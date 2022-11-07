Elon Musk'tan yeni adım! Twitter'daki fake hesapların fişini çekecek

İŞTEN ÇIKARMALARIN BAŞLAYACAĞINA DAİR E-POSTA GÖNDERİLMİŞTİ

Twitter yönetimi, işten çıkarmaların geçtiğimiz cuma başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti.

E-postada Pasifik saatiyle sabah 09.00 (TSİ 19.00) itibarıyla çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmadıklarına ilişkin bilgilendirilecekleri bildirilmişti.

Bunun şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.