Elon Musk Twitter'daki spam hesaplara savaş açtı: "Takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz" | Ünlü milyarderin sinsi planı: Tarih belli oldu

EN ÇOK TAKİP EDİLEN HESAP OLACAK

Elon Musk'ın Twitter hesabı halihazırda 120 milyon takipçiyle eski ABD Başkanı Obama'nın hesabının (130 milyon) ardından en çok takip edilen ikinci hesap. NTV'de yer alan habere göre sosyal medya analiz şirketi Social Blade'ten istatistikçiler, Musk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığını söylüyor.

Daha önce sosyal medya endüstrisinde, platformun CEO'sunun aynı zamanda en çok takip edilen kişi olduğu bir durum gerçekleşmemişti.