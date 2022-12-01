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    • Teknoloji
    • 01.12.2022 09:57
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    • 01.12.2022 10:08
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    Elon Musk Twitter'daki spam hesaplara savaş açtı: "Takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz" | Ünlü milyarderin sinsi planı: Tarih belli oldu

    Son dakika haberi! Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, spam hesaplara savaş açtı. Musk, "Twitter, pek çok spam ve sahte hesabı kaldırmaya başladı. Yakında takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz." paylaşımı yaptı. Kendi takipçileri arasında da bot hesaplar olduğu ortaya çıkan Elon Musk'ın takipçi sayısı azaldı. Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu. Öte yandan Musk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığı ortaya çıktı. Musk'ın 17 Ocak 2023 itibariyle en fazla takipçiye sahip kişi olması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Spam hesaplara savaş açtı!

    Twitter'ın spam hesapları kaldırmaya başladığını açıklayan Musk, "Twitter, pek çok spam ve sahte hesabı kaldırmaya başladı. Yakında takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz." paylaşımı yaptı.

    Musk, 13 Mayıs'ta Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" duyurmuştu.

    İskoçya'da dijital eğitim merkezi CodeClan'in analizine göre, spam hesapların Twitter'dan kaldırılması halinde Musk da 13,5 milyon takipçisini kaybedebilir.

    Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair bilgi paylaşmadı. Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu.

    KENDİ TAKİPÇİ SAYISI DA AZALDI
    Musk'ın bu paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları CEO'nun takipçi sayısının fotoğrafını çektiler. Kendi takipçileri arasında da bot hesaplar olduğu ortaya çıkan Elon Musk'ın takipçi sayısı azaldı. Musk'ın şu anda 119.6 milyon takipçisi bulunuyor. Yani şimdiye kadar kaba bir hesapla Elon Musk'ın takipçi sayısı 100 bin azaldı.

        EN ÇOK TAKİP EDİLEN HESAP OLACAK
        Elon Musk'ın Twitter hesabı halihazırda 120 milyon takipçiyle eski ABD Başkanı Obama'nın hesabının (130 milyon) ardından en çok takip edilen ikinci hesap. NTV'de yer alan habere göre sosyal medya analiz şirketi Social Blade'ten istatistikçiler, Musk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığını söylüyor.

        Daha önce sosyal medya endüstrisinde, platformun CEO'sunun aynı zamanda en çok takip edilen kişi olduğu bir durum gerçekleşmemişti.

        GÜNDE 270 BİN YENİ TAKİPÇİ
        Elon Musk'ın Twitter'daki popülaritesi her geçen gün önlenemez şekilde artıyor.

        Social Blade'e göre geçtiğimiz 12 ayda, Musk günde 268 bin 03 takipçi kazandı. Kaybettiği takipçi sayısı ise günde sadece beşti.

        Twitter'dan toplu işten atmanın yapıldığı 12 Kasım günü Musk 200 bin takipçi kaybetti. Aynı gün takipçi de kazandı tabii ancak takibi bırakan sayısı daha fazlaydı. Musk'ın 17 Ocak 2023 itibariyle en fazla takipçiye sahip kişi olması bekleniyor.

        MUSK, APPLE'IN TWİTTER UYGULAMASINI KALDIRMAYACAĞINI DUYURDU
        Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile görüşüp Twitter uygulamasının App Store'dan kaldırılmasına dair yanlış anlaşılmaya son verdiklerini bildirdi.

        Musk, Twitter paylaşımında, Cook'a kendisini Apple'ın "güzel" genel merkezini gezdirdiği için teşekkür etti. Twitter uygulamasının App Store'dan kaldırılacağı iddialarına dair yanlış anlaşılmayı çözdüklerini vurgulayan Musk, "Tim, (bana) Apple'ın bunu hiçbir zaman planlamadığını söyledi." ifadesini kullandı.

            Apple ise henüz konuya dair açıklama yapmadı.

            Musk, Apple'ın Twitter'daki reklamlarını kaldırdığını ve şirketin Twitter uygulamasını herhangi bir sebep göstermeden App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini de iddia ederken bunlarla ilgili herhangi bir kanıt paylaşmamıştı.

            Apple'ı hedef alan Musk, ABD merkezli teknoloji devini pazar gücünü kötüye kullanmakla suçlamış ve Apple'a ABD'de ifade özgürlüğünden "nefret edip etmediği" sorusunu yöneltmişti.

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            Haberler Teknoloji Elon Musk Twitter'daki spam hesaplara savaş açtı: "Takipçi sayınızda düşüş görebilirsiniz" | Ünlü milyarderin sinsi planı: Tarih belli oldu
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