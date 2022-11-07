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    • Teknoloji
    • 07.11.2022 10:09
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    • 07.11.2022 10:33
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    Elon Musk'tan yeni adım! Twitter'daki fake hesapların fişini çekecek

    Twitter'ı satın alan Elon Musk yeni hamlelerine devam ediyor... Daha önce 'Mavi tik' çıkışı ve yaptığı işten çıkarmalarla gündeme gelen Elon Musk, Twitter'da yeni bir hazırlığa başlıyor. Elon Musk, sahte fotoğraf ve kullanıcı adı ile paylaşım yapan hesapların 'parodi' olduklarını açıkça belirtmememeleri durumunda süresiz askıya alınacağını duyurdu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Musk fake atacak!

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li Milyarder Elon Musk, Twitter'da temizliğe devam ediyor.

    Daha önce Twitter'da mavi tike sahip onaylı hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını bildiren Musk şirkette ses getirecek işten çıkarmalara da imza attı.

    ELON MUSK DUYURDU: O HESAPLAR ASKIYA ALINACAK
    Elon Musk, Twitter'da yeni bir hamleye daga hazırlanıyor. Musk "parodi" hesap olduğunu açıkça belirtmeyen Twitter kullanıcılarının uyarı yapılmaksızın kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.

    Twitter'ın daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınladığını, ancak yaygın doğrulamayı başlattığı için "istisnalar" dışında hiçbir uyarı olmayacağını söyledi.

    Musk, bu durumun Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacağını belirterek herhangi bir ad değişikliği yapmanın, doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacağını bildirdi.

    TEMİZLİĞE BAŞLAYACAK YORUMLARI YAPILMIŞTI
    Elon Musk Twitter'ı satın aldığında şirkete kucağında lavabo ile girmişti.

    Musk'ın bu görüntüleri 'Şirkette temizlik yapacak' yorumlarını da beraberinde getirmişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta ATV, A Haber, A Para ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Tesla ve SpaceX gibi firmaların sahibi Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın alması da Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biriydi.

    Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplarla ilgili yaptığı "8 dolar alınacak" açıklamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, bu konuda "diplomasi" yürütebileceğini söyledi.

        Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorduğu "Elon Musk'la görüşüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Uzun bir zamandır görüşemedik. Bir seneyi bulmadı gerçi ama öyle bir görüşme zarureti olsa, bu ara Twitter'dan dolayı olabilir." dedi.

        MAVİ TİKTE TÜRKİYE'YE ÖZEL UYGULAMA OLACAK MI?
        Başkan Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını açıklamasıyla ilgili konuya da yanıt verdi. Erdoğan, Musk'la görüşmesinde bu konuda bir diplomasi yürütebileceğini ifade ederken, "Belki biz farklı olabiliriz. Onunla bir diplomasi yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.

        İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRERKEN ERİŞİMİ KESTİ
        Öte yandan Twitter'ın işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlerine erişimini kestiği bildirilmişti.

        ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin işten çıkarmalardan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

        Haberlerde şirketin işten çıkarmalar başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlere erişimini kestiği kaydedildi.

        Şirketin yeni sahibi Elon Musk'ın maliyetleri düşürmek ve yeni bir çalışma etiği dayatmak istediği için çalışanların neredeyse yarısını işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

        Twitter çalışanlarına göre ise mühendislik, iletişim, ürün ve içerik iyileştirme birimlerindekiler, işten çıkarmalardan etkilenenler arasında yer aldı.

        Öte yandan Twitter'a ihbar süresi tanımadan toplu işten çıkarmaya gittiği için dava açılacağı bildirildi.

            İŞTEN ÇIKARMALARIN BAŞLAYACAĞINA DAİR E-POSTA GÖNDERİLMİŞTİ
            Twitter yönetimi, işten çıkarmaların geçtiğimiz cuma başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti.

            E-postada Pasifik saatiyle sabah 09.00 (TSİ 19.00) itibarıyla çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmadıklarına ilişkin bilgilendirilecekleri bildirilmişti.

            Bunun şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

            Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı.

            ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN GÖREVİNE SON VERİLDİ
            Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

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