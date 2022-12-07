Google bir örnekle duyurdu! Artık sayfalama yok 'sürekli kaydır' var

Arama motoru Google'ın yeni güncellemesi ile başlangıçta her bir arama sonucu için 6 sayfadan oluşan tek bir blog sayfa oluşacak. Sayfanın aşağısına doğru ekranı kaydırdıklarında ise 'devamı gör' şeklinde bir butonla karşılaşacak olan kullanıcılar diğer sayfalara butona tıkladıktan sonra ulaşabilecekler.

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