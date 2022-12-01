Elon Musk Twitter'daki spam hesaplara savaş açtı: "Takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz" | Ünlü milyarderin sinsi planı: Tarih belli oldu

Twitter'ın spam hesapları kaldırmaya başladığını açıklayan Musk, "Twitter, pek çok spam ve sahte hesabı kaldırmaya başladı. Yakında takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz." paylaşımı yaptı.
Musk, 13 Mayıs'ta Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" duyurmuştu.
İskoçya'da dijital eğitim merkezi CodeClan'in analizine göre, spam hesapların Twitter'dan kaldırılması halinde Musk da 13,5 milyon takipçisini kaybedebilir.
Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair bilgi paylaşmadı. Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu.
KENDİ TAKİPÇİ SAYISI DA AZALDI
Musk'ın bu paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları CEO'nun takipçi sayısının fotoğrafını çektiler. Kendi takipçileri arasında da bot hesaplar olduğu ortaya çıkan Elon Musk'ın takipçi sayısı azaldı. Musk'ın şu anda 119.6 milyon takipçisi bulunuyor. Yani şimdiye kadar kaba bir hesapla Elon Musk'ın takipçi sayısı 100 bin azaldı.