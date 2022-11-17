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    • Dünya
    • 17.11.2022 21:59
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    • 17.11.2022 22:05
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    Elon Musk'tan bu sefer Twitter kullanıcılarını sevindirecek haber: Karakter sınırı kalkacak

    Twitter'i satın aldıktan sonra mavi tık çıkışıyla büyük tepki toplayan Elon Musk'tan bu sefer kullanıcıları sevindirecek haber geldi. Sosyal medyanın yeni patronu yeni karakter uzunluğu hakkında bilgi vererek, 280 karakter sınırının kaldırılacağını duyurdu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Twitter’da kullanıcıları rahatlatacak uygulama

    Twitter kullanıcılarının 280 karakterlik sınırı ile paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bazı kullanıcıların 280 karakterin yetersiz olduğu yönündeki istekleri daha önce de Musk'ın merceğinden kaçmamıştı. Konuyu ilk olarak nisan ayında dile getiren Musk, Twitter'ın uzun paylaşımlar için çok geç kaldığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ardından geçen ayın sonunda başka bir Twitter kullanıcısının Musk'a 'karakter sınırlamalarından kurtulup kurtulamayacağımı' sorulması ardından 'kesinlikle;' yanıtını gelmişti Bugün bir kullanıcının paylaşımına yorumda bulunan Musk, 280 karakter sınırının çok yakında kalkacağını duyurdu.



    İLK ADIM 2018'DE GELDİ
    İlk ortaya çıktığında 140 karakter ile paylaşım izni veren Twitter, 2018 yılında bu sınırı 280'e çekmişti. Kullanıcıların daha uzun paylaşımlar yapabilmesi için 'Twitter Makaleleri' uygulamasına geçileceği yönünde yapılan açıklamalar kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Musk ile gelen son açıklama kısa süre içerisinde 280 Karakter sayısının ortadan kalkacağına işaret etti.



    TEST SÜRÜMÜNDE KALDI
    Test versiyonlarında, kullanıcıların tek bir içerikte metin, fotoğraf, video, GIF, gömülü tweet göndermesine ve hatta daha sonra düzenlemesine dahi izin vereceği biliniyor. Ancak Musk'ın bu ayın başlarında şirketi devralması ile bu özellik test aşamasından çıkamadı.

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li Milyarder Elon Musk, Twitter'da temizliğe devam ediyor.

    Daha önce Twitter'da mavi tike sahip onaylı hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını bildiren Musk şirkette ses getirecek işten çıkarmalara da imza attı.

    ELON MUSK DUYURDU: O HESAPLAR ASKIYA ALINACAK
    Elon Musk, Twitter'da yeni bir hamleye daga hazırlanıyor. Musk "parodi" hesap olduğunu açıkça belirtmeyen Twitter kullanıcılarının uyarı yapılmaksızın kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.

        Twitter'ın daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınladığını, ancak yaygın doğrulamayı başlattığı için "istisnalar" dışında hiçbir uyarı olmayacağını söyledi.

        Musk, bu durumun Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacağını belirterek herhangi bir ad değişikliği yapmanın, doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacağını bildirdi.

        TEMİZLİĞE BAŞLAYACAK YORUMLARI YAPILMIŞTI
        Elon Musk Twitter'ı satın aldığında şirkete kucağında lavabo ile girmişti.

        Musk'ın bu görüntüleri 'Şirkette temizlik yapacak' yorumlarını da beraberinde getirmişti.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta ATV, A Haber, A Para ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Tesla ve SpaceX gibi firmaların sahibi Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın alması da Başkan Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biriydi.

        Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplarla ilgili yaptığı "8 dolar alınacak" açıklamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, bu konuda "diplomasi" yürütebileceğini söyledi.

        Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorduğu "Elon Musk'la görüşüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Uzun bir zamandır görüşemedik. Bir seneyi bulmadı gerçi ama öyle bir görüşme zarureti olsa, bu ara Twitter'dan dolayı olabilir." dedi.

            MAVİ TİKTE TÜRKİYE'YE ÖZEL UYGULAMA OLACAK MI?
            Başkan Erdoğan, Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını açıklamasıyla ilgili konuya da yanıt verdi. Erdoğan, Musk'la görüşmesinde bu konuda bir diplomasi yürütebileceğini ifade ederken, "Belki biz farklı olabiliriz. Onunla bir diplomasi yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.

            İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRERKEN ERİŞİMİ KESTİ
            Öte yandan Twitter'ın işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlerine erişimini kestiği bildirilmişti.

            ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin işten çıkarmalardan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

            Haberlerde şirketin işten çıkarmalar başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlere erişimini kestiği kaydedildi.

            Şirketin yeni sahibi Elon Musk'ın maliyetleri düşürmek ve yeni bir çalışma etiği dayatmak istediği için çalışanların neredeyse yarısını işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

            Twitter çalışanlarına göre ise mühendislik, iletişim, ürün ve içerik iyileştirme birimlerindekiler, işten çıkarmalardan etkilenenler arasında yer aldı.

            Öte yandan Twitter'a ihbar süresi tanımadan toplu işten çıkarmaya gittiği için dava açılacağı bildirildi.

            İŞTEN ÇIKARMALARIN BAŞLAYACAĞINA DAİR E-POSTA GÖNDERİLMİŞTİ
            Twitter yönetimi, işten çıkarmaların geçtiğimiz cuma başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti.

            E-postada Pasifik saatiyle sabah 09.00 (TSİ 19.00) itibarıyla çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmadıklarına ilişkin bilgilendirilecekleri bildirilmişti.

            Bunun şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

            Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı.

            ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN GÖREVİNE SON VERİLDİ
            Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

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