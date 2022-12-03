Akıllı telefona ÖTV indirimi gelecek mi? 2023'te müjde bekleniyor! Yeni yılda vergisiz elektronik satılacak mı? İşte indirimli telefon fiyatları...
Bilgisayar, telefon ve birçok teknolojik alete ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgli glen açıklamalar oldukça merak edildi. "Elektronik eşyalarda ÖTV indirimi olacak mı?" sorusu gündemde yer alan konuların başında geliyor. Telefon, elektronik alet almayı düşünen vatandaşlar ÖTV indirimi ile fiyatlardaki artışın geriye düşmesi için beklentiye girdi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, katıldığı canlı yayında ÖTV indirimi beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. İşte cep telefonuna ÖTV indirimi hakkında tüm merak edilenler...
Ekonomik alanda yapılan düzenlemelerin ardından gözler şimdi de ÖTV düzenlemesine geldi. Kamuoyunda bir süredir elektronik eşyalarda ÖTV indirimine dair beklentiler artmış durumda. Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergi olarak belirleniyor.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi.
"Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin... Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin. Bu tür şeylerde biz gençliğimizi asla yalnız bırakmayız. Çalışma yapılacak."
ÖTV NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Örneğin ÖTV hesaplanırken 1.500 TL'ye kadar olan cep telefonlarının teslim aşamasında yüzde 25,
1.500 TL-3.000 TL arasındaki cep telefonlarının tesliminde yüzde 40,
3000 TL üzerindeki cep telefonlarının tesliminde ise yüzde 50 ÖTV alınmaktadır.