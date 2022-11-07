Elon Musk'tan yeni adım! Twitter'daki fake hesapların fişini çekecek

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li Milyarder Elon Musk, Twitter'da temizliğe devam ediyor.
Daha önce Twitter'da mavi tike sahip onaylı hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını bildiren Musk şirkette ses getirecek işten çıkarmalara da imza attı.
ELON MUSK DUYURDU: O HESAPLAR ASKIYA ALINACAK
Elon Musk, Twitter'da yeni bir hamleye daga hazırlanıyor. Musk "parodi" hesap olduğunu açıkça belirtmeyen Twitter kullanıcılarının uyarı yapılmaksızın kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.
Twitter'ın daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınladığını, ancak yaygın doğrulamayı başlattığı için "istisnalar" dışında hiçbir uyarı olmayacağını söyledi.
Musk, bu durumun Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacağını belirterek herhangi bir ad değişikliği yapmanın, doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacağını bildirdi.
TEMİZLİĞE BAŞLAYACAK YORUMLARI YAPILMIŞTI
Elon Musk Twitter'ı satın aldığında şirkete kucağında lavabo ile girmişti.
Musk'ın bu görüntüleri 'Şirkette temizlik yapacak' yorumlarını da beraberinde getirmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta ATV, A Haber, A Para ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Tesla ve SpaceX gibi firmaların sahibi Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın alması da Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biriydi.
Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplarla ilgili yaptığı "8 dolar alınacak" açıklamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, bu konuda "diplomasi" yürütebileceğini söyledi.