayı aşağıya kaydırarak görüntülenebilecek.

    GOOGLE'DAN TARİHİ DEĞİŞİM
    Arama motorları arasında dünyanın önde gelenlerinden biri olan Google, arama sonuçları sayfasıyla ilgili önemli yeni bir karar aldığını duyurdu.

    Teknoloji devi Google'dan yapılan açıklamada artık kullanıcılar tarafından yapılan aramaların sonuçlarının sayfalar halinde görüntülemeyeceği belirtildi.

    SAYFA NUMARALARI KALKIYOR
    Mevcut durumda Google'dan yapılan aramaların sonuçları 1,2,3,4 şeklinde sayfa halinde kullanıcıların önüne listeleniyor. Aranan bilgi ilk sayfada görüntülenmediği takdirde sayfanın en altındaki diğer sayfa numaralarına tıklayarak öteki sonuçları görüntülemek gerekiyor.

    GOOGLE'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL OLACAK?
    Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık diğer sayfalara tıklamayacak, arama sonuçları açılan sayfada sürekli aşağıya doğru kayan sayfalar ile görüntülenebilecek.

        Google, mobil cihazlarda halihazırda kullanılan "sürekli kaydırma" özelliğini masaüstü arama sonuçlarına da getirdi. Yeni özellikle 'ileri' düğmesi ya da arama sonucunun en altındaki sayfa numaralarına tıklamadan geçerli listenin en altına kaydırdığınızda bir sonraki sonuç grubu otomatik olarak yükleniyor.

        Arama motoru Google'ın yeni güncellemesi ile başlangıçta her bir arama sonucu için 6 sayfadan oluşan tek bir blog sayfa oluşacak. Sayfanın aşağısına doğru ekranı kaydırdıklarında ise 'devamı gör' şeklinde bir butonla karşılaşacak olan kullanıcılar diğer sayfalara butona tıkladıktan sonra ulaşabilecekler.

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