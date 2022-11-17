Elon Musk'tan bu sefer Twitter kullanıcılarını sevindirecek haber: Karakter sınırı kalkacak





TEST SÜRÜMÜNDE KALDI

Test versiyonlarında, kullanıcıların tek bir içerikte metin, fotoğraf, video, GIF, gömülü tweet göndermesine ve hatta daha sonra düzenlemesine dahi izin vereceği biliniyor. Ancak Musk'ın bu ayın başlarında şirketi devralması ile bu özellik test aşamasından çıkamadı.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li Milyarder Elon Musk, Twitter'da temizliğe devam ediyor.

Daha önce Twitter'da mavi tike sahip onaylı hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacağını bildiren Musk şirkette ses getirecek işten çıkarmalara da imza attı.

ELON MUSK DUYURDU: O HESAPLAR ASKIYA ALINACAK

Elon Musk, Twitter'da yeni bir hamleye daga hazırlanıyor. Musk "parodi" hesap olduğunu açıkça belirtmeyen Twitter kullanıcılarının uyarı yapılmaksızın kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.